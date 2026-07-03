Personalbeben beim SV Uedesheim Einige Tage vor Ablauf der Abmeldefrist sorgte Bezirksligist SV Uedesheim durch den Abschied des Trainerteams für einen Paukenschlag. von RP / David Beineke · Heute, 22:00 Uhr · 0 Leser

Der SV Uedesheim steckt in einer schwierigen Lage. – Foto: Christian Haas

Der Rücktritt des Uedesheimer Trainerteams Oliver Seibert und Ignacio Gutierrez einige Tage vor dem Ablauf der Abmeldefrist hat in der Bezirksliga noch mal für größere Transferaktivitäten gesorgt, denn ein Großteil der Mannschaft meldete sich ab. Zwei Spieler haben ihren neuen Verein bereits gefunden und bleiben in der Bezirksliga. Aktuell besteht der Kader des SV Uedesheim aus sechs Feldspielern und zwei Torhütern.

Verteidiger Samuel Campillo wechselt aus Uedesheim zum 1. FC Grevenbroich-Süd, wo er unter seinem ehemaligen Jugendtrainer Chris Niebel spielen wird. Insgesamt verzichteten die Südstädter wenig überraschend auf einen großen Umbruch, denn als Tabellensechster der abgelaufenen Saison waren sie der beste Bezirksligist im Fußballkreis. Dennoch kommen insgesamt sieben Zugänge, um den Kader in der Breite zu stärken. Unter den Neuen sind auch Kai und Tim Ritter, beide kommen von Rot-Weiß Elfgen aus der Kreisliga B, in der die Brüder jedes Jahr mit ihren Statistiken auffallen. Der Ex-Kapitän des SV Uedesheim, Daniel Ferber, hat ebenfalls schnell einen neuen Verein gefunden. Zukünftig läuft er für den Aufsteiger DJK Novesia auf, wo sein jüngerer Bruder Darius sein Trainer sein wird. „Für uns ist es ein Glücksfall, einen Führungsspieler wie ihn dazuzugewinnen. Er kann die Mannschaft mitziehen und geht immer voran“, sagt der jüngere Bruder. Auch für die Geschwister ist die Situation neu. Die beiden spielten zwar schon für die DJK zusammen, im Trainer-Spieler-Verhältnis standen die beiden aber noch nicht. „Das ist sicherlich auch eine Herausforderung, aber er wäre nicht zu uns gekommen, wenn wir nicht davon überzeugt wären, dass der Wechsel für alle Seiten sinnvoll ist“, erklärt Darius Ferber.

Zwei Weissenberger nach Holzheim Der Abgang von SVÜ-Torhüter Burak Gürpinar zur SVG Weissenberg stand bereits fest, bevor sich ein Großteil der Mannschaft abmeldete. Der Keeper wird jedoch noch nicht sofort helfen können, da er aktuell mit einem Kreuzbandriss ausfällt. „Ich denke, dass er im Oktober oder November wieder bereit ist“, so Trainer Dirk Schneider. Die SVG verstärkte sich mit einigen Talenten, zudem werden drei Spieler aus der eigenen A-Jugend hochgezogen, dennoch war die Transferperiode in Weissenberg von Abgängen geprägt. Gleich drei Spieler schafften den Sprung in die Oberliga. Für Tom Nilgen und Tom Seidel geht es zur Holzheimer SG. Kapitän Paul Winkelmann ist zurzeit in Gesprächen mit einem Fünftligisten. „Er ist als Jugendtrainer bei der Fortuna zum Chefcoach der U12 aufgestiegen. Er hat sich erst einmal abgemeldet, um zu schauen, ob er den Sprung in die Oberliga zeitlich organisieren kann“, berichtet Schneider. Die Abgänge seiner Top-Spieler sieht er mit einem lachenden und einem weinenden Auge. „Natürlich ist es schade, so gute Spieler zu verlieren. Trotzdem macht es mich stolz, dass unsere Jungs sich so gut entwickelt haben, dass es Angebote aus der Oberliga gibt. Wir sind ein Verein, der viel Wert auf Jugendförderung legt. Wir wollen auch weiterhin unsere Talente in der Bezirksliga etablieren, weiterentwickeln und auf die höheren Spielklassen vorbereiten“, meint Schneider.