Perkamer Galgenhumor vor Osterhofen-Gastspiel - Derby in Winzer

Auf das noch ungeschlagene Führungstrio der Kreisliga Straubing warten am siebten Spieltag unterschiedliche Aufgaben. Während die SpVgg Osterhofen als haushoher Favorit ins Heimspiel gegen den SV Perkam geht, bekommen es die Verfolger aus Zwiesel (gegen Aufsteiger Oberschneiding) und Neuhausen (in Haibach) mit sehr unangenehmen Teams zu tun. Den ersten Saisonsieg peilen die DJK SB Straubing (gegen Regen), die SpVgg Stephansposching (gegen Langdorf) und der 1. FC Viechtach (in Lindberg) an. Abgeschlossen wird das Wochenende am frühen Sonntagabend mit dem Deggendorfer Landkreis-Derby zwischen dem SV Winzer und dem SV Auerbach.
Christoph Fischer (Sportlicher Leiter TSV Lindberg): "Nach dem sehr wichtigen Sieg in Perkam waren wir im Nachholspiel gegen Osterhofen chancenlos. Dieses Spiel gilt es schnellstmöglich abzuhaken und gegen Viechtach wieder an die Leistung des Perkam-Spiels anzuknüpfen. Wir erwarten ein sehr enges Spiel, das wir zuhause vor unseren Zuschauern unbedingt gewinnen wollen. Dazu muss sich aber unsere Chancenverwertung wieder verbessern."
Personal: Maximilian Melch, Sebastian Kilger, Tobias Hafner und Armando Schreder fallen aus. Dafür kehren Elias Schels, Dominik Probst und Marius Weinberger wieder in den Kader zurück.
Michael Probst (Trainer 1. FC Viechtach): "Gegen Zwiesel waren wir über weite Strecken spielbestimmend. Leider gehen wir vorne zu fahrlässig mit unseren Torchancen um und im Defensivverbund verlassen wir uns zu häufig auf den nächsten und bekommen deswegen immer wieder sehr einfache Gegentore. Dennoch zeigt die Formkurve nach oben und wir wollen gegen Lindberg Zählbares mit nach Hause nehmen."
Personal: Fehlen werden Sebastian Köppl, Michael Pfeffer, Tobias Riepl und Manuel Wittenzellner.
Michael Schaller (Trainer SC Zwiesel): "Wir haben eine turbulente und ereignisreiche Woche hinter uns. Aber der Abgang von Radl ist aufgearbeitet und jetzt richten wir den Blick nach vorne. Die Jungs wissen, dass wir in Viechtach glücklich gewonnen haben und wieder besser spielen müssen. Aber wir haben ein Heimspiel und wollen weiterhin ungeschlagen bleiben."
Personal: Alexander Gruber, Ben Eichinger und Günther Denk kehren in den Kader zurück.
Jonas Zach (Spielertrainer TSV Oberschneiding): "Nach dem wichtigen Derbysieg gegen die DJK Straubing freuen wir uns nun auf die sehr anspruchsvolle Aufgabe beim Topteam in Zwiesel. Wichtig wird sein, die starke Offensive um Denk und Kule bestmöglich in Schach zu halten. Wir gehen demütig, aber zugleich voll motiviert in die Partie. Wir möchten uns und unserem Spiel treu bleiben, weiterhin mutig sein und auch in Zwiesel unsere Chance suchen."
Personal: Sicher ausfallen werden die verletzten Sebastian Reichl, Timo Haumer, Dominik Herzog und Jonas Zach. Patrick Schulte und Florian Kellner weilen zudem im Urlaub. Stefan Kiemle hingegen kehrt nach überstandener Verletzung zurück in den Kader. Auch die Urlaubsrückkehrer Korbinian Bäumer, Lukas Lorenz und Matthias Seifert sind wieder mit an Bord.
