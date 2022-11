Perfektes Startelf-Comeback

Markus Schwabl trifft gegen Buchbach – Zweites Tor seit Rückkehr.

Unterhaching – Fast genau drei Monate war es her, dass Markus Schwabl zuletzt in der Startelf des SpVgg Unterhaching in der Regionalliga Bayern stand. Eine Oberschenkelverletzung zwang den 32-Jährigen zwei Monate lang zum Zusehen, dann steigerte Trainer Sandro Wagner die Belastung des Holzkirchners sukzessive. Im Heimspiel am vergangenen Samstag war es schließlich so weit, Schwabl lief von Beginn an auf – und traf direkt zum 2:0-Endstand. Das perfekte Startelf-Comeback?

„Wenn man die harten Fakten sieht – 2:0 gewonnen, den Deckel drauf gemacht, erstes Saisontor erzielt und die Verletzung gut überstanden –, kann man das in die Richtung abstempeln“, sagt Schwabl. Wobei vor allem sein sehenswerter Volleytreffer in seiner Aufzählung herauszuheben ist. Es ist erst sein zweiter seit der Rückkehr zur Spielvereinigung und insgesamt der vierte als Profi. Alle für Unterhaching. „Normal ist bei mir die Quote: alle 100 Spiele ein Tor“, fasst Schwabl zusammen. Bei rund 360 Profieinsätzen dürfte die nächsten 40 nichts passieren. „Dann schauen wir wieder.“

Für den Holzkirchner ist es bereits die zweite Rückkehr in die erste Elf in dieser Saison. Schon zum Saisonstart kam Schwabl aus einer Verletzung, am fünften Spieltag, seinem dritten Spiel von Beginn an, folgte die nächste. Während der Zwangspause war der zweite Hachinger Kapitän stets nah dran an der Mannschaft. „Ich bin trotzdem jeden Tag auf dem Gelände gewesen, habe fast jedes Training gesehen und war bei jedem Spiel.“ Mit 32 Jahren gehört er zu den Routiniers im Sportpark, „da kann ich viel mit auf den Weg geben“. Außerdem hat er ein gutes Verhältnis zu Trainer Sandro Wagner, was ich etwa beim Jubel am Samstag zeigte.

Apropos: Wagner habe in seiner zweiten Saison als Unterhachinger Übungsleiter die Zügel deutlich angezogen. Vor allem im Bereich Fitness. Gleichzeitig habe sich der 34-Jährige auch „enorm weiterentwickelt“, wie Schwabl betont. „Er ist keiner, der auf etwas beharrt, wenn er sieht, dass etwas anderes besser funktioniert.“ Dazu hätten viele Teamevents die Mannschaft zusammengeschweißt und mit René Vollath stehe ein sicherer Rückhalt im Tor. Kurzum: Die SpVgg hat an vielen kleinen Stellschrauben gedreht und sich hat dadurch enorm verbessert.

Das schlägt sich nach 20 Spielen auch in der Tabelle nieder: Haching steht mit 48 Punkten einen Zähler vor Würzburg an der Spitze. Der Vorsprung auf die Zweite des 1. FC Nürnberg beträgt bereits zehn Punkte. „Es sieht so aus, dass es zwischen Würzburg und uns einen Zweikampf geben wird“, weiß Schwabl. „Sie machen nicht den Eindruck, zu schwächeln.“ Deshalb dürfe die Spielvereinigung in den verbleibenden vier Spielen bis zu Winterpause keine Punkte mehr herschenken, um im Frühjahr mit der optimalen Ausgangsposition zu starten.

Eine größere Rolle als – gezwungenermaßen – in der ersten Saisonhälfte will Markus Schwabl wieder einnehmen. „Ich sehe das relativ entspannt. Ich hatte eigentlich nie groß irgendwelche Sachen“, sagt er zu den jüngsten Verletzungen. Jetzt „fühlt sich alles wieder top an.“ Außerdem achte er mit dem Alter mehr auf seinen Körper. Damit sollte dem Rennen um die Meisterschaft der Regionalliga Bayern – und damit den Relegationsspielen zur 3. Liga – hoffentlich nichts im Wege stehen.