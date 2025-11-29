Personalbeben bei Blau-Weiß Wickrathhahn

Vorletzter Platz und nur ein Sieg aus zwölf Spielen: Der A-Ligist Blau-Weiß Wickrathhahn befindet sich in akuter Abstiegsgefahr. Nun folgte in dieser Woche ein veritables Personalbeben: Der erste Vorsitzende Thomas Schmitz trat von seinem Amt zurück. Wenig später trat das Trainergespann der A-Liga-Mannschaft, Carlos Miguel und Mark Endemann, ebenfalls bereits am Mittwoch zurück. Nach der 0:6-Klatsche am letzten Spieltag vor Totensonntag gegen den direkten Konkurrenten SV Schelsen hatte sich die sportliche Lage bei den „Hahnern“ noch mal verschärft. Doch was war wirklich der Auslöser für gleich drei Rücktritte?
Das bleibt vorerst im Dunklen: Vorsitzender Schmitz stand für eine Stellungnahme zunächst nicht zur Verfügung, stellte aber in Aussicht, sich zu einem späteren Zeitpunkt zu äußern. Auch das Trainergespann wollte sich auf Nachfrage noch nicht genauer zu den Rücktrittsgründen äußern. Miguel wolle das Geschehene „erst einmal sacken lassen“, bestätigte aber, der Rücktritt von Schmitz sei ein entscheidender Faktor für den Rücktritt des Trainerteams gewesen.
Kevin Schwiers, Geschäftsführer und selbst als Spieler Kapitän beim A-Ligisten, hat eine eigene Sicht auf die Dinge. Demnach seien das in dieser Saison neu eingesetzte Trainerteam und die Mannschaft nicht „warm geworden“. „Es sind von beiden Seiten Fehler gemacht worden, sicherlich ein Grund dafür, dass dieses Projekt gescheitert ist. Konsequenz war, dass, wenn einer zurücktritt, der andere dies ebenfalls macht“, erklärt Schwiers. „Zwar haben wir wichtige Personen verloren, aber in der Winterpause werden wir einen neuen Trainer präsentieren. Solange werden wir ohne einen auskommen“, fährt Schwiers fort.
Er befürchtet einen gewissen Aderlass in der Mannschaft, schließlich waren Miguel, der zuvor noch Trainer des 1. FC Viersen II gewesen war, rund ein Dutzend Spieler vom A-Liga-Konkurrenten nach Wickrathhahn gefolgt. Davon sollen einige mit Miguel den Verein nun auch wieder verlassen. Genaueres befinde sich derzeit in der Klärung, so Schwiers. „Bis zur Winterpause werden die beiden erfahrensten Spieler das Training leiten“, sagt er. Ein Rückzug aus der Liga stehe derzeit nicht im Raum. Die Suche nach einem Nachfolger von Schmitz auf der Vorsitz-Position hab dazu erst zu einem späteren Zeitpunkt Priorität.
Im Podcast „Spö Hautnah“ des Rheydter SV, dessen Macher in der aktuellsten Folge am Mittwoch bereits die Trainerrücktritte in Wickrathhahn besprachen, wurde derweil eine völlig neue Idee aufgeworfen. Demnach habe der derzeit trainerlose Bezirksligist SV Lürrip schon seine Fühler nach dem Trainer-Duo Miguel/Endemann ausgestreckt. SVL-Vorsitzende Andreas Zimmermann bestritt dieses Szenario aber auf Nachfrage unserer Redaktion: „Ja, es stimmt, ich hatte mal Kontakt zu Carlos Miguel. Doch da ging es um die Position als Sportlicher Leiter oder Trainer der zweiten Mannschaft oder um den Jugendbereich generell. Doch Carlos hatte mir wenig später abgesagt, weil er in Wickrathhahn zugesagt hatte. Das war unser letzter Kontakt miteinander“, erklärt Zimmermann. In Lürrip, das derzeit von einem Spielertrainer geleitet wird, hatte Trainer Markus Lehnen vor rund zwei Wochen sein Amt niedergelegt.