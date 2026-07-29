Personalbeben beim SV Wersten

Beim Saisonvorbereitungsturnier von Schwarz-Weiß 06 blieb die große Überraschung aus. Wie erwartet hat sich mit dem DSC 99 das klassenhöchste Team im vierköpfigen Teilnehmerfeld durchgesetzt. Im Finale um den „Günter-Drinhausen-Derbycup“ wurde der Bezirksligist seiner Favoritenrolle am Samstagnachmittag beim 5:1-Erfolg über den SV Oberbilk vollauf gerecht. „Der DSC hat schon einen richtig guten Ball gespielt“, lobte auch Schwarz-Weiß-Trainer David Breitmar den „Club“, bei dem sich im Endspiel auch dessen ehemaliger Schützling Dennis Dowidat in die Torschützenliste eingetragen hatte.
Die Überlegenheit der Düsseltaler hatte der Gastgeber gleich zum Turnierauftakt am eigenen Leib zu spüren bekommen. Da setzte sich der DSC locker und leicht mit 6:0 durch. Für die eher schwache Leistung rehabilitierte sich Schwarz-Weiß dann in Teilen im kleinen Finale gegen den SV Wersten 04, das mit 4:3 gewonnen werden konnte. „Wir haben aber gesehen, dass wir uns vor allen Dingen im Defensivverhalten noch steigern müssen“, schrieb Breitmar seinen Schützlingen im Anschluss ins Pflichtenheft. Dem personell arg gebeutelten Werstenern, die sich in ihrem Halbfinale Oberbilk nach Elfmeterschießen geschlagen geben mussten, blieb so nur der vierte und letzte Platz.
Weitaus länger dürfte die Verantwortlichen in Wersten aber das beschäftigen, was kurz nach dem Turnier publik wurde – das sofortige Aus für Trainer Olaf Faßbender und Kapitän Dylan Wackes. Das bestätigte der sportliche Leiter Michele Stupnanek auf Anfrage, wobei aber auch er über die genauen Gründe zu Wochenbeginn noch nicht im Bilde war.
Wackes hatte den SVW beim Derbycup noch als Spielführer auf das Feld geführt und dabei Seite an Seite mit Patrick Trautner auf dem Platz gestanden. Der wiederum hat zwischenzeitlich auch persönliche Konsequenzen gezogen und über das Internetportal „FuPa“ sein Karriereende bekannt gegeben.
Dass mit Faßbender, Wackes und Trautner – egal ob freiwillig oder unfreiwillig – nun der langjährige Macher im sportlichen Bereich und zwei unumstrittene Stammkräfte so kurz vor Saisonbeginn von Bord gehen, lässt darauf schließen, dass Gravierendes vorgefallen sein muss. Die nächsten Tage werden zeigen, ob das Beben am Scheideweg noch höhere Wellen schlägt. Auch Stupnanek weiß um das gute Standing von Faßbender in der Kabine. Der Funktionär sitzt in dieser turbulenten Zeit zwischen den Stühlen. „Ich bin mit Olaf befreundet und auch wegen ihm nach Wersten gekommen, Fakt ist aber auch, dass ich vom Verein sehr gut aufgenommen wurde. Mir hat keiner etwas getan. Von daher werde ich nun versuchen, dass wir bis zum Saisonstart eine schlagkräftige Mannschaft auf die Beine stellen.“