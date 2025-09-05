Perkamer Galgenhumor vor Osterhofen-Gastspiel - Derby in Winzer

Markus Rainer (Spielertrainer SV Haibach): "Neuhausen hat aus sechs Spielen fünf Siege und ein Unentschieden geholt, das ist schon eine Hausnummer. Sie haben sich in den letzten zwei Transferperioden sehr gut verstärkt und gehen als ganz klarer Favorit in dieses Spiel. Wir wollen versuchen zuhause unsere bestmögliche Leistung abzurufen und dann schau ma mal was dabei rauskommt."

Personal: Andreas Schmid, Lukas Tobesch, Julian Altmann, Simon Feldmeier und Maxi Matschoss stehen auf der Ausfallliste..



Simon Meindl (Spielertrainer SV Neuhausen/Offenberg): "Gegen Regen hatten wir am Ende das notwendige Glück und konnten das Spiel nach einem 0:2-Rückstand noch in einen Sieg umwandeln. Letztlich war es aber ein großer Verdienst der ganzen Mannschaft, die nicht aufgegeben hat und dadurch auch das entscheidende Quäntchen Glück erzwungen hat. Jetzt geht es zum direkten Tabellennachbarn Haibach, der vor allem in der Offensive über herausragende Qualität und hohes Tempo verfügt. In den vergangenen Spielen haben wir uns gegen sie immer schwer getan und werden daher auch dieses Mal wieder eine sehr gute Mannschaftsleistung brauchen. Nach unserem bislang sehr guten Saisonstart haben wir aber wieder nichts zu verlieren und wollen auch diese Woche versuchen, nicht mit leeren Händen nach Hause zu fahren."

Personal: Mit Dominik Schnar, Thomas Plötz, Florian Biermeier, Alexander Bugl und Vitus Vornehm muss der SVN auf einige wichtige Spieler verzichten. Bei einigen angeschlagenen Spielern steht ein Einsatz noch auf der Kippe.





