Perfekter Start vs. Favoriten-Schreck: Bergfried fordert Hoffnungsthal

Besonders spannend dürfte in der Bezirksliga 1 das Duell am Höfer Weg werden, wo der perfekt gestartete SV Bergfried Leverkusen auf den TV Hoffnungsthal trifft. Beide Teams haben zuletzt starke Leistungen gezeigt, sodass ein intensives Kräftemessen zweier formstarker Mannschaften erwartet wird. Noch größer ist der Druck im Tabellenkeller: Für den SC Schwarz-Weiß Köln wird das Heimspiel gegen Hürth II zum echten Schicksalsspiel.

Bauen die Rheindörfer die Serie aus? Gegensätzliche Vorzeichen im Kölner Norden: Während die SpVg Rheindörfer nach der Winterpause noch ohne Niederlage ist und den Kontakt zur Spitzengruppe halten will, kämpft der Türkische FC Köln ums Überleben. Doch Vorsicht ist geboten: Das Hinspiel endete mit einer Punkteteilung.

Die SpVg Rheindörfer strotzt aktuell vor Selbstvertrauen. Drei Spiele im Jahr 2026, drei Spiele ohne Niederlage – zuletzt gekrönt durch einen dramatischen 2:1-Last-Minute-Sieg beim direkten Konkurrenten Rheinsüd. Ganz anders stellt sich die Lage beim TFC Köln dar. Nach der knappen 2:3-Heimpleite gegen Heiligenhaus rangiert das Team weiterhin auf dem vorletzten Platz. Ein kleiner Hoffnungsschimmer: Das rettende Ufer, derzeit besetzt von Germania Zündorf, ist lediglich einen Zähler entfernt. Tillmann fordert „geschlossene Mannschaftsleistung“ Rheindörfer-Coach Sebastian Tillmann will den Schwung aus der Vorwoche unbedingt konservieren. „Wir wollen das gute Gefühl aus dem Last-Minute-Sieg natürlich mitnehmen und gegen den TFC genau dort anknüpfen, wo wir gegen Rheinsüd aufgehört haben – mit einer geschlossenen und kämpferischen Mannschaftsleistung“, erklärt Tillmann im Vorfeld der Partie.

Dass der Tabellenplatz des Gegners kein Gradmesser für die Schwere der Aufgabe ist, unterstreicht der Trainer deutlich. Er erwartet einen „Gegner, der im Abstiegskampf um jeden Punkt fighten wird.“ Tillmann warnt sein Team davor, den TFC zu unterschätzen: „Aus der Vergangenheit wissen wir, dass wir gerade gegen solche Teams an unsere Leistungsgrenze gehen müssen. Deshalb gehen wir mit voller Konzentration und einem klaren Ziel in das Spiel: Wir wollen zu Hause gewinnen.“

