Personalentscheidungen beim SCR: Scelza verlängert – Torrens kommt

Lucas Scelza bleibt an Bord

Neu im Team ist Florian Torrens, der vom FC Mönchengladbach zum SCR wechselt. Der Defensivmann ist für Trainer von Ameln kein Unbekannter – beide arbeiteten bereits in der Vergangenheit zusammen. „Ich bin sehr froh, dass sich Flo für uns entschieden hat“, so von Ameln. „Er passt menschlich hervorragend ins Team und wird uns mit seiner Qualität in der Defensive deutlich verstärken.“

Mit diesen Personalentscheidungen setzt der SC Rheindahlen ein klares Zeichen: Die Mannschaft soll weiterentwickelt und der eingeschlagene Weg konsequent fortgeführt werden.