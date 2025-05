Perkam lässt nichts anbrennen - Neukirchen macht`s in 120 Minuten

Vor über 500 Zuschauern ließt der SV Perkam der SpVgg Straubing keine Chance. Die Perkamer schossen in der ersten halben Stunde durch Michal Trajer und Futsal-Ausnahmekönner Andreas Berovic einen beruhigenden 2:0 Vorsprung heraus, was gleichzeitig auch der Halbzeitstand war. Nach der Pause entschieden die Perkamer mit zwei weiteren Treffern durch Trajer und Andrei Merian zügig die Partie - 4:0! Nach einer Stunde war der Drops gelutscht und die Perkamer konnten sogar Kräfte für die zweite Runde schonen. Die SpVgg Straubing ist damit raus und muss auch in der kommenden Spielzeit ihr Glück in der Kreisklasse versuchen.

Alles auf einen Blick:

Wesentlich mehr Zuschauer - fast 1.100 an der Zahl - sahen in der zweiten Partie des Abends auch ein wesentlich spannenderes Spiel. Künzing II ging durch Tobias Pirkl in Führung, Neukirchen glich durch einen spektakulär getretenen Freistoß durch Jannik Weidinger aus. Im Anschluss lieferten sich beide Teams einen sehenswerten Relegations-Schlagabtausch, ein Treffer wollte aber keinem der Kontrahenten in der regulären Spielzeit noch gelingen. Und so ging`s in die Verlängerung. Die Overtime war noch nicht lange angepfiffen, da setzte Neukirchen die erste Duftmarke. Patrick Wimmer hatte das nötige Spielglück, die Kugel fiel ihm vor die Füße und er staubte zum 1:2 ab. Noch vor der Pause der Verlängerung legte Jannik Weidinger für Neukirchen nach und erzielte per Kopf das 1:3. Davon erholte sich die Künzinger Bezirskliga-Reserve letztlich nicht mehr. Für die "Römer" geht`s damit nach einer Spielzeit wieder zurück in die Kreisklasse.

FC Künzing II – SV Neukirchen v.W. 1:3 n.V.

FC Künzing II: Michael Gröll, Andre Raithmeier, Jonas Sonnleitner (113. Kevin Altmann), Daniel Seidl, Klaus Wagner, Tobias Pirkl, Felix Ziegler (77. Levin Koch), Ramon Santacreu (66. Matthias Brumm) (118. Ramon Santacreu), Daniel Schmalzl (101. Felix Ziegler), Kevin Altmann (46. Ingo Saller), Levin Koch (46. Yannick Bielmeier) - Trainer: Wolfgang Resch

SV Neukirchen v.W.: Niklas Schrank, Manuel Donaubauer, Daniel Winklmeier (79. Lucas Raster), Ludwig Vogl, Kian Rahmati (105. Rene Hartmann), Jannik Weidinger (112. Lukas Reinhart), Simon Winkler (119. Hubert Rauscher), Johannes Regner, Lukas Reinhart (77. Korbinian Schmid) (105. Patrick Wimmer), Max Freund, Patrick Wimmer (98. Kevin Knüver) - Trainer: Max Freund

Schiedsrichter: Lukas Penzkofer (Prackenbach) - Zuschauer: 1098

Tore: 1:0 Tobias Pirkl (28.), 1:1 Jannik Weidinger (41.), 1:2 Patrick Wimmer (91.), 1:3 Korbinian Schmid (101.)