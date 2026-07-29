Perfekter Start: Feucht schlägt Herzogenaurach – drei Lazarevic-Scorer

– Foto: Daniel Schmid

Am Dienstagabend gastierte der 1. FC Herzogenaurach zum Nachholspiel im Feuchter Waldstadion. Gut 220 Zuschauer zog es an die Waldstraße und diese sollten von Beginn an ein temporeiches Fußballspiel erleben.

Beinahe sorgte nur drei Minuten später Simon Lang beinahe für die fast schon Vorentscheidung, doch aus kurzer Distanz traf er nur das Aluminium. Die Pumas hatten sichtlich zu kämpfen auf dem Rasen. Nach einem dämlichen Foul in der Rückwärtsbewegung kamen die Gäste dann zu ihrer ersten guten Möglichkeit und die passte direkt.

Kapitän Marco Amling schlenzte den fälligen Freistoß sehenswert über die Mauer hinweg gegen den Innenpfosten und von diesem ins Netz, der zu diesem Zeitpunkt etwas schmeichelhafte Anschlusstreffer (34.).

Wie es so oft ist, gab dieser Treffer den Gästen sichtlich Auftrieb, doch Galasek verpasste den Ausgleichstreffer. Stattdessen erhöhte dann quasi mit dem Pausenpfiff von Schiedsrichter Moritz Fischer der Gastgeber auf 3:1. Nach einem Einwurf legte Rauch den Ball zurück auf Lazarevic, der seine zwei Assists noch mit einem strammen Abschluss ins rechte Eck veredelte und auf 3:1 für den SC erhöhte.

Die zweite Halbzeit war dann weniger von Fußball geprägt, sondern mehr von Kampf. Es gab jedoch keine bösartigen Fouls, sondern es wurde einfach um jeden Ball gekämpft. Das Spielgeschehen blieb weitgehend im Mittelfeld und in den Strafräumen gab es kaum Möglichkeiten.

In den letzten zehn Minuten wurden die Pumas dann gezwungenermaßen offensiver, jedoch ohne wirklich eine Chance zu haben. Ein Fernschuss von Vierengel streifte knapp am Tor vorbei.

Die Defensive hingegen der Feuchter stand durchgehend stabil und lauerte auf Konter. Ein genau solcher sollte am Ende auch den Endstand herstellen. Der eingewechselte Anoirdin Amidou wurde auf die Reise geschickt, scheiterte erst noch im Eins-gegen-Eins mit Keeper Lösch.

Durfte dann jedoch im Nachschuss nochmal ran und vollstreckte zum 4:1-Endstand. In der Summe setzte sich der SC aufgrund der deutlich besseren Chancen am Ende verdient durch.

So feierte der 1. SC Feucht den Auftakt nach Maß und steht nach zwei Spielen mit sechs Punkten in der oberen Tabellenhälfte, wohingegen die Pumas nach der Rückkehr in die Landesliga erstmal Lehrgeld zahlen müssen und mit zwei Niederlagen in die neue Saison starten.

Bereits am Samstag geht’s im Waldstadion wieder um wichtige Punkte, dann gastiert der Bayernligaabsteiger aus Großschwarzenlohe zum Derby in Feucht. Für Herzogenaurach geht’s mit einem Auswärtsspiel beim Spitzenreiter in Mögeldorf weiter.