Markus Rainer (Spielertrainer SV Haibach): "Neuhausen hat aus sechs Spielen fünf Siege und ein Unentschieden geholt, das ist schon eine Hausnummer. Sie haben sich in den letzten zwei Transferperioden sehr gut verstärkt und gehen als ganz klarer Favorit in dieses Spiel. Wir wollen versuchen zuhause unsere bestmögliche Leistung abzurufen und dann schau ma mal was dabei rauskommt."
Personal: Andreas Schmid, Lukas Tobesch, Julian Altmann, Simon Feldmeier und Maxi Matschoss stehen auf der Ausfallliste..
Simon Meindl (Spielertrainer SV Neuhausen/Offenberg): "Gegen Regen hatten wir am Ende das notwendige Glück und konnten das Spiel nach einem 0:2-Rückstand noch in einen Sieg umwandeln. Letztlich war es aber ein großer Verdienst der ganzen Mannschaft, die nicht aufgegeben hat und dadurch auch das entscheidende Quäntchen Glück erzwungen hat. Jetzt geht es zum direkten Tabellennachbarn Haibach, der vor allem in der Offensive über herausragende Qualität und hohes Tempo verfügt. In den vergangenen Spielen haben wir uns gegen sie immer schwer getan und werden daher auch dieses Mal wieder eine sehr gute Mannschaftsleistung brauchen. Nach unserem bislang sehr guten Saisonstart haben wir aber wieder nichts zu verlieren und wollen auch diese Woche versuchen, nicht mit leeren Händen nach Hause zu fahren."
Personal: Mit Dominik Schnar, Thomas Plötz, Florian Biermeier, Alexander Bugl und Vitus Vornehm muss der SVN auf einige wichtige Spieler verzichten. Bei einigen angeschlagenen Spielern steht ein Einsatz noch auf der Kippe.
Marco Dellnitz (Trainer SpVgg Osterhofen): "Mit dem SV Perkam wartet die nächste Herausforderung auf uns. Mit Antov haben Sie einen sehr erfahrenen Mann in ihren Reihen. Sie haben ebenso bisher in jedem Spiel ihre Tore gemacht, das gilt es zu vermeiden. Wir wollen und müssen weiter noch hart an vielen Abläufen arbeiten und wollen unseren Zuschauern wieder eine gute Leistung zeigen."
Personal: Bis auf Darius Ciocan und Sebastian Benesch kann der Spitzenreiter in Bestbesetzung auflaufen.
Michael Spanner (Trainer SV Perkam): "Am Samstag haben wir Osterhofen als Gegner. Die SpVgg hat am Mittwoch die Tabellenführung übernommen und eine Bilanz von 18 Punkten aus sechs Spielen und ein Torverhältnis von 26:1 Toren. Die Mannschaft besteht hauptsächlich aus Regional-, Bayern-, Landesliga- und Bezirksligaspielern. Normal sollte man sich diese Auswärtsfahrt sparen. Vielleicht können wir aber mit einer Sensation aufhorchen und zwei Tore machen."
Personal: Fehlen werden Toni Antov, Maxi Blümel und Tommy Roth.
Ralf Bachmann (Sportlicher Leiter DJK SB Straubing): "Mit dem TSV Regen kommt eine sehr namhafte und ambitionierte Mannschaft zu uns in die Vogelau. Als Aufstiegsaspirant hat man wichtige Spieler aus Bezirksligazeiten gehalten, sich im Sturm kurzfristig sogar noch groß verstärkt und junge Talente eingebaut. Besonders auswärts spielte man im Saisonverlauf stark auf, siegte sogar in Haibach und holte auf fremdem Geläuf in drei Spielen sieben Punkte. Auch die Bilanz bisheriger Duelle spricht für unseren Gast. Aber trotz unserer Torflaute von jetzt schon 330 Minuten sind wir zuhause noch unbesiegt und werden alles versuchen, mindestens einen Punkt zu erkämpfen. Mit einigen Rückkehrern und vor allem etwas mehr Glück im Abschluss ist alles möglich."