Spitzenreiter will schwache Heimbilanz aufbessern Zwei Siege und ein Remis stehen für den Tabellenführer nach der Winterpause zu Buche. Anders sieht es beim FC Rheinsüd aus: Nach der 1:2-Niederlage gegen die Rheindörfer folgte am Dienstagabend das bittere Aus im Kreispokal-Achtelfinale gegen den A-Ligisten TSV Weiss. Diekamp mahnt zur Verbesserung der Basics Trotz der deutlichen Tabellensituation und dem klaren 3:0-Erfolg im Hinspiel warnt Deutz-Trainer Hannes Diekamp vor dem kommenden Gegner. „Rheinsüd ist seit Jahren eine gut organisierte und strukturierte Mannschaft mit einer stabilen Defensive. Wir haben nicht ohne Grund das zweitbeste Torverhältnis der Liga. Deshalb wird es – wie jede Woche – wieder ein schwieriges Spiel“, so der 38-Jährige. Ein Dorn im Auge ist dem Coach die bisherige Bilanz auf eigenem Platz. „In der Heimtabelle stehen wir aktuell nur auf Platz zehn, das wollen wir natürlich ändern. Mit einem Sieg würden wir nicht nur die Tabellenführung verteidigen, sondern auch unsere Bilanz zu Hause verbessern“, erklärt Diekamp. Personell wiegen die Ausfälle von Enrico Interrante (5. Gelbe Karte) und Niklas Grob (verletzt) schwer. Dennoch blickt Diekamp optimistisch auf den Sonntag: „Ich hoffe, dass wir aus den letzten beiden Partien die richtigen Schlüsse gezogen haben, gerade was Einstellung und Intensität betrifft. Trotzdem müssen wir uns Woche für Woche weiter in den Basics verbessern – beim Torabschluss, im Passspiel und im Positionsspiel. Da sind wir auf einem guten Weg, aber dieser Prozess braucht noch etwas Zeit.“ Rheinsüd trotz Personalnot kämpferisch Bei den Gästen ist die Stimmung nach dem Pokal-Aus und personellen Rückschlägen gedrückt. „Nach der Pokalniederlage gilt es jetzt, am Sonntag beim sehr schweren Auswärtsspiel in Deutz die Kräfte wieder zu sammeln. Wir sind im Moment ein bisschen gebeutelt – sowohl vom Wochenende mit der einen oder anderen verletzungsbedingten oder krankheitsbedingten Absage als auch durch Sperren, die sich aus den Spielen vom Sonntag und von gestern ergeben haben“, beschreibt Trainer Stefan Krämer die aktuelle Lage. Krämer fordert von seinem Team gegen den Spitzenreiter eine geschlossene Reaktion. „Wir müssen wir zusammenrücken und schauen, dass wir mit den Spielern, die uns zur Verfügung stehen, am Sonntag mit maximaler Leidenschaft auftreten. Unser Ziel muss es sein, Deutz gar nicht erst ins Spiel kommen zu lassen, weil sie natürlich eine enorme Qualität besitzen. Wenn wir ihnen Räume geben, wird es für uns sehr schwer.“ Trotz der Außenseiterrolle am Sonntag hält Rheinsüd an seinen Ambitionen fest: „Gleichzeitig bleiben wir bei der Marschrichtung, die wir schon in der vergangenen Woche ausgegeben haben: Wir wollen uns mit den Topmannschaften messen und dabei mehr Ertrag erzielen, als uns das in der Hinrunde gelungen ist. Da haben wir noch einiges aufzuholen. Deshalb werden wir am Sonntag alles reinwerfen und versuchen, am Ende vielleicht sogar für eine Überraschung in Deutz zu sorgen.“

Errens warnt vor kämpferischer Germania Verfolgerduell gegen Abstiegskampf: Am Sonntag empfängt die DJK Südwest Köln den FC Germania Zündorf. Während die Hausherren als Tabellenzweiter den Druck auf Spitzenreiter Deutz hochhalten wollen, kämpft die Germania um jeden Zentimeter Boden im Tabellenkeller. Trotz der klaren tabellarischen Differenz warnt Südwest-Coach Daniel Errens eindringlich vor dem kommenden Gegner. Die Rollenverteilung scheint auf den ersten Blick eindeutig, doch ein Blick auf die jüngste Statistik lässt aufhorchen. Mit vier Punkten aus drei Partien nach der Winterpause haben die Zündorfer einen Zähler mehr gesammelt als der Favorit aus aus der Spitzengruppe. Errens: „Lassen uns nicht vom Ergebnis blenden“ Südwest-Trainer Daniel Errens begegnet der Germania daher mit großem Respekt. „Wir erwarten Zündorf zum Heimspiel, die mit ihrem neuen Spielertrainer gut in die Rückrunde gestartet sind – mit einem Sieg, einem Unentschieden und einem richtig guten Auftritt zu Hause gegen Deutz“, so Errens. Besonders die Moral der Zündorfer bei der jüngsten 1:5-Niederlage gegen Deutz hat Eindruck hinterlassen. „Wir lassen uns dabei nicht vom Ergebnis blenden, sondern haben das Spiel eingeordnet. Bemerkenswert war, dass Zündorf nach einem 0:2-Rückstand in Unterzahl noch einmal zurückgekommen ist und am Ende sogar Chancen auf einen Punkt hatte. Dass in der Nachspielzeit noch ein paar Tore gefallen sind, lag auch am großen Risiko, das sie dann gegangen sind. Deshalb erwarten wir eine starke Zündorfer Mannschaft“, analysiert Errens. Suche nach der Form der Hinrunde Während Zündorf um den Klassenerhalt kämpft, sucht die DJK Südwest noch nach der Leichtigkeit der ersten Saisonhälfte. Zwar stimmte das Ergebnis gegen Niehl, spielerisch sieht der Coach jedoch noch Luft nach oben. „Wir arbeiten weiter an unserer Formkurve. Das Ergebnis in Niehl in der vergangenen Woche hat natürlich gutgetan, aber wir sind noch ein gutes Stück von der Form aus der Hinrunde entfernt. Genau daran wollen wir anknüpfen“, erklärt der Trainer und fügt hinzu: „Unser Ziel für Sonntag ist es, leistungsmäßig noch einmal eine Schippe draufzulegen und wieder zu unserer alten Stärke zurückzufinden – vor allem was unsere Variabilität angeht. Wir wollen den Gegner gegen den Ball mehr fordern und selbst wieder eine bessere Balance in unserem Spiel finden.“

