Personal-News aus der Region: Zwei Vereine setzen auf Kontinuität

Auch im Jahr 2026 reißen die positiven Nachrichten beim SV Bokeloh nicht ab. Nachdem bereits das Trainerteam der 1. Herren seine Zusage für die kommende Saison gegeben hat, gibt es nun auch erfreuliche Neuigkeiten von der 3. Herrenmannschaft.

– Foto: SV Bokeloh

Im Rahmen der traditionellen Weihnachtsfeier erklärten sowohl Spielertrainer Hendrik Meyring als auch Co-Trainer Jonas Schulte, dass sie dem Team auch in der kommenden Spielzeit treu bleiben werden. Eine Entscheidung, die ein weiteres Kapitel in einer bemerkenswerten Entwicklung schreibt.

Denn noch im Sommer 2024, zum Zeitpunkt der Neugründung, war die größte Sorge, ob überhaupt genügend Spieler für den Ligabetrieb zur Verfügung stehen würden. Heute sieht die Situation ganz anders aus: Ein Spieltagskader mit weniger als 20 Spielern ist inzwischen die absolute Ausnahme. Eine Entwicklung, auf die der Verein mit Recht stolz sein kann – und die in dieser Form sicherlich ihresgleichen sucht. Nun möchte das Trainerteam diesen positiven Trend auch sportlich weiter vergolden. Nach starken Phasen, insbesondere im Pokal, soll die Konstanz nun auch im Ligaalltag Einzug halten. Fraglich bleibt hingegen noch die Zukunft von Co-Spielertrainer Max Lang, der aufgrund beruflicher Veränderungen möglicherweise kürzertreten muss. Auch Betreuer Lukas Hülsebus wird der Mannschaft künftig berufsbedingt nur gelegentlich zur Verfügung stehen.

SV Listrup - Damen setzen weiter auf Kontinuität Auch beim SV Listrup sind die Weichen für die Zukunft gestellt. Trainer Hendrik Bültel hat seine Zusammenarbeit mit der 1. Damenmannschaft verlängert und bleibt damit auch über den Sommer 2026 hinaus Chefcoach des Bezirksliga-Teams. Bültel geht somit in seine dritte Saison an der Seitenlinie.

– Foto: SV Listrup