Personal: Neben den Langzeitverletzten Simon Schub, Nico Mayer und Moritz Fedeneder müssen die Gäubodenstädter auch auf Marino Enger, Basti Scherm und Elias Claus verzichten.
Daniel Kopp (Sportlicher Leiter TSV Regen): "Leider verlief das Wochenende sehr unglücklich für uns. Trotz einer 2:0-Führung standen wir schlussendlich mit leeren Händen da. Das darf uns natürlich nicht passieren und wir werden sicherlich unsere Schlüsse daraus ziehen. Nun geht es am Sonntag zum Auswärtsspiel nach Straubing. Um wieder in die Erfolgsspur zurückzukehren, bedarf es gegen einen kompakten Gegner einer konzentrierten Leistung über 90 Minuten."
Personal: Fehlen werden Maxi Kappl, Paul Loibl und Matej Peterka.
Alois Windisch (Trainer SpVgg Stephansposching): "Uns ist leider aktuell das nötige Spielglück abhanden gekommen. In Auerbach wurden wir wieder eiskalt bestraft, Aufwand und Ertrag passten erneut nicht zusammen. Im Aufsteigerduell gegen Langdorf wartet nun eine kompakte und hochkarätig besetzte Mannschaft auf uns. Nach Jahren ohne große Rückschläge müssen bei uns jetzt alle die nötigen Attribute für einen langen Abstiegskampf mitbringen. Am Sonntag in Bousching werden wir mit Zusammenhalt und Leidenschaft alles probieren."
Personal: Schlüsselspieler Matthias Klendauer kehrt nach überstandener Verletzung wieder in den Kader zurück. Leon Steinbeisser und David Büttner (beide verletzt) sowie Samuel Peisert (Urlaub) sind nicht mit von der Partie.
Tobias Eiter (Spielertrainer FC Langdorf): "Die Leistung gegen Osterhofen hat gepasst, was uns optimistisch auf das anstehende Duell gegen unseren Mitaufsteiger aus Stephansposching blicken lässt. Die SpVgg hat mit dem Remis in Zwiesel gezeigt, dass sie ein richtig starker Gegner ist. Dennoch wollen wir an die Leistung der Vorwoche anknüpfen und uns tabellarisch im Mittelfeld festsetzen."
Personal: Manuel Schötz, Nico Koller, Rahim Qiyam und Johannes Ebner fallen aus.
Christopher Krawetz (Trainer SV Winzer): "Das Heimspiel gegen Haibach verlief für uns sehr unglücklich. Wir haben das Spiel durch individuelle Fehler selber verloren. Schade, weil gegen eine gute Haibacher Mannschaft viel mehr möglich gewesen wäre. Jetzt freuen wir uns aber auf das Derby gegen Auerbach, das nach seinem ersten Saisonsieg sicherlich nachlegen will. Sie haben vor allem in der Offensive gute Spieler und sind stark bei Standards. Trotzdem werden wir zuhause alles versuchen, um unseren zweiten Dreier zu holen."
Personal: Definitiv ausfallen werden Kapitän Maximilian Uhl, Niklas Bachmeier, Philipp Härtinger und Lucas Mertesz. Fragezeichen stehen noch hinter den Einsätzen von Fabian Kreipl und Tim Troiber.
Christian Weigl (Trainer SV Auerbach): "Mit dem hart erkämpften Sieg gegen Stephansposching sind wir sehr zufrieden. Nun heißt es für uns diese Woche im Derby nachzulegen. Wenn es uns gelingt einen Dreier zu holen, können wir zum Mittelfeld aufschließen. Mit Winzer erwartet uns ein sehr spielstarker Gegner, der uns alles abverlangen wird, zuletzt aber trotz Überzahl nicht gewinnen konnte. Bei uns fallen einige Spieler verletzungsbedingt aus. Dennoch werden wir versuchen, etwas Zählbares zu holen."
Personal: Karl Janka, Alessandro Seeböck und Constantin Habereder müssen passen.