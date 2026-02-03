Perlesreut: Vogl verlängert, de Lima kommt als Co-Spielertrainer Der 32-jährige Ex-Grafenauer verlässt die SG Preming und wird kommende Saison Assistent bei seinem alten Weggefährten von Thomas Seidl · Heute, 10:00 Uhr · 0 Leser

Johannes Vogl (li.) und Manuel Rückert nehmen ihren künftigen Co-Spielertrainer in die Mitte – Foto: Verein

Einiges zu verkünden hat der SV Perlesreut, der die Zusammenarbeit mit Spielertrainer Johannes Vogl um eine weitere Saison verlängert hat. Unterstützung bekommt der ehemalige Landesliga-Fußballer ab Juni von einem alten Bekannten: Marco de Lima, der aktuell noch den Kreisklassisten SG Preming coacht, wird spielender Assistenzcoach beim momentanen Tabellensechsten der Kreisliga Passau. Vogl und de Lima spielten viele Jahre miteinander beim TSV Grafenau.

"Wir sind alle sehr froh, dass wir weiterhin mit Jo als Trainer planen können und mit ihm in die neue Saison gehen werden. Fachlich ist es einfach top, wie er mit dem Team arbeitet und zwischenmenschlich passt es ebenfalls. Somit war für uns schnell klar, dass wir die Zusammenarbeit fortführen wollen. Ein positives Zeichen ist auch, dass der Kader fast vollständig zusammenbleibt. Wir sehen uns auf den richtigen Weg, den wir kontinuierlich weitergehen wollen. Lediglich Matthias Url wird nicht mehr zur Verfügung stehen, jedoch dem Verein anderweitig erhalten bleiben. Christian Phillipp und Felix Lindbüchl befinden sich im Aufbau und werden bald wieder zum Team stoßen", lässt Perlesreuts Fußballboss Manuel Rückert wissen.









Die Verpflichtung von de Lima ist für die Schwarz-Gelben eine tolle Geschichte. Der Standard-Spezialist kann in seiner Laufbahn 22 Landesliga-Einsätze (zwei Tore) und 270 Bezirksliga-Partien (61 Treffer) vorweisen. "Mit Marco gewinnen wir einen Spieler mit viel Erfahrung, der zudem schon als Trainer gearbeitet hat. Seine fußballerischen Fähigkeiten sind unbestritten und wir sind überzeugt, dass er unsere vielen jungen Spieler weiterhelfen wird und in der Offensive für die nötigen Impulse sorgen wird. Zudem waren wir schon länger auf der Suche nach einem Partner für Jo. Beide kennen sich durch ihre gemeinsame Grafenauer Zeit und haben die gleichen Vorstellungen", informiert Rückert.