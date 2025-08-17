Perfekter Saisonstart: Unterstedt siegt im Derby

Die SG Unterstedt hat auch das zweite Saisonspiel für sich entschieden. Beim TV Sottrum tat er sich zwar, entschied das umkämpfte Nachbarschaftsduell aber knapp für sich.

Über die gesamte Spielzeit schenkten sich beide Teams nichts. Die ihr Auftaktspiel noch glänzend mit 5:2 gegen Verden II gewinnende SGU kam nicht ins Rollen, hätte aber dennoch durch einen Elfmeter in Führung gehen können. Justin Bernhard pariert jedoch gegen Nisar Artis. Das 0:1 gelang schließlich Theo Kettenburg per Freistoß (35.). Der TVS besaß ebenfalls seine Gelegenheiten, wusste diese aber nicht zu nutzen. Konsequenter im Abschluss agierten weiterhin die Gäste. Yannik Malende stellte schließlich nach 67 Minuten auf 0:2. Das Anschlusstor durch den eingewechselten Tarik Rebah fiel erst in der Nachspielzeit und kam zu spät.