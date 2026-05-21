Perseus Knab vom SV Weil: "Am nächsten Tag hat Fritz Keller angerufen"

5000 Euro Ablöse auf falsches Konto: Perseus Knab (rechts) einst mit dem heutigen Trainer Andreas Schepperle | Foto: Privat

Die Trainer kamen und gingen, er blieb: 2006 wurde Perseus Knab Sportchef beim Fußballclub SV Weil. Jetzt hört er auf. In der BZ denkt er an die besten Anekdoten aus zwei Jahrzehnten zurück.

Eigentlich wollte er Handballer werden. Perseus Knab spielte beim ESV Weil – erst spät entdeckte er seine Liebe zum Fußball. Er landete beim SV Weil, was für die Blau-Weißen zum Glücksfall wurde.

Knab ist einer vom alten Schlag, einer, der sich einbringt, seine Zeit opfert und einen Verein mit Leben füllt. 20 Jahre übernahm er die sportliche Leitung, in dieser Zeit war der SVW meist als Verbandsligist lange der erfolgreichste Verein der Region. Nun hat Knab an Jens Vogtsberger übergeben. Für die BZ erinnert er sich an kuriose Geschichten aus 20 Jahren. Knab über ...