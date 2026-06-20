Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Ligabericht
Du wirst automatisch weitergeleitet...
Personalflucht beim TSV Steinbach: Wieder Kritik am Trainer
Teaser RL SÜDWEST: +++ Cheftrainer Hüsni Tahiri hat die Fäden beim Regionalligisten TSV Steinbach Haiger in der Hand – auch bezüglich einiger Personalabgänge? Recherchen zeichnen ein eindeutiges Bild +++
Haiger. Am 24. Juni startet der TSV Steinbach Haiger in die Sommervorbereitung für die anstehende Saison in der Fußball-Regionalliga Südwest. Mit dabei beim Trainingsauftakt wird natürlich Cheftrainer Hüsni Tahiri sein, der damit in seine dritte Spielzeit als Coach am Haarwasen geht. Unterstützung erhält er fortan von einem runderneuerten Trainerteam. Wie die Mittelhessen Anfang Juni bekanntgaben, übernehmen Christian Mollocher und Laurits Strotmann die Aufgaben als Co-Trainer. Strotmann steht zudem bei der U23 in der Verbandsliga an der Seitenlinie.