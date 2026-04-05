Perleberger Befreiungsschlag im Kellerduell

– Foto: Michel Grabowski

In der Landesklasse West stand ein Nachholspiel auf dem Plan, das im Kampf um den Klassenerhalt eine vorentscheidende Richtung vorgeben sollte.

Vor 100 Zuschauern entwickelte sich ein nervenaufreibender Schlagabtausch, bei dem der SSV Einheit Perleberg letztlich die Oberhand behielt. Die Gäste starteten entschlossen und gingen bereits in der 15. Minute durch Marvin Gramsch mit 0:1 in Führung. Der FK Hansa Wittstock 1919 zeigte sich jedoch unbeeindruckt und kam durch einen von Christopher Michaelis in der 22. Minute verwandelten Foulelfmeter zum 1:1-Ausgleich.

Die Freude der Hausherren währte jedoch nur kurz, da das Spiel weiterhin von Standardsituationen geprägt blieb. In der 29. Minute entschied der Unparteiische erneut auf Strafstoß, den Jonas Steiner zum 1:2 für Perleberg nutzte. Nach dem Seitenwechsel bauten die Gäste ihren Vorsprung weiter aus, als Pepe Drzymalski in der 52. Minute zum 1:3 traf. Wittstock gab sich nicht auf und kämpfte sich in der Schlussphase zurück; Tommy Hordan erzielte in der 84. Minute den Anschlusstreffer zum 2:3. In einer hitzigen Nachspielzeit sah der Torschütze zum zwischenzeitlichen Ausgleich, Christopher Michaelis, in der 94. Minute noch die Gelb-Rote Karte.

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