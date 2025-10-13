 2025-10-10T17:03:43.034Z

Spielbericht
Frechen 20 konnte am Sonntag ausgiebig jubeln.
Frechen 20 konnte am Sonntag ausgiebig jubeln. – Foto: Nick Förster

Perfektes Wochenende

Mittelrheinliga
Pesch
Frechen
Gestern, 15:30 Uhr
SpVg Frechen 20
SpVg Frechen 20Frechen
FC Pesch
FC PeschPesch
7
0
Unsere Seniorenteams holen im KBS die volle Punktausbeute. Beim 7:0 gegen den FC Pesch trifft Patrick Friesdorf fünf Mal. Die U23 gewinnt deutlich gegen RW Ahrem – die U21 setzt ihren Siegeszug gegen Horrem fort.

Mit einer beeindruckenden Vorstellung meldete sich unsere erste Mannschaft am 7. Spieltag der Mittelrheinliga eindrucksvoll zurück. Gegen den FC Pesch ließ die Mannschaft von Trainer Okan Özbay keinerlei Zweifel aufkommen und setzte mit einem klaren 7:0-Heimerfolg ein deutliches Ausrufezeichen.

Den gesamten Spielbericht lest ihr auf der Homepage von Frechen 20.

13.10.2025, 10:35 Uhr
Nick FörsterAutor