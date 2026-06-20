Personalflucht beim TSV Steinbach: Wieder Kritik am Trainer

Hüsni Tahiri, Trainer des Fußball-Regionalligisten TSV Steinbach Haiger, steht erneut in der Kritik. © Björn Franz

Haiger. Am 24. Juni startet der TSV Steinbach Haiger in die Sommervorbereitung für die anstehende Saison in der Fußball-Regionalliga Südwest. Mit dabei beim Trainingsauftakt wird natürlich Cheftrainer Hüsni Tahiri sein, der damit in seine dritte Spielzeit als Coach am Haarwasen geht. Unterstützung erhält er fortan von einem runderneuerten Trainerteam. Wie die Mittelhessen Anfang Juni bekanntgaben, übernehmen Christian Mollocher und Laurits Strotmann die Aufgaben als Co-Trainer. Strotmann steht zudem bei der U23 in der Verbandsliga an der Seitenlinie.