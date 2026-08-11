Personalbeben in Schonnebeck: Christian Leben legt Amt nieder

Es ist das Ende einer Ära und einer echten Erfolgsgeschichte. Christian Leben hat sein Amt als Sportlicher Leiter bei der SpVg Schonnebeck nach 18 Jahren niedergelegt. Gemeinsam mit Cheftrainer Dirk Tönnies steht er für eine Zeit, in der die Schwalben zu einem der Topteams in der Oberliga Niederrhein gereift sind. Leben hat diese Entwicklung maßgeblich vorangetrieben und geprägt.
"Nach fast 20 Jahren endet für mich eine sehr prägende Zeit bei der Spielvereinigung Schonnebeck. Ich blicke mit großer Dankbarkeit auf viele gemeinsame Jahre, in denen wir den Verein sportlich weiterentwickelt und zahlreiche besondere Momente erlebt haben. Mein Dank gilt allen, die mich auf diesem Weg begleitet haben – dem Vorstand, dem Trainerteam, den Spielern sowie allen Unterstützern im und um den Verein", sagt Leben zum Abschied.
Eine berufliche Veränderung, der zeitlich hohe Aufwand und die komplexen Aufgaben, die ein Sportlicher Leiter zu bewältigen hat, haben ihn nach langer Überlegung dazu bewogen, einen Schlussstrich zu ziehen. Ein letztes Mal hat er den Schwalben einen Kader zusammengestellt, der in der Oberliga eine gute Rolle spielen und die Top-Platzierungen der vergangenen Jahre bestätigen soll. "Ich bin überzeugt, dass wir ein stabiles sportliches Fundament geschaffen haben, auf dem der Verein auch in Zukunft erfolgreich aufbauen kann. Der aktuellen Mannschaft wünsche ich dabei von Herzen eine erfolgreiche Saison in einer starken Oberliga", betont er.
Fortan will er mehr Zeit mit der Familie verbringen. Dem Fußball bleibt er dabei verbunden und kann sich auch vorstellen, in Zukunft wieder Verantwortung zu übernehmen. Besonders der Spielvereinigung Schonnebeck wird er besonders verbunden bleiben und Spiele der Mannschaft als Zuschauer und Fan von der Seitenlinie aus verfolgen.
Für die geleistete Arbeit spricht Frank Isert, der 1. Vorsitzende, einen besonderen Dank aus: "Die gesamte Spielvereinigung Schonnebeck bedankt sich von Herzen bei Christian Leben für 18 Jahre prägende Arbeit für unseren Verein." Er sagt weiter: "Christian hinterlässt eine große Lücke. Er hat gemeinsam mit Dirk Tönnies eine Ära geprägt und ist ein Architekt der Erfolgsgeschichte der Spielvereinigung. In den letzten Jahren hat er Kader zusammengestellt, an denen wir alle sehr viel Freude hatten. Für seine tadellose Arbeit, seinen Einsatz und seine Loyalität sind wir ihm sehr dankbar. Besonders dankbar sind wir auch dafür, dass er für den aktuellen Kader noch einmal seine Kräfte gesammelt hat. Wir hätten Christian sehr gerne in einer anderen Funktion im Vorstand behalten, nicht nur wegen seines Netzwerkes und seiner Expertise. Seine Meinung hatte bei uns immer Gewicht. Gleichzeitig respektieren wir seine Entscheidung. Wichtig ist: Wir gehen nicht im Groll auseinander. Die Freundschaft bleibt und das zählt am Ende am meisten.“