Der SV-DJK Karlsbach und der TSV Waldkirchen II trennten sich remis. – Foto: Karl-Heinz Hönl

Perlesreut II holt ersten Sieg – Waldkirchen trifft kurz vor Schluss Überblick über den 6. Spieltag in der A-Klasse Freyung.

Am vergangenen Wochenende fand in der A-Klasse Freyung der 6. Spieltag statt. Der SV Perlesreut II feierte gegen den SV Grainet II den ersten Saisonsieg. Der TSV Waldkirchen II verhinderte mit einem Treffer kurz vor Schluss eine Niederlage. Der TSV Ringelai und der DJK-SSV Hinterschmiding setzten sich klar durch. Diese und alle weiteren Partien des vergangenen Wochenendes nun im Überblick:

Im Stadion am Glasbach trafen am Samstag der SV Grainet II und der SV Perlesreut II in einem spannenden A-Klassen-Spiel aufeinander. Patrick Freund brachte die Gastgeber in der 20. Minute, nach einer Vorlage von Felix Binder, in Führung. Doch Perlesreut blieb dominant und glich in der 43. Minute durch Markus Lichtenauer aus. Kurz darauf drehte Ashenafi Melese das Spiel mit einem weiteren Treffer und sorgte für das 2:1. In der zweiten Halbzeit erhöhte Melese in der 72. Minute auf 3:1. Grainet gab jedoch nicht auf und verkürzte in der 86. Minute durch einen erneuten Treffer von Patrick Freund, der von Fabian Pietzonka assistiert wurde. Letztlich gewann Perlesreut aber verdient mit 3:2.

Tore: 1:0 Patrick Freund (20.), 1:1 Markus Lichtenauer (43.), 1:2 Ashenafi Melese (44.), 1:3 Ashenafi Melese (72.), 2:3 Patrick Freund (86.) ---

Am Sonntag trafen die SG Bischofsreut/Haidmühle und der SSV Hinterschmiding aufeinander. Die Gäste dominierten von Beginn an und gingen in der 18. Minute durch Simon Hackls Kopfball nach einer Ecke von Daniel Hödl mit 1:0 in Führung. Korbinian Wilhelm erhöhte in der 34. Minute auf 2:0, nachdem er einen Querschläger eiskalt verwertete. Dominik Mittermeier machte es in der 66. Minute mit einem präzisen Schuss zum 3:0 und Hackl setzte in der 68. und 75. Minute mit zwei weiteren Toren den Schlusspunkt zum 5:0. Tore: 0:1 Simon Hackl (18.), 0:2 Korbinian Wilhelm (34.), 0:3 Dominik Mittermeier (66.), 0:4 Simon Hackl (68.), 0:5 Simon Hackl (75.)

Besondere Vorkommnisse: Korbinian Wilhelm (SSV Hinterschmiding) scheitert mit Foulelfmeter an Torwart Stefan Probst (81.). ---

Im Waldstadion Karlsbach trennten sich der SV-DJK Karlsbach und der TSV Waldkirchen II mit einem 1:1-Unentschieden. Michael Gibis brachte die Gastgeber in der 18. Minute mit einem Fernschuss in Führung. In der Schlussphase, in der 88. Minute, gelang Philipp Stadler der Ausgleich für Waldkirchen durch ein Abstaubertor. Die beiden Teams lieferten sich ein spannendes Duell vor 100 Zuschauern, unter der Leitung von Schiedsrichter Toni Kuster. Tore: 1:0 Michael Gibis (18.), 1:1 Philipp Stadler (88.) ---