Oymak vor Schönenbach-Spiel: „Müssen eigene Fehler minimieren“ Der SV Schönenbach bittet zum Tanz, doch beim CfB Ford Niehl herrscht vor dem 19. Spieltag personelle Alarmstimmung. Während der Tabellendritte aus Schönenbach nach zwei Niederlagen aus drei Rückrundenspielen unter Zugzwang steht, kämpft Niehl-Trainer Dogan Oymak nicht nur gegen den Gegner, sondern vor allem gegen die schwindende Kaderbreite. Niehls Frust nach späten Nackenschlägen Besonders die Art und Weise der letzten Niederlagen schmerzt beim CfB. Trainer Dogan Oymak blickt mit gemischten Gefühlen auf die vergangenen Wochen zurück: "Die Aufregung ist inzwischen etwas verflogen, und wir müssen den Blick wieder nach vorne richten. Die Leistung am Sonntag war gut – vor keinem Gegner müssen wir uns verstecken. Trotzdem müssen wir anfangen, unsere Chancen konsequenter zu nutzen und eigene Fehler auf ein Minimum zu reduzieren." Besonders bitter: In den letzten zwei Partien kassierte Niehl die entscheidenden Treffer jeweils in der Schlusssekunde. Oymak bilanziert: "Wenn man sich die letzten beiden Spiele anschaut, ist das schon ernüchternd. Beide Gegentreffer haben wir jeweils in der letzten Sekunde kassiert. Die Gegner bringen noch einmal frische Spieler und setzen dann oft einen Lucky Punch. Und ich muss meinen Jungs danach immer wieder sagen: Ihr habt es gut gemacht – aber am Ende stehen wir trotzdem ohne Punkte da." Personalnot: "Bald stehen wir Trainer wahrscheinlich selbst auf dem Platz" Die Sperren von Arnold Koumako und Lennart Friederichs verschärfen die ohnehin angespannte Lage. Oymak findet deutliche Worte zur Kadersituation: "Es ist aktuell schwierig. Uns fehlen Breite und Tiefe, und seit Sonntag sind noch drei weitere Spieler ausgefallen. Bald stehen wir Trainer wahrscheinlich selbst auf dem Platz. Die Jungs wissen das und geben trotzdem alles. Es ist beeindruckend, wie sie sich Woche für Woche unter diesen Umständen präsentieren. Jeder macht Fortschritte, teilweise sogar zwei Schritte nach vorne." Der 39-Jährige sieht den Verein vor grundsätzlichen Fragen: "Es ist bemerkenswert, wenn man zwar einen großen Kader hat, aber kaum Zugriff darauf bekommt. Da müssen wir uns Gedanken machen – über Trainingsstrukturen, die Off-Season und auch über die Spielerbeobachtung. Wir müssen jede Struktur hinterfragen und versuchen, sie zu verbessern." Respekt vor Schönenbachs individueller Klasse Trotz der eigenen Probleme weiß man in Niehl um die Schwere der Aufgabe im Bergischen. "Mit Schönenbach erwartet uns ein harter Gegner mit sehr viel Qualität. Im Hinspiel haben sie sich gegen uns schon schwergetan, jetzt spielen wir bei ihnen auf dem Platz. Sie sind nicht optimal in die Rückrunde gestartet, deshalb erwartet uns ein intensives Spiel, in dem wir über 90 Minuten hochkonzentriert sein müssen", so Oymak. Abschließend gibt sich der Niehler Coach kämpferisch, aber realistisch: "Wir gehen optimistisch in die Partie. Wir wollen Gas geben und unser Tempo auf den Platz bringen. Aber eines ist auch klar: Wenn dabei nichts Zählbares herauskommt, kann man das am Ende nicht einfach schönreden."

