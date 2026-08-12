Persönliche Gründe: Drechsler legt Traineramt in Kulmain nieder

Persönliche Gründe haben Oliver Drechsler (stehend) dazu veranlasst, das Traineramt beim SV Kulmain niederzulegen. – Foto: Rainer Rosenau

Natürlich hat man beim aktuellen Tabellenzehnten der Kreisliga Nord die Entscheidung respektiert und bringt auch viel Verständnis für den Schritt von Drechsler mit. „Wir müssen uns nach dem doch überraschenden Rücktritt von Oli erst einmal sortieren und dann neu orientieren“, erklärt Greger. „Zunächst wird Sylvian Lorenz, unser der Trainer der 2. Mannschaft, die Übungseinheiten leiten. Wer am Freitagabend im wichtigen Heimspiel gegen den FC Vorbach an der Außenlinie stehen wird, ist noch offen. Es gibt zwei, drei Lösungen aus dem internen Bereich – entweder jemand aus der Vorstandschaft oder dem näheren Umfeld der Mannschaft. Ob diese Lösung dann interimsmäßig bis zur Winterpause gelten wird, oder wir in naher Zukunft schon einen neuen Mann vorstellen können, wird sich zeigen. Wir suchen natürlich etwas Langfristiges.“ Natürlich hofft der Kulmainer Fußballchef in der Trainerfrage auf eine schnelle und passende Lösung, unabhängig davon, wie diese aussehen wird. „Wir brauchen aufgrund der Kurzfristigkeit natürlich ein wenig Zeit. Aber wir kriegen das hin“, gibt sich Greger optimistisch.



Oliver Drechsler hatte den SVK vor der Saison 2024/25 erneut als Trainer übernommen und kehrte dabei an seine alte Wirkungsstätte zurück. Denn ab dem Winter 2012 stand Drechsler schon einmal in Kulmain auf der Kommandobrücke und hatte großen Anteil daran, dass sich die Mannschaft bis zur Saison 2015/16 in der Bezirksliga Nord halten konnte. Danach trug Drechsler Dank seiner großen Moral und Zielstrebigkeit enorm dazu bei, den „Betriebsunfall Abstieg“ durch die Meisterschaft in der Kreisliga in der folgenden Saison sofort wieder zu korrigieren.



