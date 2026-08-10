Perfektes Ergebnis im historischen Heimspiel

Der erste Heimtreffer in der Oberliga-Geschichte von Rot-Weiss Wittlich: Die Säubrenner feiern das 1:0 von Meric-Nuh Gültekin (Mitte). – Foto: Sebastian Schwarz

Am Ende waren sich die 250 Zuschauer im Sportzentrum am Bürgerwehr und auch beide Trainer einig, dass der Sieg der Säubrenner hochverdient ausgefallen war. Denn Wittlich nahm die Initiative von Beginn an in die Hand und drängte den ABC in die Defensive. Lohn der frühen Offensivbemühungen war die Führung, als nach einem Eckball von Ralf Rizvani der mit nach vorn aufgerückte Innenverteidiger Meric-Nuh Gültekin von der Strafraumgrenze ins linke Eck traf (11.). Auch wenn in der Folge Ahrweiler mehr Ballbesitz besaß und bis vor dem Strafraum gefällige Passagen in seinem Spiel hatte, behielt Rot-Weiss jederzeit die Kontrolle. Gabriel Harig klärte per Kopf vor dem einschussbereiten Shota Nagano.

Jan-Lucas Dorow fungierte im Mittelfeld als Taktgeber und Strippenzieher der Wittlicher, und vor allem Ayman Ed-Daoudi entwischte seinen Gegenspielern ein ums andere Mal, wenn er auf der rechten Seite einen Sprint anzog. Mehrfach konnte sich Ahrweilers Schlussmann Michael Zadach auszeichnen, als er Freistöße, Schüsse oder Kopfbälle von Christopher Bibaku, Ed-Daoudi oder Mohammad Rashidi entschärfen musste.

In der zweiten Halbzeit, so der 38-Jährige, „haben wir kontrolliert aus der Ordnung gespielt, einige gute Aktionen nach vorn gehabt, viel Laufarbeit betrieben und vor allem hinten nichts zugelassen. Das Einzige, was ich bemängeln muss, ist die Torchancenverwertung. Ansonsten bin ich sehr zufrieden und glücklich über die Leistung der Mannschaft.“

„Für uns war es wichtig, in der Oberliga anzukommen und zu punkten. In der ersten Halbzeit waren wir noch ein bisschen verkrampft, haben nicht zu unserer eigentlichen Spielstärke gefunden, aber doch genug Torchancen, um schon zur Halbzeit mit zwei oder drei Toren zu führen“, sprach RW-Coach Yusuf Emre Kasal von einem zwar soliden, aber noch nicht perfekten ersten Durchgang.

Pressekonferenz mit Christopher Theisen und Yusuf Emre Kasal

Zwar forcierten die Gäste von der Ahr ihre Angriffsbemühungen zu Beginn des zweiten Abschnitts und kamen das ein oder andere Mal tief in der Wittlicher Hälfte zu vielversprechenden Momenten, doch die Hausherren blieben stabil, sodass Keeper Philipp Berhard einen eher ruhigen Nachmittag hatte. „Es war wichtig, dass meine Vorderleute alle Angriffe sehr gut wegverteidigt haben und die Abwehr sehr aufmerksam war. So brauchte ich nur wenige Male ernsthaft einzugreifen. Der Wille und der Kampf waren heute das Entscheidende“, sagte Torwart Berhard.

Nach einer Stunde übernahm Rot-Weiss wieder das Zepter und drängte auf eine frühe Entscheidung. Zu den Höhepunkten zählte der fulminante Freistoß von Rashidi, den Zadach gerade noch abwehren konnte. Der Gäste-Keeper stand erneut im Fokus, als er gegen Rashidi nach einem Blitzkonter über Dorow, Rizvani und Ed-Daoudi wieder mit den Fingerspitzen zur Ecke klärte. Manchesmal fehlte bei den Gastgebern der finale Pass, der Bibaku und Co. in noch bessere Abschlusssituationen hätte bringen können.

Philipp Berhard, Torwart von Rot-Weiss Wittlich

Die Entscheidung reifte, als im Anschluss an eine Ecke der ehemalige Trierer Eintrachtler Dorow mit einem 15-Meter-Flachschuss den Wittlicher Anhang zum zweiten Mal jubeln ließ (80.). Auch wenn Ahrweiler in der Schlussphase mit Aron Seck einen dritten Stürmer brachte, blieb die Offensivwirkung der Gäste bescheiden. Im Gegenteil: Bibaku ließ nach feinem Solo von Ed-Daoudi das scheinbar sichere 3:0 liegen. „Grundordnung, Laufarbeit und taktische Disziplin sind in jedem Spiel entscheidend. Das haben die Jungs gut umgesetzt. Wir wollen den Sieg jetzt genießen, bevor es nächste Woche zur Säubrennerkirmes gegen Gau-Odernheim in einem weiteren Heimspiel um die nächsten Punkte geht“, sagt Kasal. Ahrweilers Trainer Christopher Theisen konstatierte: „Wenn man sieht, wie Wittlich Standards gespielt hat und wie wir die Standards verteidigt haben, gehen wir als verdienter Verlierer vom Platz, weil wir nicht diese Erfahrung und Klasse haben, im Sechzehner die richtigen Entscheidungen zu treffen und die Situationen wegzuverteidigen.“

Rot-Weiss hat am Samstag (17 Uhr) die große Chance, mit einem vollen Erfolg gegen den TSV Gau-Odernheim aus einem sehr guten einen perfekten Saisonstart zu machen.



STATISTIK

SV Rot-Weiss Wittlich – Ahrweiler BC⇥2:0 (1:0)

RW Wittlich: Berhard – Harig, Bayraktar (46. Wollny), Gültekin, Erkus (70. Saim), Rizvani, Dorow (89. Habbouchi), Stadel (70. Moroz), Ed-Daoudi, Bibaku, Rashidi (84. Klein)

Ahrweiler BC: Zadach – Sugiura, Soares, Vicente (46. Sayongo), Wetschorek (73. Seck), Khabbach, Kitazawa, Alajbegovic (46. Music), Voloshchuk (83. Kardan), Nagano, Lunga (46. Nakamura)

Tore: 1:0 Meric-Nuh Gültekin (11.), 2:0 Jan-Lucas Dorow (80.)

Schiedsrichter: Jonas Fichtenkamm (Rheinzabern)

Zuschauer: 250