Personalentscheidungen bei den Alzeyer und Wormser Bezirksligisten

Rheinhessen. Am 1. März startet die Bezirksliga Rheinhessen in die Restrückrunde. Ein Überblick über Wintertransfers, die Ziele der Vereine und den aktuellen Stand in der Trainerfrage bei den Vereinen aus dem Alzeyer und Wormser Gebiet.
Dieser Text wird euch kostenlos zur Verfügung gestellt von der Allgemeinen Zeitung und Wormser Zeitung.
„Wir haben im Kader nur eine Veränderung zu vermelden“, berichtet Trainer Marian Saar vom Tabellenfünften SV Guntersblum. Aus Weisenau ist Levin Przybysz fürs rechte Mittelfeld gekommen. „Ein top Eins-gegen-Eins-Spieler, eine Pressingmaschine“, freut sich Saar. „Er wird unser Spiel mit und gegen den Ball verbessern und uns qualitativ auf die nächste Ebene heben.“ Am Sonntag ist der SVG in die Vorbereitung gestartet. Der Kader umfasst 22 Mann. Und was will der Ex-Verbandsligist in den restlichen 13 Partien reißen? „Barbaros und Marienborn II sind schon ziemlich enteilt, dahinter tummeln sich etliche gute Mannschaften“, sagt Saar. „Wir wollen uns auf jeden Fall weiterhin in den Top 5 behaupten und die Liga so lange wie möglich spannend halten.“ Auf die Frage, ob er auch in der neuen Runde SVG-Cheftrainer bleiben werde, erklärt der 35-Jährige: „Offiziell ist noch nichts vereinbart, aber wir planen bereits alle gemeinsam die neue Runde und stehen im offenen Austausch.“
Vizemeister SV Horchheim, punktgleich mit dem SVG auf Position sechs, kommt ohne Verstärkungen aus. Mit Louis Müller (TuS Wiesoppenheim) gibt es einen Abgang zu vermelden. „Und von unserem Torwart-Trio hat sich Dogukan Cokkücük entschlossen, mit dem Fußball aufzuhören“, erläutert Coach Sascha Löcher, der seine Jungs bereits am vergangenen Donnerstag zum ersten Training des Jahres gebeten hatte. Der Horchheimer Kader besteht aus 20 Feldspielern und zwei Torhütern. Im Bedarfsfall kann Löcher auch auf Spieler aus der „Zweiten“ zurückgreifen. „In den verbleibenden Spielen wollen wir wieder an unsere Leistungen zu Beginn der Saison anknüpfen – und mehr Konstanz reinbringen.“
Wie vermeldet, wird Sascha Löcher den SVH zum Saisonende verlassen, mit Sebastian Schulz steht sein Nachfolger bereits fest. „Mein letztes Spiel ist am 24. Mai, danach wird es sicher noch einen Abschluss geben, aber sportlich sollte das mein letzter Tag beim SVH sein“, blickt Löcher voraus. „Wie das dann für mich sein wird, kann ich noch nicht sagen. Das hängt sicher auch davon ab, wie die nächsten Monate laufen. Mein Fokus liegt darauf, einen erfolgreichen Abschluss beim SVH zu haben, damit am Ende meiner vier Jahre als Trainer nicht eine verkorkste letzte (Halb-)Saison in Erinnerung bleibt, sondern rückblickend vier erfolgreiche Jahre stehen.“ Wenn nichts „Außergewöhnliches“ passiere, werde er „ab Sommer eine Pause einlegen“.
Die Oberliga-Reserve des TSV Gau-Odernheim, ebenso wie Guntersblum und Horchheim mit 27 Zählern, hat einen Neuzugang, der aber eigentlich gar keiner ist. Denn mit dem variabel auf den Flanken und im Zentrum einsetzbaren Paul Galle wird ein Spieler aus der ersten Mannschaft fest dazustoßen. „Wir hoffen, dass er direkt eine wichtige Rolle in der Mannschaft übernimmt“, sagt Coach Tobias Ruf. „Darüber hinaus haben sich uns noch zwei Spieler angeschlossen, die ich bereits aus der Jugend kenne.“ Beide kommen aus Marienborns Regionalliga-U19, haben sich seit dem Sommer am Petersberg fit gehalten. Offensivmann Salva Gomes da Costa Ribeiro hat den Ruf eines technisch gut ausgebildeten Straßenfußballers. Außenverteidiger David Nadkanski ist pfeilschnell und zweikampfstark.
„Wir hoffen, dass sie sich schnell etablieren und uns mit ihrer Spielweise noch variabler und unberechenbarer machen“, sagt Ruf, der (noch) keine Abgänge zu vermelden hat. „Wir starten mit 28 Spielern in die Restrückrunde. Ziel bleibt der Klassenerhalt. Da die Liga sehr ausgeglichen ist und die Abstände nach unten alles andere als ausreichend sicher sind, müssen wir schnellstmöglich genügend Punkte sammeln.“ Was seine eigene Zukunft über den Sommer hinaus betrifft, sei noch nichts spruchreif. „Ich gehe aber davon aus, dass wir uns mit der Vereinsseite zusammensetzen, alles analysieren und über die Zukunft sprechen werden.“
Mitaufsteiger TuS Wörrstadt musste Innenverteidiger/Sechser Torben Seib zu Verbandsligist FC Basara ziehen lassen. „Bitter, dass das im Winter passiert – aber für seine sportliche Zukunft ist das ein guter Schritt“, kommentiert Spielertrainer Rene Novo den Abgang des 21-Jährigen. An diesem Dienstag starten die Wörrstädter in die Vorbereitung. Der Kader umfasst 24 Spieler. „Für uns zählt jeder Punkt, wir hoffen, an das gute Ende der Hinrunde anknüpfen zu können und versuchen, schnell Luft nach unten zu bekommen“, kündigt Novo an, der das Team auch in der Serie 26/27 coachen wird. „Mein Vater Manuel wird aber als Trainer aufhören.“
Den FSV Saulheim haben Stürmer Levan Bichinashvili (19, Kastel 46) und Abwehrspieler Ilias Kuntich (23, FC Aksu Mainz) verlassen. Am vergangenen Dienstag ist der FSV mit einem 24-Mann-Kader in die Vorbereitung gestartet. „Wir wollen an unsere Leistungen ab der Mitte der Hinrunde anknüpfen und schnellstmöglich die nötigen Punkte für ein ruhiges Saisonende holen“, sagt Coach Maximilian Kimnach. „Alle langzeitverletzten Spieler werden bis zum ersten Spieltag wieder fit sein – damit wird der komplette Kader zur Verfügung stehen.“ In der Trainerfrage über die Saison hinaus ist noch nichts spruchreif.
Kevin Boos vom VfL Gundersheim hat „noch keine finalen Gespräche bezüglich der neuen Saison gehabt“. Der VfL vermeldet keine Wintertransfers. „Bis Freitag hatten wir schon drei Einheiten mit jeweils über 20 Leuten“, so Boos. Mit dem Sieg beim Schiri-Turnier fing das Jahr 2026 prima an. „Der eine oder andere ist nach Verletzungen zurück, aber es fehlen weiterhin sehr wichtige Säulen. Ziel ist ganz klar, die Liga zu halten.“