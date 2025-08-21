Perseus Knab, SV Weil: "Wir haben alles vermissen lassen"

BZ: Herr Knab, können Sie sich erinnern, wann der SV Weil letztmals am Tabellenende lag?

Ich glaube, das ist lange her. Vielleicht 2017? Das erste Jahr unter Tobias Bächle. Damals gewannen wir das erste Spiel und verloren dann fünfmal nacheinander.

BZ: Damals hat's nur zum vorletzten Platz gereicht. Es liegt etwas länger zurück: Frühjahr 2012, am 22. Spieltag der Verbandsliga. 2022 stürmte Weil nach einer Auftaktpleite mit vier Siegen vom vorletzten auf den ersten Platz der Landesliga. Was spricht dafür, dass jetzt so ein Lauf erneut gelingt?