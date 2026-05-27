Personal-News vom SV Grenzland Twist

– Foto: SV Grenzland Twist

Nachdem unsere 1. Herren das gesteckte Saisonziel, den Klassenerhalt in der Emslandliga erreicht hat, wird der Blick nun nach vorne gerichtet.

Daniel Richter war zuvor in der 1. Herren von Groß Hesepe aktiv und hat dort im Verein u.a. viele Jahre die Jugendarbeit geprägt. Mit Daniel hat der Verein bewusst einen jungen, kommunikationsstarken Trainer verpflichtet, welcher gut zu unserem jungen Team passt. Das Trainerteam komplettiert Norman Deters, der aus den eigenen Vereinsreihen kommt. Norman hat selber viele Jahre in der 1. Herren von Grenzland Twist gespielt und bringt daher die notwendige Erfahrung aus dem Herrenbereich mit.

Am Ende der Saison wird Detlef Schmees die Zügel der 1. Herren an unser neues Trainerteam Daniel Richter und Norman Deters abgeben.

Um diese Ziele zu erreichen, werden wir auch das Team um David Berends als Herrenobmann erweitern. So wird ab sofort Stefan Drees mit David zusammen die sportliche Leitung im Verein für den Herrenbereich übernehmen. Stefan verfügt ebenfalls über viel Erfahrung aus seiner aktiven Zeit in der 1. Herren.

Mit unserem neuen Trainerteam gehen wir ab August in eine neue Saison und wollen gemeinsam unser junges Team weiterentwickeln.

Wir freuen uns, dass wir mit einem solch starken Team in die neue Saison gehen können. Wir wünschen bereits jetzt dem Herrenbereich viel Erfolg für die neue Saison!

Erfreulich auch, dass unser Trainerteam der 2. Herren Steffen Wewers und Steffen Rohling für eine weitere Saison zugesagt hat. Auch in der 3. Herren bleibt unser Trainerteam Jan Lügering und Sebastian Geers uns erhalten.

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Ihr könnt viel tun, um den Spielerinnen und Spielern eures Vereins zu helfen in der FuPa Elf der Woche zu erscheinen. Zuallererst muss die Aufstellung eingetragen sein. Meldet euch dafür, wenn ihr es nicht schon gemacht habt, als FuPa-Vereinsverwalter an und pflegt die Aufstellungen eurer Mannschaften. Dann könnt ihr nach den Spielen bis spätestens dienstagfrüh für eure Favoriten stimmen und die Chancen erhöhen einen eurer Kicker in die FuPa Elf der Woche zu wählen. Was auch immer hilft: Macht Werbung in eurem Verein dafür und weist eure Mitspieler, Fans und Vereinsverantwortlichen darauf hin, ihre Stimmen abzugeben. Denn eines ist klar - jede Stimme hilft.

Aber nicht nur die reine Stimmenanzahl ist entscheiden, die FuPa-Programmierer haben sich große Mühe gegeben, damit weitere Parameter über die Ernennung zur Elf der Woche entscheiden. Ein ausgeklügelter Algorithmus bewertet bei Torhütern und Abwehrspielern die Anzahl der Gegentore, ebenso helfen einem Spieler selbstverständlich geschossene Tore dabei die Chancen auf die Elf der Woche zu erhöhen. Darüber hinaus kann man davon profitieren, wenn man beispielsweise eine in der Tabelle besser platzierte Mannschaft schlägt.

Wir wünschen allen Spielerinnen und Spielern viel Glück und wenn es diese Woche nicht geklappt hat, dann kann es schon am kommende Wochenende soweit sein!