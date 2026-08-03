🗣: "Perfektes" Ende für Phönix – Waldperlach zeigt starke Reaktion

Der SV Waldperlach siegte deutlich gegen Rohrbach. – Foto: Manfred Neueder

Auch Spieltag Nummer zwei der Bezirksliga Nord brachte viel Spannung mit sich. Im Spiel zwischen Phönix und Kammerberg wurde es aber relativ eindeutig. Die Stimmen der Trainer:

Maximilian Zgud-Schoeppner, Trainer der SpVgg Kammerberg: »Wir verlieren unser Heimspiel gegen Phönix München mit 1:4. Unterm Strich geht der Sieg des Gegners verdient in Ordnung, weil wir es erneut nicht schaffen, unsere Chancen zu nutzen. Gerade beim Stand von 0:0 in den ersten 20 Minuten hatten wir zwei bis drei hundertprozentige Möglichkeiten, teilweise laufen wir alleine auf den Torwart zu und bringen den Ball trotzdem nicht unter. Insgesamt hatten wir vier bis fünf hundertprozentige Chancen im Spiel.

Phönix München nutzt dagegen die Möglichkeiten, die sich bieten. So verlierst du ein Spiel, das du eigentlich über weite Strecken im Griff hast, mit viel Ballbesitz und guter Kontrolle gegen den Ball. Im entscheidenden Moment schaffen wir es aber nicht, selbst zuzuschlagen. Uns fehlt aktuell auch das Spielglück. Wir hatten zwei oder drei Aluminiumtreffer und verschießen zudem noch einen Elfmeter. Das zeigt, dass das Spielglück momentan nicht auf unserer Seite ist. Für uns heißt es jetzt, ruhig zu bleiben und weiter an unserer Spielidee zu arbeiten. Gleichzeitig müssen wir in den nächsten Spielen auch einmal ein Spiel auf unsere Seite ziehen. Ich bin aber guter Dinge, dass wir zeitnah die ersten Punkte einfahren werden, wenn wir weiterhin konzentriert an unseren Inhalten arbeiten. Fakt ist aber auch: Wir müssen uns in der Chancenverwertung deutlich steigern und defensiv noch eine Schippe drauflegen. Dann bin ich relativ zuversichtlich.«

Michael Wagner, Trainer des FC Phönix München: »Zunächst einmal möchte ich meiner Mannschaft zu diesem verdienten Auswärtssieg gratulieren. Die Jungs haben heute eine richtig gute Leistung gezeigt. Man darf aber auch nicht vergessen, dass uns Kammerberg von Beginn an alles abverlangt hat. Bereits in den ersten Minuten hatten sie einen Pfostenschuss und haben gezeigt, warum sie ein unangenehmer Gegner sind. Trotzdem haben wir eine gute erste Halbzeit gespielt und sind verdient mit 2:0 in Führung gegangen. Auch nach der Pause konnten wir auf 3:0 erhöhen. In der zweiten Halbzeit hat Kammerberg noch einmal ordentlich Druck gemacht. Sie haben uns phasenweise tief in die eigene Hälfte gedrückt, den Ball gut laufen lassen und waren körperlich sehr stark. Mit dem Treffer zum 1:3 wurde es noch einmal etwas enger. Entscheidend war aber, dass die Mannschaft ruhig geblieben ist, als Einheit verteidigt und keinen weiteren Gegentreffer mehr zugelassen hat. Mit dem 4:1 in der Nachspielzeit haben wir den Sieg schließlich endgültig perfekt gemacht. Insgesamt bin ich mit der Leistung meiner Mannschaft sehr zufrieden. Auf dieser Leistung können wir aufbauen und das positive Gefühl mit in die kommenden Wochen nehmen.«

Sebastian Wastl, Trainer des SV Waldperlach: »Zunächst ging auf beiden Seiten nicht viel und die ersten Minuten waren eher ein vorsichtiges Abtasten. Die Partie entwickelt sich dann zu einem körperbetonten aber fairem Spiel.

Unser Torwart hält uns beim Stand von 0:0 einmal richtig gut im Spiel. In der Folge kommen wir aber immer besser ins Spiel und erspielen uns erste Chancen. Unsere beiden Tore fallen zu sehr günstigen Zeitpunkten, wobei man beim 1. von einer kleiner Unstimmigkeit profitiert.

In der 2. Halbzeit hatten wir das Spiel weitestgehend in der eigenen Hand. Auch hier profitieren wir bei einem der beiden Tore von gegnerischen Fehlern. Das Gegentor ist verdammt ärgerlich, weil wir in einer guten Position den Ball verlieren, nicht konsequent nachgehen und das Tor absolut vermeidbar gewesen wäre.

Alles in allem war der Sieg glaube ich verdient und wir freuen uns, dass vor allem von jungen neuen Spielern eine Reaktion auf Niederlage in Dachau kam!«