Personal-SOS in der Kreisliga – Schlusslicht schlägt Spitzenreiter Kreis-Highlights: Oberisling, Auerbach und Ettmannsdorf II büßen die Tabellenführung ein von Florian Würthele · Heute, 13:10 Uhr · 0 Leser

Das Match Barbing (rechts) gegen Aufhausen/Pfakofen in der Regensburger Kreisklasse 1 artete in einer wahren Torflut aus. – Foto: Felix Schmautz

Action auf Kreisebene: Am zurückliegenden Wochenende haben auch die Regensburger Kreisligen, Kreisklassen und A-Klassen den offiziellen Auftakt in die Frühjahrsrunde hingelegt. Anderswo war man eine Woche früher dran. Wir haben für Euch wieder ein paar Highlights aus den drei Oberpfälzer Spielkreisen herausgesucht. Heute stehen vor allem Spitzenspiele im Fokus...

Kreis Regensburg Kreisliga 1







Dieser Mann ist eine Maschine: 22 Tore in 17 Spielen hat



Dieser Mann ist eine Maschine: 22 Tore in 17 Spielen hat Merdin Mehmedov in der bisherigen Saison für den TSV Wörth/Donau erzielt. Am Wochenende erwischte der erfahrene Sturmtank einen Sahnetag. Im Alleingang schoss er die Gäste aus Regensburg ab. Vier Mal traf er im zweiten Durchgang ins Schwarze. Bemerkenswert daran: Für dieses Glanzstück brauchte Mehmedov gerade mal gut 20 Minuten.

Kreisliga 2







Eine Flut an Roten Karten gab es beim Kreisligaspiel in Beratzhausen. Schiedsrichter Sebastian Ludwig aus Regensburg verwies gleich drei Spieler mit Glattrot des Feldes – einen Akteur der Heimelf und zwei des Gastes vom FSV Steinsberg. Das Bild täuscht allerdings: Die Begegnung verlief zwar sehr kampfbetont, aber über weite Strecken sehr fair. Obwohl in der letzten halben Stunde nur noch 17 Feldspieler auf dem Platz standen, wollten bis zum Schluss keine Tore fallen. Ein Achtungserfolg für den TSV gegen den Tabellenzweiten, der sich vergebens die Zähne ausbiss!









Kreisklasse 1







Zu einem „Tag der offenen Tür“ avancierte das Match des TV Barbing gegen die SG Aufhausen/Pfakofen in der Kreisklasse 1. Kurios ist der Spielverlauf. Die Hausherren führten schnell mit 2:0 und legten kurz vor bzw. nach der Halbzeitpause drei weitere Tore nach. Damit sollte doch die Entscheidung gefallen sein. War sie aber nicht. Die SG hatte nun nichts mehr zu verlieren, kam während der letzten 20 Spielminuten auf 5:2 und dann auf 6:4 heran. Mehr war dann aber nicht mehr drin. Drei Elfmetertore runden das Bild einer wilden Partie ab.



Kreisklasse 2







Fürs Gipfeltreffen des Ersten gegen den Zweiten wich der SV Türk Genclik auf den Kunstrasenplatz am Regensburger Brandlberg aus. Das sollte sich bezahlt machen. In einem eng umkämpften Spitzenspiel rechneten die 100 Zuschauer beim Stand von 1:1 bereits mit einer Punkteteilung. Nicht aber mit



Fürs Gipfeltreffen des Ersten gegen den Zweiten wich der SV Türk Genclik auf den Kunstrasenplatz am Regensburger Brandlberg aus. Das sollte sich bezahlt machen. In einem eng umkämpften Spitzenspiel rechneten die 100 Zuschauer beim Stand von 1:1 bereits mit einer Punkteteilung. Nicht aber mit Shkelzen Kleqka . Der Ex-Landesligaspieler und jetzige Spielertrainer von Türk Genclik schoss seine Mannschaft in der fünften Minute der Nachspielzeit zum Sieg – und zurück an die Tabellenspitze! Kreis Amberg/Weiden Kreisliga Nord







Spitzenspiel stand drauf und Spitzenspiel war drin. Gut 200 Zuschauer an der nordwestlichen Grenze der Oberpfalz sahen eine rassige, spannungsgeladene Partie. Trotz personell schwieriger Vorzeichen dominierte der bisherige Spitzenreiter SV 08 Auerbach die erste Halbzeit, ließ jedoch mehrere aussichtsreiche Chancen liegen. Das sollte sich rächen. Direkt nach dem Seitentausch holte die SV Grafenwöhr zum Doppelschlag aus. Ein Kontertor in der Nachspielzeit bedeutete die Entscheidung zugunsten der Garnisonsstädter. Sie sorgen damit für eine Wachablösung in der Kreisliga Nord und grüßen als neuer Tabellenführer.







Eine Absage wegen Spielermangels, das hat im Kreisoberhaus Seltenheitswert. Dem VfB Rothenstadt blieb nichts anderes übrig. Am Freitag entschied sich der Rangneunte dazu, zwei Tage später beim Top-Aufsteiger SpVgg Trabitz nicht anzutreten. VfB-Abteilungsleiter Michael Strehl erklärte dazu gegenüber den Oberpfalz-Medien, dass zu viele Spieler angeschlagen oder verletzt seien. Zu erwarten ist nun, dass das Sportgericht den Trabitzern die Punkte am Grünen Tisch zubuchen wird.



Kreisliga Süd







Auch die Amberger Kreisliga-Staffel hatte am Wochenende ein Top-Spiel zu bieten. Im Duell 1. FC Rieden gegen TuS Rosenberg ging es darum, wer als schärfstes Verfolger von Primus SV Raigering aus dem Spieltag gehen würde. Letztlich war es die Elf aus dem Vilstal, die dieses Verfolgerduell überraschend klar für sich entscheiden konnte. Und so an Rosenberg vorbei auf Platz zwei klettert.







Der erst zweite Saisonsieg gelang dem TSV Nittenau (links) ausgerechnet gegen den bisherigen Tabellenersten. – Foto: Redaktion Schwandorf



Kreis Cham/Schwandorf Kreisliga West







Das Wort „Sensation“ wird in der Fußballberichterstattung ja durchaus inflationär verwendet. In diesem Falle passt es aber. Dass das Tabellenschlusslicht gegen den Ersten gewinnen würde, damit war nun wirklich nicht zu rechnen in der Kreisliga West. Rezept für den Überraschungscoup des TSV Nittenau: Eine sattelfeste Abwehr mit einem starken Rückhalt Sebastian Beck im Tor, Effizienz vorne drin und eine Prise Spielglück – gleich zu Beginn köpfte der Favorit den Ball an die Latte. Es war der erst zweite Saisonsieg für die von Ex-Profi Abdul Iyodo gecoachte Elf. Doppelt bitter für den Landesliga-Unterbau von Ettmannsdorf: Tags darauf gewann Meisterschaftsrivale TV Nabburg sein Spiel und schnappte sich die Pole Position.



A-Klasse Ost







Diese „Crunchtime“ hatte es in sich! Kurz vor Spielende stand es im Duell der Spielgemeinschaften Neubäu I/Roding II und Blaibach/Lederdorn noch 2:1 zugunsten der Gastgeber. Dann ging die Post ab auf dem Neubäuer Sportplatz. In der 88. Minute fiel der Ausgleich, in der 90. Minute ging Neubäu erneut in Führung und in der 93. Minute trafen moralstarke Gäste zum 3:3-Endstand. Direkt darauf war Schluss.