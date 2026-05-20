– Foto: Angelo Wiesner

Beim FSV Dörnberg II gibt es zwei Personalentscheidungen mit zwei Richtungen. Der Verein teilte in seinen sozialen Medien mit, dass Manuel Müller sich vorerst nur teilweise verabschiedet und künftig nicht mehr als fester Bestandteil zur Verfügung steht – der Kontakt zur Mannschaft bleibt jedoch bestehen.