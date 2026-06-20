 2026-06-19T10:19:57.353Z

Ligabericht

Personalflucht beim TSV Steinbach: Wieder Kritik am Trainer

Teaser RL SÜDWEST: +++ Cheftrainer Hüsni Tahiri hat die Fäden beim Regionalligisten TSV Steinbach Haiger in der Hand – auch bezüglich einiger Personalabgänge? Recherchen zeichnen ein eindeutiges Bild +++

von Redaktion · Heute, 18:36 Uhr · 0 Leser
Hüsni Tahiri, Trainer des Fußball-Regionalligisten TSV Steinbach Haiger, steht erneut in der Kritik. © Björn Franz
Hüsni Tahiri, Trainer des Fußball-Regionalligisten TSV Steinbach Haiger, steht erneut in der Kritik. © Björn Franz

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Regionalliga Südwest
TSV Steinbach Haiger

Haiger. Am 24. Juni startet der TSV Steinbach Haiger in die Sommervorbereitung für die anstehende Saison in der Fußball-Regionalliga Südwest. Mit dabei beim Trainingsauftakt wird natürlich Cheftrainer Hüsni Tahiri sein, der damit in seine dritte Spielzeit als Coach am Haarwasen geht. Unterstützung erhält er fortan von einem runderneuerten Trainerteam. Wie die Mittelhessen Anfang Juni bekanntgaben, übernehmen Christian Mollocher und Laurits Strotmann die Aufgaben als Co-Trainer. Strotmann steht zudem bei der U23 in der Verbandsliga an der Seitenlinie.

Den kompletten Bericht lest ihr bei unserem Kooperationspartner mittelhessen.de (PLUS-Inhalt) unter diesem Link.