Perfekter Start gegen Favoriten-Schreck: Bergfried fordert Hoffnungsthal Am Höfer Weg kommt es zu einem echten Kräftemessen zweier Form-Giganten. Wenn der SV Bergfried Leverkusen (Platz 10, 23 Punkte) den TV Hoffnungsthal (Platz 6, 30 Punkte) empfängt, trifft die makellose Rückrunden-Bilanz der Hausherren auf den neuen „Riesentöter“ der Liga. Bergfried konnte im Jahr 2026 bislang alle drei Partien gewinnen, zuletzt mit einem deutlichen 5:2 in Hürth. Die Gäste aus Hoffnungsthal reisen mit dem Selbstvertrauen an, zuletzt mit der DJK Südwest und dem SV Schönenbach gleich zwei absolute Top-Teams geschlagen zu haben. Stefan Müller: „Hoffnungsthal ist eine Nummer größer“ Trotz der eigenen Erfolgsserie schiebt Bergfried-Coach Stefan Müller die Favoritenrolle klar den Gästen zu. „Hoffnungsthal ist für mich schon eine Nummer größer als wir. Die Mannschaft hat sich in den letzten Jahren stark entwickelt. Mit Baran als Trainer haben sie sich sehr gut aufgebaut und gehören für mich zu den Top-Teams der Liga“, erklärt Müller im Vorfeld des Spiels. Dementsprechend groß sieht er die Herausforderung für seine Elf: „Uns erwartet eine richtig große Aufgabe. Trotzdem haben wir zuletzt Selbstvertrauen getankt, stehen momentan stabil da und spielen zu Hause. Wir wollen dem Gegner alles abverlangen und schauen, was am Ende dabei herauskommt. Wir sind auf jeden Fall gut vorbereitet.“ Verzichten muss Müller allerdings auf Sascha Mondorf und Marcel Heßdörfer, die urlaubsbedingt fehlen werden. Dennoch gibt sich der Coach kämpferisch: „Wir stellen uns auf einen großen Kampf ein und wollen dem Favoriten Hoffnungsthal Paroli bieten.“ Maciek Gawlik erwartet Spiel auf Augenhöhe Auch beim TV Hoffnungsthal ist der Respekt vor der Arbeit in Leverkusen groß. Der sportliche Leiter Maciek Gawlik hebt besonders den Start der Gastgeber hervor: „Bergfried Leverkusen ist überragend in die Rückrunde gestartet und hat bislang die perfekte Ausbeute geholt. Sie haben mit ihrem erfahrenen Trainer eine ordentliche Truppe, die – ähnlich wie wir – auch stark über den Zusammenhalt kommt.“ Gawlik stellt sich auf eine enge Kiste ein: „Ich gehe von einem Spiel auf Augenhöhe aus, wenn man die Möglichkeiten beider Mannschaften betrachtet. Am Ende wird wahrscheinlich die Tagesform entscheiden. Natürlich hoffen wir, dass wir dort die Punkte entführen können. Das wäre für uns ein überragender Start. Aber wir wissen auch, dass es ein schweres Spiel wird. Ich habe großen Respekt vor dem Gegner, der aktuell sehr gute Arbeit leistet.“ Nach dem 2:1-Sieg im Hinspiel hofft der TVH nun auf die Bestätigung dieses Ergebnisses, um den Anschluss an die oberen Tabellenregionen weiter zu festigen.

