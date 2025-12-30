»Perfekter Schwiegersohn«: ASV Cham bindet Chrubasik und Voigt

Lucas Chrubasik wechselte zur Saison 2024/25 vom benachbarten Regionalligisten DJK Vilzing in die Kreisstadt. Bis dato bestritt der 26-Jährige für Cham 45 Bayernliga-Spiele, in denen ihm zehn Tore gelangen. Diese Saison steht er bereits bei zwölf Scorer-Punkten. Der spielintelligente Offensiv-Allrounder wird in seine dritte und vierte Saison beim ASV gehen. Sehr zur Freude von Sportchef Plänitz, der erklärt: „Bei Chubi haben wir wirklich das Gefühl, dass er langsam beim richtigen Verein angekommen ist. Nach ein paar Startschwierigkeiten und ein bisschen Eingewöhnungszeit, hat er mittlerweile das ASV-Gen angenommen und uns in diesem Jahr auch schon wichtige Tore geschossen. Durch seine fußballerische Intelligenz ist er außerdem vielfältig einsetzbar und bekleidet verschiedenste Positionen im offensiven Bereich.“ Wovon Plänitz überzeugt ist: „Obwohl er schon 26 Jahre ist, sehen wir in ihm noch weiteres Entwicklungspotential, was uns in Zukunft gemeinsam weiter tragen kann. Es matcht einfach zwischen dem ASV und Chubi. Deshalb freut es uns, dass wir den Weg zusammen weitergehen.“



Bereits zwei Jahre länger ist Felix Voigt ein Teil der Mannschaft. Der 24-Jährige ist unter Coach Faruk Maloku gesetzt als Rechtsverteidiger. 115 Punktspiele hat der ehemalige Junioren-Bundesligaspieler für die Chamer schon absolviert. Als „richtigen Glücksgriff“ bezeichnet Plänitz ihn und fügt schmunzelnd an: „Fußballerisch, aber vor allem auch menschlich, ist er ein einwandfreier Junge, auf den man sich zu hundert Prozent verlassen kann. Der perfekte Schwiegersohn.“ Weiter lässt der Funktionär verlauten: „Er wirkt älter als er ist und spielt seinen Stiefel Woche für Woche runter wie ein alter Hase. Auf seiner rechten Seite hat er dabei stets alles im Griff und hat dieses Jahr auch das Toreschießen für sich entdeckt. Felix wird uns die nächsten Jahre noch viel Freude bereiten. Wir sind stolz darauf, dass er uns die Treue hält.“