Perfektes Debüt für Jonas Eul, kuriose Nachspielzeit in Pfalzdorf

Hat den perfekten Einstand: Jonas Elias Eul. – Foto: Dennis Thyssen

Der 1. Spieltag der Kreisliga A Kleve-Geldern war durchaus spannend: Viktoria Goch II drehte das Eröffnungsspiel gegen TSV Nieukerk, Viktoria Winnekendonk revanchierte sich für das Pokal-Aus gegen SV Straelen, und Siegfried Materborn setzte mit Vierfach-Torschütze Jonas Elias Eul das erste Ausrufezeichen. Zudem wurde die Nachspielzeit in Pfalzdorf zum Highlight.

Die Viktoria Goch II ist mit einem 2:1 gegen den TSV Nieukerk in die neue Saison gestartet. Die Gäste von Dirk Jung lieferten dem Aufsteiger einen guten Kampf und gingen kurz vor der Pause durch Skerdilaid Haxhimusa in Führung (44.). Lange hielt dieser Vorsprung allerdings nicht, weil Benedikt Vöckel in der Nachspielzeit der ersten Hälfte den Ausgleich erzielte (45.+4). Damit war die Partie zur Pause wieder offen, nachdem Nieukerk zuvor kurz davor gestanden hatte, mit einem Vorsprung in die Kabine zu gehen.

Nach dem Seitenwechsel blieb das Eröffnungsspiel eng, ehe Louis Bruns in der 61. Minute den entscheidenden Treffer setzte. Aus dem 0:1 machte die Mannschaft von Spielertrainer Björn Gatermann und spielendem Co-Trainer Jordi Barbara damit ein 2:1. Für Goch II bedeutet der Auftaktsieg einen gelungenen Start in die neue Spielzeit. Nieukerk blieb trotz Führung ohne Punkt, hat aber dennoch eine ordentliche Leistung gezeigt.

Der SV Walbeck ist mit einem Auswärtssieg beim BV Sturm Wissel in die Saison gestartet. Die Gäste legten früh vor: Christian Hönning traf bereits in der dritten Minute zum 1:0. Wissel fand vor der Pause zurück und kam in der 39. Minute zum Ausgleich. Nach dem Seitenwechsel entschied Jens Willemsen die Partie mit einem schnellen Doppelpack. Zunächst brachte er Walbeck in der 61. Minute wieder in Führung, nur eine Minute später erhöhte er auf 3:1. Für Wissel wurde die Aufgabe danach zusätzlich schwieriger, weil Spielertrainer Robin Deckers in der 66. Minute Gelb-Rot sah. Walbeck nutzte den Auftakt damit für die ersten drei Punkte und reiht sich nach dem 1. Spieltag im oberen Tabellendrittel ein.

Siegfried Materborn hat den deutlichsten Auftaktsieg des Spieltags gefeiert und den TSV Wachtendonk-Wankum mit 5:0 besiegt. Der erste Treffer gelang Julian Tenhaft bereits in der neunten Minute. Danach übernahm Jonas Elias Eul die große Bühne: Der Angreifer erzielte in der 25. und 28. Minute zwei schnelle Tore und sorgte damit schon vor der Pause für klare Verhältnisse. Nach dem Seitenwechsel legte Eul nach. Mit seinen Treffern in der 51. und 53. Minute schraubte er das Ergebnis auf 5:0 und machte sein erstes Senioren-Pflichtspiel zu einem perfekten Einstand. Vier Tore bei der Premiere sind die herausragende Einzelgeschichte dieses Auftakts. Materborn springt durch den klaren Erfolg direkt an die Tabellenspitze. Wachtendonk-Wankum steht nach der höchsten Niederlage des Spieltags zunächst am Tabellenende, auch wenn die Tabelle nach einer Partie nur eine Momentaufnahme bleibt.

Grün-Weiß Vernum hat den Saisonstart beim Aufsteiger SG Kessel / Ho-Ha mit 4:2 gewonnen. Die Gäste erwischten durch Robin Billion den besseren Beginn und gingen in der 18. Minute in Führung. Kessel/Ho-Ha antwortete durch Mathis Scherders, der in der 25. Minute ausglich und kurz nach der Pause sogar das 2:1 erzielte (48.). Vernum musste nach dem Rückstand reagieren und tat das vor allem über Billion. Der Angreifer traf in der 61. Minute zum 2:2 und legte sechs Minuten später das 3:2 nach. Damit schnürte er zum Auftakt direkt einen Dreierpack. In der Nachspielzeit machte Jannik Szentulat per Foulelfmeter den 4:2-Auswärtssieg perfekt (90.+3). Für Vernum bedeutet der Erfolg einen gelungenen Einstieg in die neue Runde. Kessel/Ho-Ha zeigte beim ersten Auftritt nach dem Aufstieg zwar Comeback-Qualitäten, blieb am Ende aber ohne Ertrag.

