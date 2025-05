Perfekter Welke-Abschied oder idealer Mandel-Einstand?

Obwohl der TV Meckelfeld in der Bezirksliga Lüneburg 2 nicht zur möglichen Meisterschaft marschierte, möchten die Bravehearts die fünfjährige kleine Trainer-Ära von Trainer Michel Welke krönen. Der 38-Jährige wird im Sommer den Klub in Richtung TSV Elstorf verabschieden und könnte sich am Mittwochabend, 28.05., um 18:30 Uhr mit einem Coup im Bezirkspokal gegen den Rotenburger SV krönen. Beim RSV könnte Dennis Mandel wiederum seinen ersten Titel zumindest vor seinem geplanten Einstand feiern.