Perfekter Saisonstart: TSV Laichingen siegt 4:0 auswärts

Bei strahlendem Sonnenschein und sommerlichen Temperaturen starteten die Fußballerinnen des TSV Laichingen am Sonntag, 21. September, um 11:00 Uhr auswärts gegen AH 2 in die neue Saison – und wie! Mit einem klaren 4:0-Erfolg legte das Team den perfekten Grundstein für eine erfolgreiche Spielzeit.

Die erste Halbzeit war trotz deutlicher Überlegenheit des TSV noch torlos. Die Hitze setzte beiden Teams stark zu, und selbst kurze Trinkpausen konnten die Kräfte nur bedingt auffrischen. Trotz einiger guter Chancen ging es mit einem 0:0 in die Pause.

Nach dem Seitenwechsel drehte Laichingen auf: Jana Ascher brachte ihr Team mit einem direkt verwandelten Eckball ins rechte Kreuzeck spektakulär in Führung. Danach spielte der TSV wie entfesselt. Claudia Enderle erhöhte mit einem satten Schuss ins linke Kreuzeck auf 2:0. Nach einem perfekt aufgebauten Angriff von hinten heraus vollendete Laura Sempfle nach starker Vorlage von Eileen Bauer zum 3:0. Den Schlusspunkt setzte Bauer selbst, nachdem sie von Enderle mustergültig bedient wurde.