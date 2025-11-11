Perferker Abschied für Moser *** Warngauer Zwoate gewinnt auswärts

Am vergangenen Sonntag war es soweit und viel Wehmut zog durchs Parsberger Land. Für Warngaus Coach Sebastian "Moser" Spiegler war es nach gut einem Jahr das letzte Spiel, dass er als Trainer der Warngauer Zwoaten begleiten durfte. Dementsprechend gab es in Mosers letzter Ansprache nur ein Ziel: Einen Sieg zum Ende der Hinrunde zu erreichen.

In der 22. Spielminute war es dann soweit und aus dem sprichwörtlichen Nichts fiel die Führung für die Gäste. Fabian Engl tankte sich auf der linken Abwehrseite schön durch und traf per platzierten Flachschuss ins lange Eck. Christian "Hiho" Hinterholzer erzielte sieben Minuten vor Ende der erste Hälfte das 2:0.

Hochmotiviert gingen die Gäste die Partie an, doch auch der Gastgeber SV Parsberg 1 hielt gut mit. Ging es doch für die Parsberger darum, sich von hinten etwas abzusetzen und nicht komplett in den Abstiegsstrudel reinzugeraten. Bei besten Fritz-Walther Bedingungen entwickelte sich trotz des etwas schwer zu bespielenden Rasens ein munteres Spielchen.

Das 3:0 für die Gäste war ein Tor der Kategorie zum "Zungeschnalzen" und hätte sicherlich auch der Ersten Mannschaft vom SV Warngau gefallen - wenn denn jemand zugeschaut hätte.

"Oldgun" Robert "Halle" Hallmannsecker passte zu Spielmacher Hansi Spiegler, dieser lies die Kugel perfekt auf Christian "Hiho" Hinterholzer "tropfen", dieser nahm die Kugel mit links an und versenkte sie mit rechts staubtrocken zum viel umjubelten 3:0 für die Gäste.

Mit diesem Spielstand ging es also in die Pause und es sah alles nach einem sicheren Sieg für die Gäste aus. Doch wie es so oft ist im Fußball, erstens kommt es anders und Zweitens als man denkt. Parsberg bekam auf einmal die zweite Luft und warf alles nach vorne. Lukas Blöchinger war es, der aus Sicht der Hausherren in der 60. Spielminute auf 1:3 verkürzte. Gute 15 Minuten später fiel auch noch das 2:3 und es wurde nochmal extrem spannend.

Die Gäste aus Warngau bekamen den Ball nicht mehr so richtig nach vorne. Jeder Abschlag wurde zum Boomerang und kam postwendend wieder. In der 85. Spielminute wäre es dann beinahe soweit gewesen und Parsberg hätte tatsächlich noch den Ausgleich erzielt. Doch zum Glück ist bei Warngau Johannes "The Wall" Hainz zwischen den Pfosten. Hainz rettete mit einem Monstersafe den knappen 3:2 Vorsprung.

Kurz vor Ende der Partie sorgten die Gäste dann für die endgültige Entscheidung: Ludwig Wagner LW7, spielte einen wunderschönen No Look Pass auf Fabi Engl. Engl marschiert die Grundlinie runter und passte dann im richtigen Moment auf den eingewechselten Wolfgang "Steckal" Szostecki. Wolfi musste den Ball nur noch über die Linie drücken und erzielte damit den 4:2 Endstand.

Aus einer insgesamten starken Mannschaftsleistung ragten der wieder aktivierte Matthias "Hias" Klaus, sowie Laurin "Laurant" Dauer, der hinten links in der Abwehr eine bärenstarke Leistung zeigte, heraus.

Somit gelang der Warngauer Zwoaten der perfekte Abschied für Ihren scheidenden Coach Sebastian "Moser" Spiegler. Lieber Basti, vielen Dank für dein Engagement, deinen Ehrgeiz und deinen Willen uns jeden Tag ein Stück weit besser machen zu wollen. Es ist absolut nicht selbstverständlich, dass du uns in einer schwierigen Situation übernommen hast. Dafür möchten wir dir von Herzen danken!

Wer im neuen Jahr die Geschicke an der Seitenlinie ziehen wird, dass wird sich in den kommenden Monaten zeigen.

Bedanken möchte sich der SV Warngau auch bei allen Fans, Freunden und Gönnern unseres Vereines. Vielen Dank, dass ihr uns die Treue haltet und uns immer so fantastisch supportet!

Heya SVW!