Personalbeben bei Blau-Weiß Wickrathhahn

Er befürchtet einen gewissen Aderlass in der Mannschaft, schließlich waren Miguel, der zuvor noch Trainer des 1. FC Viersen II gewesen war, rund ein Dutzend Spieler vom A-Liga-Konkurrenten nach Wickrathhahn gefolgt. Davon sollen einige mit Miguel den Verein nun auch wieder verlassen. Genaueres befinde sich derzeit in der Klärung, so Schwiers. „Bis zur Winterpause werden die beiden erfahrensten Spieler das Training leiten“, sagt er. Ein Rückzug aus der Liga stehe derzeit nicht im Raum. Die Suche nach einem Nachfolger von Schmitz auf der Vorsitz-Position hab dazu erst zu einem späteren Zeitpunkt Priorität.

Im Podcast „Spö Hautnah“ des Rheydter SV, dessen Macher in der aktuellsten Folge am Mittwoch bereits die Trainerrücktritte in Wickrathhahn besprachen, wurde derweil eine völlig neue Idee aufgeworfen. Demnach habe der derzeit trainerlose Bezirksligist SV Lürrip schon seine Fühler nach dem Trainer-Duo Miguel/Endemann ausgestreckt. SVL-Vorsitzende Andreas Zimmermann bestritt dieses Szenario aber auf Nachfrage unserer Redaktion: „Ja, es stimmt, ich hatte mal Kontakt zu Carlos Miguel. Doch da ging es um die Position als Sportlicher Leiter oder Trainer der zweiten Mannschaft oder um den Jugendbereich generell. Doch Carlos hatte mir wenig später abgesagt, weil er in Wickrathhahn zugesagt hatte. Das war unser letzter Kontakt miteinander“, erklärt Zimmermann. In Lürrip, das derzeit von einem Spielertrainer geleitet wird, hatte Trainer Markus Lehnen vor rund zwei Wochen sein Amt niedergelegt.