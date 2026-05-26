Personal-News vom SV Grenzland Twist Grenzland Twist stellt sich neu auf von SV Grenzland Twist · Gestern, 19:00 Uhr · 0 Leser

– Foto: SV Grenzland Twist

Nachdem unsere 1. Herren das gesteckte Saisonziel, den Klassenerhalt in der Emslandliga erreicht hat, wird der Blick nun nach vorne gerichtet.

Am Ende der Saison wird Detlef Schmees die Zügel der 1. Herren an unser neues Trainerteam Daniel Richter und Norman Deters abgeben. Daniel Richter war zuvor in der 1. Herren von Groß Hesepe aktiv und hat dort im Verein u.a. viele Jahre die Jugendarbeit geprägt. Mit Daniel hat der Verein bewusst einen jungen, kommunikationsstarken Trainer verpflichtet, welcher gut zu unserem jungen Team passt. Das Trainerteam komplettiert Norman Deters, der aus den eigenen Vereinsreihen kommt. Norman hat selber viele Jahre in der 1. Herren von Grenzland Twist gespielt und bringt daher die notwendige Erfahrung aus dem Herrenbereich mit.

Mit unserem neuen Trainerteam gehen wir ab August in eine neue Saison und wollen gemeinsam unser junges Team weiterentwickeln. Um diese Ziele zu erreichen, werden wir auch das Team um David Berends als Herrenobmann erweitern. So wird ab sofort Stefan Drees mit David zusammen die sportliche Leitung im Verein für den Herrenbereich übernehmen. Stefan verfügt ebenfalls über viel Erfahrung aus seiner aktiven Zeit in der 1. Herren.