Personalbeben beim SV Wersten

Wackes hatte den SVW beim Derbycup noch als Spielführer auf das Feld geführt und dabei Seite an Seite mit Patrick Trautner auf dem Platz gestanden. Der wiederum hat zwischenzeitlich auch persönliche Konsequenzen gezogen und über das Internetportal „FuPa“ sein Karriereende bekannt gegeben.

Dass mit Faßbender, Wackes und Trautner – egal ob freiwillig oder unfreiwillig – nun der langjährige Macher im sportlichen Bereich und zwei unumstrittene Stammkräfte so kurz vor Saisonbeginn von Bord gehen, lässt darauf schließen, dass Gravierendes vorgefallen sein muss. Die nächsten Tage werden zeigen, ob das Beben am Scheideweg noch höhere Wellen schlägt. Auch Stupnanek weiß um das gute Standing von Faßbender in der Kabine. Der Funktionär sitzt in dieser turbulenten Zeit zwischen den Stühlen. „Ich bin mit Olaf befreundet und auch wegen ihm nach Wersten gekommen, Fakt ist aber auch, dass ich vom Verein sehr gut aufgenommen wurde. Mir hat keiner etwas getan. Von daher werde ich nun versuchen, dass wir bis zum Saisonstart eine schlagkräftige Mannschaft auf die Beine stellen.“