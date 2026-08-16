Perfekter TBS-Start: „Das hätte keiner für möglich gehalten“

TBS Pinneberg ist aktuell nicht zu stoppen. – Foto: IMAGO IMAGES

Was für ein Start für TBS Pinneberg! Der Aufsteiger hat auch sein drittes Spiel in der Oberliga Hamburg gewonnen und steht nach dem 2:1 gegen FK Nikola Tesla plötzlich an der Tabellenspitze. Neun Punkte, 10:4 Tore, dazu Siege gegen TuRa Harksheide, FC Eintracht Norderstedt II und nun gegen Tesla - viel besser hätte der Saisonbeginn kaum laufen können.

TBS-Medienansprechpartner Erturul Kayali ordnete den Sieg anschließend mit sichtbarer Freude ein. „Wir freuen uns riesig, dass wir jetzt mit drei Siegen gestartet sind. Hätte man uns das vor der Saison gesagt, klar hätten wir das unterschrieben. Aber das hätte keiner von uns, glaube ich, so für möglich gehalten“, bilanzierte Kayali.

Dabei musste TBS gegen Nikola Tesla lange einem Rückstand hinterherlaufen. In der 42. Minute brachte ein Eigentor von Tjorben Uphoff die Gäste mit 1:0 in Führung. Erst in der Schlussphase kippte die Partie. Vincent Boock traf in der 77. Minute zum 1:1 und verwandelte in der 90.+1 Minute den entscheidenden Elfmeter zum 2:1. Damit sprang TBS an der TuS Dassendorf, dem Niendorfer TSV und dem ETSV Hamburg vorbei auf Rang eins.

Chancen da, Rückstand trotzdem kassiert

Nach Kayalis Einschätzung war TBS gut in die Partie gekommen. Schon in der ersten Viertelstunde habe man gemerkt, „dass wir uns immer mehr ans gegnerische Tor nähern“. Im weiteren Verlauf habe sich der Aufsteiger auch gute Möglichkeiten erspielt, allerdings fehlten der letzte Pass oder der saubere Abschluss.

Gleichzeitig deutete sich bei Standards an, dass Tesla gefährlich werden konnte. Eine Ecke hatte TBS-Torwart Viktor Weber noch auf der Linie entschärft, kurz vor der Pause wurde die Mannschaft dann nach einer weiteren Standardsituation bestraft. Kayali beschrieb das Gegentor als „sehr ärgerlich“.

Die direkte Antwort lag trotzdem in der Luft. Kurz vor der Pause hatte TBS die große Chance zum Ausgleich, als sich Kazu Ikeda nach Kayalis Schilderung stark durch die Tesla-Defensive dribbelte und sogar den Torwart aussteigen ließ, den Ball am Ende aber nicht im leeren Tor unterbrachte. Frust entstand daraus nicht. „Die Jungs haben den Kopf nicht in den Sand gesteckt“, hob Kayali hervor. Vielmehr habe das Bewusstsein überwogen, dass die Chancen vorhanden waren.

Boock wird spät zum Matchwinner

Auch nach der Pause blieb TBS dran. Kayali berichtete von einem guten Start in den zweiten Abschnitt, weiteren Möglichkeiten und vielen Aktionen über die Außen. Besonders Ikeda habe „ein super Spiel gemacht“ und fast jedes Eins-gegen-eins für sich entschieden.

Zwischen der 60. und 75. Minute gab es aus Sicht des TBS-Sprechers zwar einen kleinen Abfall, doch das Trainerteam um Florian Rammer stellte um und brachte die Mannschaft wieder in die Spur. Danach erhöhte Pinneberg den Druck. In der 77. Minute fiel der verdiente Ausgleich: Boock brachte den Ball zum 1:1 im Tor unter.

In der Schlussphase kam noch ein weiterer Faktor hinzu. Tesla hatte seine Wechselfenster bereits genutzt und musste nach einer Verletzung in Unterzahl weiterspielen. TBS hielt den Druck hoch - und bekam mit der letzten großen Möglichkeit den entscheidenden Strafstoß. Theodoros Ganitis setzte sich clever gegen zwei Gegenspieler durch und holte den Elfmeter heraus. Boock verwandelte zum 2:1 und machte den dritten Sieg perfekt.

Kayali sieht verdienten Erfolg

Natürlich hatte der späte Elfmeter auch eine glückliche Komponente. Kayali wollte das nicht ausblenden, verwies aber zugleich auf den gesamten Spielverlauf. Tesla habe „super gegen den Ball gearbeitet“ und TBS vor allem im Zentrum oft das Leben schwer gemacht. Dennoch sah er den Aufsteiger über 90 Minuten als die aktivere Mannschaft.

„Wir waren doch die spielbestimmende Mannschaft weitestgehend und hatten auch in der Quantität mehr Chancen. Auch die Qualität der Torchancen war dann schon höher“, analysierte Kayali. Sein Urteil fiel entsprechend klar aus: „Am Ende mit dem Elfmeter und der Überzahl ist das als glücklich zu betiteln, aber wenn man die 90 Minuten betrachtet, dann hinten raus absolut verdient.“

Damit nahm TBS nicht nur drei Punkte mit, sondern behielt sie in Pinneberg - und steht nun dort, wo vor der Saison kaum jemand mit dem Aufsteiger gerechnet hätte: ganz oben.

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