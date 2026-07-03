Personalentscheidungen und ein Neuzugang bei Thiede

– Foto: FC Viktoria Thiede Instagram

Der FC Viktoria Thiede stellt wichtige Weichen für die Saison 2026/27. Neben der Verlängerung mit Coach Yüksel Altinkaya und dem gesamten Staff begrüßt der Bezirksligist Amir Hadziavdic im Trainerteam sowie Torhüter Luca Sachteleben als Neuzugang.

Wie der Bezirksligist mitteilte, bleiben Coach Yüksel Altinkaya und der gesamte Staff dem Verein erhalten. Dazu gehören Alex als Zeugwartin, Eser, YC und Memo als Betreuer, Marci als Torwarttrainer sowie Irem als Social-Media-Beauftragte und Stadionsprecherin.

Für Altinkaya ist diese Entscheidung von besonderer Bedeutung. „Die Verlängerung unseres gesamten Staffs war für mich die wichtigste Entscheidung überhaupt“, wird der Coach in der Vereinsmitteilung zitiert. Fußball sei „am Ende nicht nur das, was auf dem Platz passiert“. Entscheidend seien auch „die Menschen dahinter, die ihre Zeit, ihre Energie und ihr Herzblut investieren – und das ehrenamtlich“. Dafür könne man „gar nicht dankbar genug sein“.

Altinkaya hebt dabei besonders das gewachsene Miteinander hervor. „Aus einem Trainerteam und einer Gruppe von Freunden ist über die Jahre eine echte Familie geworden. Wir gehen gemeinsam durch Höhen und Tiefen, unterstützen uns gegenseitig und ziehen immer an einem Strang“, sagt der Trainer. Das Vertrauen und die Verbundenheit innerhalb des Teams seien für ihn „unbezahlbar und durch nichts zu ersetzen“.

Neu an der Seitenlinie ist künftig Amir Hadziavdic, der gemeinsam mit Altinkaya das Trainerteam bilden wird. Hadziavdic betont die Struktur und Philosophie des Vereins als Gründe für seinen Schritt nach Thiede. „Man merkt auch, dass eine familiäre Atmosphäre herrscht. Ich habe in den Gesprächen mit Yüksel Altinkaya und den Verantwortlichen schnell gemerkt, dass wir dieselben Werte teilen“, erklärt er. Er freue sich darauf, Teil dieser Gemeinschaft zu werden, seinen Beitrag zum sportlichen Erfolg zu leisten und „gemeinsam mit einem intakten Team positive Momente zu erleben“.

Auch Altinkaya blickt mit Vorfreude auf die Zusammenarbeit. „Ich kenne Amir seit fast 30 Jahren. Als sich die Chance ergeben hat, mussten wir nicht lange überlegen“, sagt der Coach. Beide verbinde „eine gewisse Fußballverrücktheit“. Weil Hadziavdic zur Familie gehöre, mache das die Zusammenarbeit „zu etwas Besonderem“.

Neben den Entscheidungen im Trainer- und Funktionsteam hat Viktoria Thiede auch einen Neuzugang für den Kader vorgestellt. Luca Sachteleben schließt sich zur Saison 2026/27 dem Bezirksligisten an und wird künftig mit der Rückennummer 1 auflaufen.

Altinkaya sieht in Sachteleben einen Torhüter mit Entwicklungsperspektive. „Mit Sachte gewinnen wir einen jungen, ehrgeizigen Torhüter, der viel Potenzial mitbringt. Er wird den Konkurrenzkampf auf der Torwartposition beleben und sich dem Wettbewerb stellen“, erklärt der Trainer. Neben den sportlichen Qualitäten hebt Altinkaya auch die Persönlichkeit des Neuzugangs hervor: Sachteleben passe menschlich hervorragend in die Mannschaft, sei ein starker Charakter und bringe eine positive Einstellung mit.