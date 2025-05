Personalentscheidung beim Oberligisten VfR Aalen

Eigengewächs Michael Schaupp verlängert beim VfR Aalen

Der VfR Aalen treibt seine Personalplanungen weiter voran und kann mit Michael Schaupp die nächste Vertragsverlängerung verkünden. Das Eigengewächs bleibt den Schwarz-Weißen zwei weitere Jahre erhalten. In der laufenden Spielzeit kommt der Innenverteidiger auf 32 Einsätze in der Oberliga Baden-Württemberg, in denen er drei Tore erzielte. Außerdem kann der 22-Jährige bereits 56 Partien in der Regionalliga Südwest vorweisen.