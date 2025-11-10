Personalbeben bei der Viktoria: Sulu & Sirigu müssen gehen

"Nach einer detaillierten Analyse und einem vertrauensvoll geführten Gespräch zwischen dem neu gewählten Vorstand und den sportlich Verantwortlichen haben sich alle Beteiligten am Montagnachmittag (10.11.) auf die einvernehmliche Beendigung der Zusammenarbeit mit sofortiger Wirkung verständigt. Cheftrainer Aytac Sulu (39), Co-Trainer Dusan Drakulic (36) und Sportlicher Leiter Sandro Sirigu (37) waren zur Spielzeit 2025/26 an den Schönbusch gekommen", verkündet der SVA in einer Pressemitteilung.



Ausschlaggebend für die Entscheidung waren nicht die sportlichen Leistungen der Mannschaft, sondern vielmehr die neue mittel- und langfristige sportliche Ausrichtung des neuen Vorstandes unter Berücksichtigung der vorhandenen finanziellen Mittel. "Die Analyse der jüngsten Entwicklungen hat gezeigt, dass wir unterschiedliche Standpunkte zur langfristigen Ausrichtung haben und sind gemeinsam zu dem Entschluss gekommen, die Zusammenarbeit zum jetzigen Zeitpunkt und noch vor der Winterpause zu beenden", erklärt Sportvorstand Felix Magath die Beweggründe, die zu der Entscheidung geführt haben.



Vorerst wird die Mannschaft im Trainingsbetrieb sowie in den kommenden Pflichtspielen von Daniel Soldevilla (39) und Jürgen Bleistein (57) betreut - beide gehörten noch bis zum Sommer dem weiß-blauen Trainerteam an und kennen somit die Strukturen des Vereins als auch einige Spieler des aktuellen Kaders. Über die Besetzung der Position des Sportlichen Leiters wird noch beraten und entschieden.