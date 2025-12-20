»Perfektes Profil«: Jonas Moser wird Coach der DJK Vornbach

Die Katze ist aus dem Sack: Jonas Moser tritt bei der DJK Vornbach in die Fußstapfen von Heiko Schwarz , der bekanntlich in der kommenden Spielzeit den SV Schalding-Heining coachen wird. Der neue DJK-Frontmann ist in der regionalen Szene kein Unbekannter. Der Blondschopf machte sich beim SV Garham, den er 2023 in die Bezirksliga führte, einen guten Namen und auch bei der U19 des 1. FC Passau, die der 30-Jährige seit einem halben Jahr betreut, leistet der Blondschopf einen einwandfreien Job und ist auf dem besten Weg, mit seinen Schützlingen den Klassenerhalt in der Landesliga Süd zu schaffen.

"Wir hatten unseren Spielerrat in die Trainersuche involviert und Jonas war ein Kandidat, beim dem sich schnell herausstellte, dass er ein perfektes Profil hat. Er hat bei seinen bisherigen Stationen erfolgreich gearbeitet, weiß zudem wie ein Dorfverein tickt und lässt vor allem einen Fußball spielen, der zu unserer Mannschaft passt. Zwischenmenschlich hat er ebenfalls einen hervorragenden Eindruck hinterlassen und wir waren uns eigentlich schon nach dem ersten Gespräch einig. Wir sind überzeugt, mit ihm eine richtig gute Wahl getroffen zu haben", sagt Vornbachs Sportlicher Leiter Michael Jäger.







Jonas Moser macht kein Geheimnis daraus, dass der sportliche Anreiz für ihn ausschlaggebend war: "In Passau passt alles wunderbar, das ist überhaupt keine Entscheidung gegen den FC. Allerdings kriegt man als Trainer vermutlich nicht oft die Chance, im höherklassigen Herrenbereich arbeiten zu dürfen. Das war für mich der Hauptgrund und natürlich auch die Tatsache, dass Vornbach ein sehr gut geführter Verein ist und die Mannschaft richtig gut ist. Eine einzigartige Generation, die in den letzten Jahren tolle Erfolge feiern durfte." Der ehrgeizige Übungsleiter weiß, dass seine Vorgänger tiefen Spuren hinterlassen haben: "Sowohl die Gebrüder Ruhhammer als auch Heiko Schwarz haben mit den Jungs Großartiges erreicht. Ich werde daher sicherlich nicht alles über den Haufen werfen, möchte aber selbstverständlich auch meine eigenen Ideen verwirklichen."







Michael Jäger und Jonas Moser ist eine Sache sehr wichtig: "Alle Seiten haben nun Planungssicherheit und können sich voll und ganz auf die Frühjahrsrunde fokussieren." Für Hager, Pfandl & Co. gilt es noch ein paar Sicherungspunkte einzuspielen, für die Passauer A-Jugend mindestens vier Teams im Endklassement hinter sich zu lassen.



