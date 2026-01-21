Wörrstadts Leon-Maurice Simon (rotes Trikot) und Gundersheims Besart Morina gehen im neuen Jahr mit ihren Mannschaften das Ziel Klassenerhalt an. Archivfoto: Axel Schmitz/pakalski-press

Personalentscheidungen bei den Alzeyer und Wormser Bezirksligisten Check in der BZL RHH: Mannschaften steigen in die Vorbereitung der Sommerserie ein +++ Von den sechs Teams ist bisher nur bei einem klar, dass der Trainer über den Sommer hinaus weitermacht, zudem stehen zwei Sommerabgänge auf der Trainerbank fest

Rheinhessen. Am 1. März startet die Bezirksliga Rheinhessen in die Restrückrunde. Ein Überblick über Wintertransfers, die Ziele der Vereine und den aktuellen Stand in der Trainerfrage bei den Vereinen aus dem Alzeyer und Wormser Gebiet.

Dieser Text wird euch kostenlos zur Verfügung gestellt von der Allgemeinen Zeitung und Wormser Zeitung. „Wir haben im Kader nur eine Veränderung zu vermelden“, berichtet Trainer Marian Saar vom Tabellenfünften SV Guntersblum. Aus Weisenau ist Levin Przybysz fürs rechte Mittelfeld gekommen. „Ein top Eins-gegen-Eins-Spieler, eine Pressingmaschine“, freut sich Saar. „Er wird unser Spiel mit und gegen den Ball verbessern und uns qualitativ auf die nächste Ebene heben.“ Am Sonntag ist der SVG in die Vorbereitung gestartet. Der Kader umfasst 22 Mann. Und was will der Ex-Verbandsligist in den restlichen 13 Partien reißen? „Barbaros und Marienborn II sind schon ziemlich enteilt, dahinter tummeln sich etliche gute Mannschaften“, sagt Saar. „Wir wollen uns auf jeden Fall weiterhin in den Top 5 behaupten und die Liga so lange wie möglich spannend halten.“ Auf die Frage, ob er auch in der neuen Runde SVG-Cheftrainer bleiben werde, erklärt der 35-Jährige: „Offiziell ist noch nichts vereinbart, aber wir planen bereits alle gemeinsam die neue Runde und stehen im offenen Austausch.“

Löcher-Ära geht in Horchheim in sein letztes Kapitel Vizemeister SV Horchheim, punktgleich mit dem SVG auf Position sechs, kommt ohne Verstärkungen aus. Mit Louis Müller (TuS Wiesoppenheim) gibt es einen Abgang zu vermelden. „Und von unserem Torwart-Trio hat sich Dogukan Cokkücük entschlossen, mit dem Fußball aufzuhören“, erläutert Coach Sascha Löcher, der seine Jungs bereits am vergangenen Donnerstag zum ersten Training des Jahres gebeten hatte. Der Horchheimer Kader besteht aus 20 Feldspielern und zwei Torhütern. Im Bedarfsfall kann Löcher auch auf Spieler aus der „Zweiten“ zurückgreifen. „In den verbleibenden Spielen wollen wir wieder an unsere Leistungen zu Beginn der Saison anknüpfen – und mehr Konstanz reinbringen.“ Wie vermeldet, wird Sascha Löcher den SVH zum Saisonende verlassen, mit Sebastian Schulz steht sein Nachfolger bereits fest. „Mein letztes Spiel ist am 24. Mai, danach wird es sicher noch einen Abschluss geben, aber sportlich sollte das mein letzter Tag beim SVH sein“, blickt Löcher voraus. „Wie das dann für mich sein wird, kann ich noch nicht sagen. Das hängt sicher auch davon ab, wie die nächsten Monate laufen. Mein Fokus liegt darauf, einen erfolgreichen Abschluss beim SVH zu haben, damit am Ende meiner vier Jahre als Trainer nicht eine verkorkste letzte (Halb-)Saison in Erinnerung bleibt, sondern rückblickend vier erfolgreiche Jahre stehen.“ Wenn nichts „Außergewöhnliches“ passiere, werde er „ab Sommer eine Pause einlegen“.