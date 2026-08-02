 2026-07-30T07:56:49.385Z

Allgemeines

🗣: "Perfektes" Ende für Phönix – Kammerberg fehlt "das Spielglück"

Die Stimmen des 2. Spieltags der Bezirksliga Nord

von Marcel Huse · Heute, 17:10 Uhr · 0 Leser
Der Aufsteiger Phönix München punktet erstmals.
Der Aufsteiger Phönix München punktet erstmals. – Foto: S. Hafen

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Phönix MUC

Auch Spieltag Nummer zwei der Bezirksliga Nord brachte viel Spannung mit sich. Im Spiel zwischen Phönix und Kammerberg wurde es aber relativ eindeutig. Die Stimmen der Trainer:

Fr., 31.07.2026, 19:00 Uhr
SpVgg Kammerberg
SpVgg KammerbergKammerberg
FC Phönix München
FC Phönix MünchenPhönix MUC
1
4
Abpfiff

Maximilian Zgud-Schoeppner, Trainer der SpVgg Kammerberg: »Wir verlieren unser Heimspiel gegen Phönix München mit 1:4. Unterm Strich geht der Sieg des Gegners verdient in Ordnung, weil wir es erneut nicht schaffen, unsere Chancen zu nutzen. Gerade beim Stand von 0:0 in den ersten 20 Minuten hatten wir zwei bis drei hundertprozentige Möglichkeiten, teilweise laufen wir alleine auf den Torwart zu und bringen den Ball trotzdem nicht unter. Insgesamt hatten wir vier bis fünf hundertprozentige Chancen im Spiel.

Phönix München nutzt dagegen die Möglichkeiten, die sich bieten. So verlierst du ein Spiel, das du eigentlich über weite Strecken im Griff hast, mit viel Ballbesitz und guter Kontrolle gegen den Ball. Im entscheidenden Moment schaffen wir es aber nicht, selbst zuzuschlagen. Uns fehlt aktuell auch das Spielglück. Wir hatten zwei oder drei Aluminiumtreffer und verschießen zudem noch einen Elfmeter. Das zeigt, dass das Spielglück momentan nicht auf unserer Seite ist.

Für uns heißt es jetzt, ruhig zu bleiben und weiter an unserer Spielidee zu arbeiten. Gleichzeitig müssen wir in den nächsten Spielen auch einmal ein Spiel auf unsere Seite ziehen. Ich bin aber guter Dinge, dass wir zeitnah die ersten Punkte einfahren werden, wenn wir weiterhin konzentriert an unseren Inhalten arbeiten. Fakt ist aber auch: Wir müssen uns in der Chancenverwertung deutlich steigern und defensiv noch eine Schippe drauflegen. Dann bin ich relativ zuversichtlich.«

Michael Wagner, Trainer des FC Phönix München: »Zunächst einmal möchte ich meiner Mannschaft zu diesem verdienten Auswärtssieg gratulieren. Die Jungs haben heute eine richtig gute Leistung gezeigt. Man darf aber auch nicht vergessen, dass uns Kammerberg von Beginn an alles abverlangt hat. Bereits in den ersten Minuten hatten sie einen Pfostenschuss und haben gezeigt, warum sie ein unangenehmer Gegner sind.

Trotzdem haben wir eine gute erste Halbzeit gespielt und sind verdient mit 2:0 in Führung gegangen. Auch nach der Pause konnten wir auf 3:0 erhöhen. In der zweiten Halbzeit hat Kammerberg noch einmal ordentlich Druck gemacht. Sie haben uns phasenweise tief in die eigene Hälfte gedrückt, den Ball gut laufen lassen und waren körperlich sehr stark. Mit dem Treffer zum 1:3 wurde es noch einmal etwas enger.

Entscheidend war aber, dass die Mannschaft ruhig geblieben ist, als Einheit verteidigt und keinen weiteren Gegentreffer mehr zugelassen hat. Mit dem 4:1 in der Nachspielzeit haben wir den Sieg schließlich endgültig perfekt gemacht. Insgesamt bin ich mit der Leistung meiner Mannschaft sehr zufrieden. Auf dieser Leistung können wir aufbauen und das positive Gefühl mit in die kommenden Wochen nehmen.«

Di., 08.09.2026, 20:00 Uhr
VfR Garching
VfR GarchingVfR Garching
FC Aschheim
FC AschheimFC Aschheim
20:00

Fr., 31.07.2026, 18:30 Uhr
SV Dornach
SV DornachSV Dornach
TSV Eintracht Karlsfeld
TSV Eintracht KarlsfeldKarlsfeld
3
1
Abpfiff

Fr., 31.07.2026, 19:30 Uhr
FC Gerolfing
FC GerolfingGerolfing
TSV Allershausen
TSV AllershausenAllershausen
3
2

Heute, 15:00 Uhr
SV Ampertal Palzing
SV Ampertal Palzing Amp Palzing
ASV Dachau
ASV DachauASV Dachau
0
0
Abpfiff

Gestern, 13:30 Uhr
SV Waldperlach
SV WaldperlachWaldperlach
TSV Rohrbach
TSV RohrbachRohrbach
4
1

Heute, 15:15 Uhr
SV Denkendorf
SV DenkendorfDenkendorf
TSV Gaimersheim
TSV GaimersheimGaimersheim
0
1

Gestern, 13:00 Uhr
SC Eintracht Freising
SC Eintracht FreisingSE Freising
FC Türk S. Garching
FC Türk S. GarchingGarching
6
0
Abpfiff