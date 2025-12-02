Perkam holt Ex-Bayernligakicker Artmann aus der Fußball-Rente

Der Standardspezialist trug zur Glanzzeit des TSV Bogen das Trikot der Rautenstädter, gehörte der Landesliga-Meistermannschaft von 2013 an und absolvierte dann auch 43 Bayernliga-Einsätze, ehe er im Winter 2015 zum SC Kirchroth zurückkehrte. Bei seinem Heimatverein war der Linksfüßler Dreh- und Angelpunkt im Mittelfeld, schaffte mit dem Dorfverein aus dem Landkreis Straubing-Bogen zweimal den Aufstieg in die Bezirksliga und erzielte für den KSC insgesamt 74 Punktspieltreffer. "Im zentralen Mittelfeld hatten wir Handlungsbedarf. Tobi hat die Erfahrung und Qualität, uns weiterzuhelfen. Allerdings darf man auch keine Wunderdinge erwarten, denn er muss erst wieder richtig fit werden", sagt Perkams Coach Michael Spanner.







Vom Ligakonkurrenten DJK-SB Straubing wechselt außerdem der 22-Jährige Cosmin Ciubotariu zum SVP. Der Mittelfeldmann kam in der laufenden Runde zu neun Einsätzen, stand jedoch nur dreimal in der Startelf der Stavlic-Mannen, die ebenfalls voll im Abstiegskampf stecken. "Cosmin hat schon im Herbst ein paar Mal bei uns mittrainiert. Ein guter Bursche, der den Konkurrenzkampf beleben wird", meint Spanner, der dafür künftig ohne Vlad Oancea planem muss. Der 21-jährige Stürmer, der erst im Spätsommer vom A-Klassisten FC Straßkirchen gekommen ist, befindet sich die kommenden Monate in seiner rumänischen Heimat und kehrt erst im Frühjahr nach Niederbayern zurück. "Vlad stempelt den Winter über und ist deshalb noch längere Zeit in Rumänien. Er hätte den Großteil der Vorbereitung verpasst und deshalb haben wir entschieden, die Sache zu beenden", verrät Spanner, der auf die Rückkehr von Routinier Michal Trajer hofft, der fast die komplette Herbstrunde wegen einer Schambeinentzündung verpasste. "Michal ist für uns ein ganz wichtiger Spieler", betont Perkams Übungsleiter, der sich keinen Illusionen hingibt: "Für uns wird es bis zum Schluss knallhart gegen den Abstieg gehen und vielleicht werden wir es erneut über die Relegation richten müssen. Wir können es aber schaffen, davon bin ich fest überzeugt."