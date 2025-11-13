Personalentscheidung beim Regionalligisten

Beim Regionalligisten SV Babelsberg 03 gibt es eine Personalentscheidung. Das sind die Infos des Vereins dazu:
"SVB und Cem Efe vereinbaren langfristige Zusammenarbeit
Vor einem Jahr kehrte Cem Efe als Berater der sportlichen Leitung zum SV Babelsberg 03 zurück. In diesem Frühjahr rückte Cem dann ehrenamtlich als festes Mitglied in die sportliche Leitung auf und befasste sich seither vor allem mit den Leistungsmannschaften und der Kaderstruktur. Mit seiner Erfahrung ist er ein idealer Sparringspartner und unterstützt dabei, den Fußball bei Nulldrei nachhaltig auszurichten.
Der Verein hat sich nun mit Cem Efe darauf verständigt, dass er uns mindestens bis Sommer 2028 bei den Entwicklungen im sportlichen Bereich unterstützt. Cem wird dabei insbesondere im Bereich der Trainerentwicklung, Kaderplanung und Talentförderung im Leistungsbereich tätig sein.
„Ich freue mich, Teil des Vereins zu sein und bin überzeugt, dass wir einiges zusammen erreichen können. Wir arbeiten gemeinsam daran, leidenschaftlichen und erfolgreichen Fußball anzubieten und jeden Spieler besser zu machen, um gemeinsam zu wachsen und wieder sportliche Stabilität zu bekommen", sagt Cem Efe.
„Von Beginn an hatten wir einen sehr vertrauensvollen und engen Austausch. Dieser hilft nicht nur mir und dem Vorstand, sondern auch den Trainern im Nachwuchs und in der ersten Mannschaft. Cem ist tief verbunden mit unserem Verein. Das wissen wir zu schätzen", sagt Paul Bachmeyer.
Der sportlichen Leitung gehört neben Cem Efe und Paul Bachmeyer auch Yannick Brommond an. Das Team ist dabei stetig im Austausch mit Vorstand und Aufsichtsrat."
