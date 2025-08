– Foto: Robert Gertzen

"Perfekter Start" - GW Mühlen fegt über Garrel hinweg "Momentum" auf Seiten der Grün-Weißen Verlinkte Inhalte Landesliga Weser-Ems GW Mühlen BV Garrel

GW Mühlen und der BV Garrel lieferten sich in den vergangenen Jahren immer packende Duelle. Das wusste auch GW Mühlen Trainer Andreas Hinrichs: "Bisher waren es immer enge Spiele, in denen Kleinigkeiten ausschlaggebend waren. So war es auch dieses Mal zu erwarten."

Im Spiel kam es dann aber ganz anders. "Das war ein Auftakt nach Maß, den wir uns erhofft hatten. Dass es dann so deutlich wird, damit war nicht mit zu rechnen, vor allem weil Garrel ein ambitioniertes Team ist, dass in die Top fünf will." so Hinrichs weiter.

Seine Schützlinge starteten perfekt und so klingelte es bereits nach zwei Minuten als Constantin Westermann für die Grün-Weißen traf. "Das frühe 1:0 gibt natürlich direkt Rückenwind so früh in der Saison." so Hinrichs zum Führungstreffer. Aber nicht nur wegen der Führung, auch so machte Mühlen eine super erste Hälfte. "Wir hatten das Spiel im Griff, haben nichts zugelassen und dominant gespielt." so der Coach der Grün-Weißen weiter. So kam der Neuzugang von BW Lohne II, Hüsnü Ogur zum Zug und erzielte nach einer halben Stunde das 2:0. Zwar bekam Garrel einen Foulelfmeter zugesprochen, doch Phil Wilhelm parierte den Versuch von Nick Köster. Fast im Gegenzug dann das 3:1 durch Benjamin Willenbrink nach einer Ecke. "Da hatten wir das Momentum auf unserer Seite. Steht es 2:1, statt 3:0, kann das Spiel auch schnell mal kippen." so ein erleichterter Hinrichs.