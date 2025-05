– Foto: ARSportfotografie@mail.de

Perleberg deklassiert FSV Babelsberg 74, 11:1 vom SV Babelsberg 03 II Landesklasse West: Die Übersicht über die Partien des 24. Spieltags Verlinkte Inhalte LK West Brandenburg Babelsberg II Saarmund GW Golm VfL Nauen + 12 weitere

Am 24. Spieltag der Landesklasse West sorgte der SSV Einheit Perleberg für ein Ausrufezeichen im Aufstiegskampf. Mit einem eindrucksvollen 5:1-Heimsieg gegen den bisherigen Tabellenzweiten FSV Babelsberg 74 übernahm Perleberg den zweiten Platz hinter dem enteilten Spitzenreiter SV Viktoria Potsdam. Auch im Tabellenmittelfeld und Abstiegskampf gab es wichtige Entscheidungen – mit einem historischen Kantersieg für den SV Babelsberg 03 II.

Im Spitzenspiel ließ der SSV Einheit Perleberg keine Zweifel aufkommen. Bereits in der 14. Minute brachte Franz Arndt sein Team in Führung. In der 27. Minute machte Arndt seinen Doppelpack zum 2:0 perfekt, ehe Thomas Brackrock in der 34. Minute zum 3:0 traf. Nach dem Seitenwechsel kam Babelsberg durch Moritz Göring in der 73. Minute auf 1:3 heran. Doch in der Nachspielzeit schlug Perleberg noch zweimal zu: Thomas Brackrock (90.+1) und Max Dietsch (90.+4) stellten den deutlichen 5:1-Endstand her. Mit nun 50 Punkten liegt Perleberg auf Rang zwei. ---

Im Abstiegskampf sicherte sich der SV Eiche 05 Weisen einen Punkt gegen den favorisierten SV Grün-Weiß Brieselang. Tom Stolz brachte die Hausherren in der 62. Minute in Führung, doch Maximilian Schynol glich in der 73. Minute für Brieselang aus. ---

Im Duell zweier Teams aus dem hinten Tabellenhälfte behielt die SG Michendorf die Oberhand. Moritz Bronowski traf in der 52. Minute zur Führung, Mircea Popa sorgte in der 84. Minute für die Entscheidung. Mit dem siebten Saisonsieg verbessert sich Michendorf auf Tabellenplatz zwölf und steht punktgleich mit dem SV Babelsberg 03 II bei 25 Punkten. Pritzwalk bleibt mit 26 Punkten Zehnter. ---

Golm meldet sich mit einem knappen Heimsieg im Rennen um die oberen Plätze zurück. Marvin Zimmermann erzielte in der 49. Minute den entscheidenden Treffer. Mit diesem Sieg steht Golm nun bei 39 Punkten auf Rang acht, nur einen Zähler hinter dem punktgleichen Duo Schenkenberg und Wittstock. Veritas bleibt mit 41 Punkten Fünfter. ---

Einen Start nach Maß erwischte Wittstock gegen Saarmund: Tommy Hordan traf bereits in der 3. Minute zur Führung. Nicolas Gimsa glich für die Gäste in der 9. Minute aus, doch Nick Matuschak stellte mit seinem Treffer in der 45. Minute den alten Abstand wieder her. Dabei blieb es – Wittstock hat mit dem zwölften Saisonsieg nun 40 Punkte und rangiert auf Platz sieben. Saarmund fällt mit 23 Punkten auf Platz 13 zurück. ---

Ein spektakuläres Schützenfest erlebten die Zuschauer in Babelsberg. Stanley Keller eröffnete früh (2.), es folgten Treffer von Tjalf Geue (7.), Moritz Walter (20., 56. Foulelfmeter, 89.), Fin Frederik Slabon (49.), Luca Dahlke (52.), Jonas Tzitschke (58., 86., 90.) und erneut Keller (50.). Den Ehrentreffer für Neuruppin erzielte Tim Kleeßen in der 69. Minute. Mit diesem historischen Sieg verbessert sich der SV Babelsberg 03 II auf Rang elf. Neuruppin bleibt mit 11 Punkten abgeschlagen Tabellenletzter. ---