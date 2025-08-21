Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Seit bald 20 Jahren der Sportchef des SV Weil: Perseus Knab – Foto: SV Weil
Perseus Knab, SV Weil: "Wir haben alles vermissen lassen"
Die Landesliga-Fußballer des SV Weil sind mit einer 0:5-Pleite gestartet.
Sportchef Perseus Knab spricht im Interview über den ernüchternden Auftakt.
BZ: Herr Knab, können Sie sich erinnern, wann der SV Weil letztmals am Tabellenende lag?
Ich glaube, das ist lange her. Vielleicht 2017? Das erste Jahr unter Tobias Bächle. Damals gewannen wir das erste Spiel und verloren dann fünfmal nacheinander.
BZ: Damals hat's nur zum vorletzten Platz gereicht. Es liegt etwas länger zurück: Frühjahr 2012, am 22. Spieltag der Verbandsliga. 2022 stürmte Weil nach einer Auftaktpleite mit vier Siegen vom vorletzten auf den ersten Platz der Landesliga. Was spricht dafür, dass jetzt so ein Lauf erneut gelingt?