Die Viktoria Winnekendonk hat zum Ligastart die passende Antwort auf das Pokal-Aus gegen den SV Straelen gegeben. Nach der Niederlage im Pokal setzte sich die Mannschaft von Johannes Rankers und Michael Janßen diesmal knapp mit 1:0 durch. Das Tor des Tages erzielte Luca Janssen in der 30. Minute. Für Winnekendonk war der Auftaktsieg auch tabellarisch wichtig, weil die Mannschaft nach der starken Vorsaison direkt wieder im oberen Bereich erwartet wird. Straelen, als Aufsteiger in die Liga gekommen, hielt das Ergebnis eng, musste sich aber durch den Treffer aus der ersten Halbzeit geschlagen geben.

Der Uedemer SV hat beim 1. FC Kleve II einen 3:1-Auswärtssieg gefeiert und damit direkt zum Auftakt Anschluss an die oberen Plätze hergestellt. Tim Kerkmann brachte die Gäste bereits in der siebten Minute in Führung. Nach der Pause erhöhte Lukas Broeckmann auf 2:0 (48.), bevor Kleve II durch Kosovar Demiri wieder herankam (59.). Die Partie blieb nach dem Anschlusstreffer offen, bis Kerkmann in der 82. Minute mit seinem zweiten Treffer den 3:1-Endstand erzielte. Für Uedem war es ein guter Start nach der Vorsaison, in der die Mannschaft bis zum Schluss im oberen Bereich mitgemischt hatte. Kleve II verlor dagegen klar und steht nach dem ersten Spieltag im unteren Drittel. Weil die Entscheidung erst spät fiel, war der Anschlusstreffer zwar noch einmal ein Impuls für die Gastgeber, der nächste Treffer gehörte aber wieder Uedem.

Die Sportfreunde Broekhuysen II haben beim ersten Auftritt nach dem Aufstieg direkt ein starkes Comeback gefeiert. Gegen den SV Veert lagen die Gastgeber zunächst mit 0:2 zurück. Louis Genego brachte Veert in der 34. Minute in Führung, anschließend fiel durch ein Eigentor von Bernd van Bebber das 2:0 für die Gäste (39.). Nach der Pause drehte Broekhuysen II die Partie. Gian Luca Vins verkürzte in der 59. Minute, Niclas Gödiker erzielte in der 73. Minute den Ausgleich. In der Schlussphase traf Marvin van Kempen zum 3:2 (84.) und bescherte dem Aufsteiger einen perfekten Start. Veert hatte nach der Zwei-Tore-Führung lange eine gute Ausgangslage, gab den Vorsprung aber noch aus der Hand.

Der SV Sevelen hat bei Alemannia Pfalzdorf II einen Auswärtssieg gefeiert, der erst in einer wilden Nachspielzeit entschieden wurde. Lange stand es torlos, dann fielen alle drei Treffer nach Ablauf der regulären Spielzeit. Hendrik Vester brachte Sevelen in der 90.+2 Minute mit 1:0 in Führung. Nur eine Minute später erhöhte Marian-Luca Schmidt auf 2:0 (90.+3). Pfalzdorf II antwortete zwar sofort durch Simon Bartjes, der in der 90.+4 Minute den Anschlusstreffer erzielte, für einen Punkt reichte es aber nicht mehr.

Das sind die nächsten Spieltage

2. Spieltag

Fr., 21.08.26 20:00 Uhr TSV Wachtendonk-Wankum - Alemannia Pfalzdorf II

So., 23.08.26 15:00 Uhr SV Straelen - SG Kessel / Ho-Ha

So., 23.08.26 15:00 Uhr SV Walbeck - Viktoria Goch II

So., 23.08.26 15:15 Uhr Uedemer SV - Viktoria Winnekendonk

So., 23.08.26 15:30 Uhr TSV Nieukerk - Sportfreunde Broekhuysen II

So., 23.08.26 15:30 Uhr SV Veert - 1. FC Kleve II

So., 23.08.26 15:30 Uhr Grün-Weiß Vernum - Siegfried Materborn

So., 23.08.26 15:30 Uhr SV Sevelen - BV Sturm Wissel



3. Spieltag

Sa., 29.08.26 18:00 Uhr SG Kessel / Ho-Ha - Uedemer SV

So., 30.08.26 15:00 Uhr BV Sturm Wissel - Viktoria Goch II

So., 30.08.26 15:00 Uhr Viktoria Winnekendonk - SV Veert

So., 30.08.26 15:00 Uhr 1. FC Kleve II - TSV Nieukerk

So., 30.08.26 15:00 Uhr Sportfreunde Broekhuysen II - SV Walbeck

So., 30.08.26 15:30 Uhr Siegfried Materborn - SV Straelen

So., 30.08.26 15:30 Uhr SV Sevelen - TSV Wachtendonk-Wankum

So., 30.08.26 15:30 Uhr Alemannia Pfalzdorf II - Grün-Weiß Vernum

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