Perfektes Wochenende

Spielbericht
Frechen 20 konnte am Sonntag ausgiebig jubeln. – Foto: Nick Förster
Unsere Seniorenteams holen im KBS die volle Punktausbeute. Beim 7:0 gegen den FC Pesch trifft Patrick Friesdorf fünf Mal. Die U23 gewinnt deutlich gegen RW Ahrem – die U21 setzt ihren Siegeszug gegen Horrem fort.
Mit einer beeindruckenden Vorstellung meldete sich unsere erste Mannschaft am 7. Spieltag der Mittelrheinliga eindrucksvoll zurück. Gegen den FC Pesch ließ die Mannschaft von Trainer Okan Özbay keinerlei Zweifel aufkommen und setzte mit einem klaren 7:0-Heimerfolg ein deutliches Ausrufezeichen.