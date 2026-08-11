Personalbeben in Schonnebeck: Christian Leben legt Amt nieder Die SpVg Schonnebeck verliert wenige Tage vor dem Start der neuen Saison in der Oberliga Niederrhein ihren langjährigen Sportlichen Leiter Christian Leben. Die Hintergründe. von Marcel Eichholz · Heute, 14:15 Uhr · 0 Leser

Christian Leben hört nach 18 Jahren als Sportlicher Leiter auf. – Foto: Markus Becker

Es ist das Ende einer Ära und einer echten Erfolgsgeschichte. Christian Leben hat sein Amt als Sportlicher Leiter bei der SpVg Schonnebeck nach 18 Jahren niedergelegt. Gemeinsam mit Cheftrainer Dirk Tönnies steht er für eine Zeit, in der die Schwalben zu einem der Topteams in der Oberliga Niederrhein gereift sind. Leben hat diese Entwicklung maßgeblich vorangetrieben und geprägt.

"Nach fast 20 Jahren endet für mich eine sehr prägende Zeit bei der Spielvereinigung Schonnebeck. Ich blicke mit großer Dankbarkeit auf viele gemeinsame Jahre, in denen wir den Verein sportlich weiterentwickelt und zahlreiche besondere Momente erlebt haben. Mein Dank gilt allen, die mich auf diesem Weg begleitet haben – dem Vorstand, dem Trainerteam, den Spielern sowie allen Unterstützern im und um den Verein", sagt Leben zum Abschied. Eine berufliche Veränderung, der zeitlich hohe Aufwand und die komplexen Aufgaben, die ein Sportlicher Leiter zu bewältigen hat, haben ihn nach langer Überlegung dazu bewogen, einen Schlussstrich zu ziehen. Ein letztes Mal hat er den Schwalben einen Kader zusammengestellt, der in der Oberliga eine gute Rolle spielen und die Top-Platzierungen der vergangenen Jahre bestätigen soll. "Ich bin überzeugt, dass wir ein stabiles sportliches Fundament geschaffen haben, auf dem der Verein auch in Zukunft erfolgreich aufbauen kann. Der aktuellen Mannschaft wünsche ich dabei von Herzen eine erfolgreiche Saison in einer starken Oberliga", betont er.