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Personalentscheidungen mit zwei Richtungen
Manuel Müller tritt kürzer – Marcel Müller bleibt fester Bestandteil
Beim FSV Dörnberg II gibt es zwei Personalentscheidungen mit zwei Richtungen. Der Verein teilte in seinen sozialen Medien mit, dass Manuel Müller sich vorerst nur teilweise verabschiedet und künftig nicht mehr als fester Bestandteil zur Verfügung steht – der Kontakt zur Mannschaft bleibt jedoch bestehen.
Denn Müller bleibt dem Team im erweiterten Kreis erhalten und damit grundsätzlich eine Option, auch wenn er im Alltag nicht mehr durchgehend eingeplant ist. Marcel Müller dagegen bleibt weiterhin fester Bestandteil der Kreisoberliga-Mannschaft und sorgt damit für Kontinuität im Kader.