Perfekter Saisonstart für SV Wiesbaden

Pierre Massfeller (links) schoss das entscheidende Tor am Donnerstag für den SV Wiesbaden. Damit startet der SV Wiesbaden mit zwei Siegen in die Saison und trifft kommenden Donnerstag auf die Zweitbesetzung vom FC Eddersheim. – Foto: Pia Pfeifer

Wiesbaden. Mit zwei Siegen zum Auftakt hat der SV Wiesbaden in der Gruppenliga ein Ausrufezeichen gesetzt. Der Verbandsliga-Absteiger überzeugte auch im zweiten Saisonspiel mit einer geschlossenen Mannschaftsleistung und bezwang die SGN Diedenbergen knapp, aber verdient mit 1:0.

Pierre Massfeller trifft erneut für SVW

Daniel Löbelt war richtig angetan. Angetan über die Art und Weise, wie seine Mannschaft sich das erkämpft und erspielt hat unter der Woche auf dem großen Rasenplatz im Helmut-Schön-Sportpark. „Das war einfach schön anzusehen“, lobte Löbelt, wie auch schon beim 3:0-Saisonauftakt bei Germania Wiesbaden am Wochenende zuvor. Und dies dann spielerisch nochmals zu steigern: „Jeder hat sich aufgeopfert, hat Gas gegeben und sich zu 110 Prozent eingesetzt für den Erfolg“, sah Löbelt eine geschlossene „super“ Mannschaftsleistung um den Siegtreffer von Sturmführer Pierre Massfeller (62.), der schon gegen die Germania seine Torjäger-Qualitäten mit einem Doppelpack unter Beweis gestellt hatte.

Mit zwei Siegen in Folge in die Saison zu starten, „das ist natürlich wunderbar“, sagt der Cheftrainer des Verbandsliga-Absteigers. Gerade auch mit Blick auf den großen Umbruch im Sommer und „dem einen oder anderen Unruheherd“. Das Wochenende beim SVW ist nun frei. Unter der Woche (Do., 19.30 Uhr) geht es zum FC Eddersheim II. Da gilt es dann, „im Kopf frisch zu sein“ und die Verhältnisse auf dem kleinen Kunstrasenplatz anzunehmen.