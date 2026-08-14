Perfekter Start: Horst empfängt Eichholz zum Topspiel Zweiter gegen Dritter, beide noch ohne Punktverlust: Der VfR Horst und der Eichholzer SV treffen nach jeweils drei Siegen aufeinander – personell müssen allerdings beide Trainer Abstriche machen. von ck · Heute, 11:43 Uhr · 0 Leser

– Foto: TSV Lägerdorf, Max Gitsch

Wenn am Samstag um 16 Uhr der VfR Horst den Eichholzer SV empfängt, bringt die Partie schon früh in der Saison einiges mit, was ein Spitzenspiel ausmacht. Beide Mannschaften haben ihre ersten drei Begegnungen gewonnen und stehen mit jeweils neun Punkten unmittelbar hinter Tabellenführer SV Preußen Reinfeld. Horst weist dabei 10:3 Tore auf, Eichholz kommt nach seinem jüngsten 7:0 gegen den TSV Lägerdorf bereits auf 17 Treffer.

Entsprechend groß ist die Vorfreude bei VfR-Trainer Thorben Reibe. „Tabellenkonstellation ist top. Zweiter gegen Dritter, es werden wahrscheinlich ein paar Zuschauer kommen“, sagt er. Für Reibe hat die Begegnung deshalb „so ein schönes Feeling von einem Spitzenspiel“. Auch das angekündigte gute Wetter spielte bei der Terminierung eine Rolle: „Deswegen wollten wir jetzt auch unbedingt dieses Wochenende spielen.“ Die Horster gehen mit viel Selbstvertrauen in die Partie. Zuletzt gelang ein 3:0 beim zuvor ebenfalls verlustpunktfreien TSV Pansdorf. Tim Jeske und Tim Moritz stellten dort früh die Weichen, Jan Eggers sorgte in der Nachspielzeit für den Endstand. Damit hat der VfR nicht nur alle drei Saisonspiele gewonnen, sondern zuletzt auch erstmals ohne Gegentor gespielt.

Beide Teams nicht in Bestbesetzung Ganz ohne Probleme gehen die Gastgeber allerdings nicht in das Topduell. Vor allem die Urlaubszeit macht sich im Horster Kader bemerkbar. „Wir haben leider auch vier bis fünf, die urlaubsbedingt noch weg sind“, erklärt Reibe. Nach seiner Einschätzung muss auch Eichholz auf Personal verzichten. Dass dadurch die Qualität der Begegnung entscheidend leiden könnte, glaubt der Horster Coach allerdings nicht. „Nichtsdestotrotz haben beide Mannschaften einen richtig starken Kader diese Saison und werden sicherlich auch irgendwo in der oberen Spitzengruppe mitmischen“, sagt Reibe. Entsprechend erwartet er keine klaren Vorteile für eine Seite: „Von daher erwarte ich auf jeden Fall ein Spiel auf Augenhöhe, was dann hoffentlich dem Rahmen Spitzenspiel nachher auch gerecht wird.“