Müller vor „Do-or-Die-Spiel“: SW Köln unter Siegzwang gegen Hürth II Wenn der SC Schwarz-Weiß Köln am kommenden Sonntag den FC Hürth II empfängt, geht es um weit mehr als nur drei Punkte. Für die Hausherren ist die Marschroute klar: Verlieren verboten, um den Anschluss an das rettende Ufer nicht zu verlieren. Während die Gäste mit einem Sieg einen Riesenschritt Richtung Klassenerhalt machen könnten, steht Schwarz-Weiß unter enormem Druck. Die Ausgangslage ist brisant: Schwarz-Weiß Köln belegt mit 14 Punkten derzeit den 14. Tabellenplatz. Die Reserve aus Hürth rangiert mit 21 Zählern auf Platz 12. Nach den Niederlagen beider Teams am vergangenen Spieltag – Köln verlor knapp 2:3 in Jan Wellem, Hürth kassierte ein 2:5 gegen Bergfried – ist die Bedeutung des direkten Duells für beide Seiten immens. Das Hinspiel entschied Hürth noch mit 4:2 für sich. Sven Müller: „Ein klassisches Sechs-Punkte-Spiel“ SW-Coach Sven Müller lässt keinen Zweifel daran, welche Bedeutung er der Begegnung beimisst. „Das Spiel am Wochenende gegen Hürth II ist für uns ein absolutes Schlüsselspiel. Sie stehen aktuell sieben Punkte vor uns, deshalb ist es ganz klar ein Do-or-Die-Spiel und ein klassisches Sechs-Punkte-Spiel. Wenn wir verlieren, sind es zehn Punkte Rückstand – das wäre natürlich ein großer Abstand. Wenn wir aber gewinnen, sind wir plötzlich nur noch vier Punkte dran und dann wird es in der Tabelle wieder richtig spannend“, rechnet Müller vor. Die Vorbereitung auf den Kracher verlief laut Müller vielversprechend: „Die Mannschaft hat die ganze Woche sehr konzentriert und fokussiert gearbeitet. Wir haben richtig Bock auf dieses Spiel und wollen unbedingt zeigen, was wir können. Uns ist bewusst, was auf dem Spiel steht, aber genau solche Spiele willst du als Mannschaft haben. Wir werden alles auf dem Platz lassen, aggressiv auftreten und dem Gegner nichts schenken. Jeder weiß, worum es geht – und genau mit dieser Einstellung gehen wir in dieses Wochenende.“ Thomas Frohn will „PS auf die Straße bekommen“ Auch auf der Gegenseite ist man sich ebenfalls der brenzligen Situation im Tabellenkeller bewusst. Hürths Trainer Thomas Frohn blickt trotz der jüngsten Heimpleite fokussiert auf die Aufgabe in Köln: „Schwarz-Weiß Köln stehen nur sechs Punkte hinter uns und von daher sind wir uns der Bedeutung dieses Spiels natürlich bewusst. Wir haben die Partie gegen Bergfried aufgearbeitet, unsere Fehler analysiert und wollen am Sonntag unsere Hausaufgaben machen.“ Für Frohn wird es vor allem darauf ankommen, dass sein Team die spielerische Überlegenheit auch in Zählbares ummünzt. „Entscheidend wird sein, dass wir unsere Qualität auf den Platz bekommen. Dann werden wir sehen, ob das reicht, um bei Schwarz-Weiß Köln zu gewinnen. Unser Fokus liegt dabei ganz klar auf uns. Wir wollen unser Spiel auf den Platz bringen und unsere PS auf die Straße bekommen“, so der Hürther Übungsleiter abschließend.

Jan Wellem in Brühl: Gsella warnt vor der Kopf-Herausforderung Die Gastgeber, die nach der 0:8-Niederlage beim SV Frielingsdorf bereits den Neuaufbau für die kommende Saison in der Kreisliga A forcieren, wollen dem Favoriten Jan Wellem das Leben so schwer wie möglich machen. Gsella fordert die richtige Einstellung Trotz der deutlichen Ausgangslage – Brühl hat in der laufenden Spielzeit erst drei Punkte gesammelt – warnt Jan-Wellem-Trainer David Gsella davor, die Aufgabe auf die leichte Schulter zu nehmen. „Unser Ziel ist es ganz klar, am Sonntag in Brühl zu gewinnen. Dafür müssen aber vor allem der Kopf und die Einstellung stimmen. Wenn das passt, bin ich überzeugt davon, dass wir dort auch erfolgreich sein können“, so der Übungsleiter gegenüber FuPa. Gsella weiß um die psychologische Tücke solcher Duelle gegen das Schlusslicht: „Allerdings sind das oft die schwierigsten Spiele – gerade gegen Mannschaften aus dem unteren Tabellenbereich. Deshalb ist es entscheidend, dass wir die richtige Einstellung an den Tag legen und im Kopf klar sind. Wenn das nicht der Fall ist, wird es in jedem Spiel schwer für uns.“ Für den SC Brühl dürfte es schwer werden, etwas Zählbares mitzunehmen. „In diesem Spiel geht es für uns auch darum, uns gegen einen großen Namen zu beweisen, uns zu zeigen und vielleicht auch für höhere Aufgaben zu empfehlen. Natürlich wäre es ideal, wenn wir zu Hause zumindest Punkte holen könnten. Uns ist aber auch bewusst, dass das extrem schwer wird. Die Chancen werden von Woche zu Woche kleiner, trotzdem bereiten wir uns bestmöglich auf das Spiel vor", so Brühl-Coach Taner Durdu. Personelle Sorgen beim SSV Hinsichtlich des Kaders muss der Trainer der Gladbacher erneut improvisieren. „Personell kann ich im Moment noch nicht genau sagen, wie es aussieht. Es gibt ein paar angeschlagene Spieler, aber das ist bei uns aktuell nichts Neues. Trotzdem werden wir am Sonntag eine Mannschaft auf dem Platz haben, die in der Lage ist, dieses Spiel zu gewinnen“, erklärt Gsella. Die Zielsetzung für den Tabellenvierten (34 Punkte) bleibt unmissverständlich: „Wir wollen die drei Punkte holen, um oben dranzubleiben. Dafür werden wir alles investieren.“