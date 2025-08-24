Perfekter Saisonstart für FC Srbija – 2:1-Auswärtssieg in Seefeld

Der FC Srbija ZH 1 ist mit einem wichtigen Auswärtssieg in die neue 3.-Liga-Saison (Gruppe 3) gestartet. In einer spannenden und ausgeglichenen Partie setzten sich die Gäste knapp mit 2:1 gegen den FC Seefeld ZH 2 durch.

Die Hausherren erwischten einen Traumstart und gingen bereits in der 8. Minute mit 1:0 in Führung. Seefeld blieb auch danach gefährlich und erarbeitete sich mehrere hochkarätige Chancen, doch der überragende Srbija-Torhüter Dejan Cadjo verhinderte mit Glanzparaden weitere Gegentreffer.

In der 30. Minute gelang den Gästen der Ausgleich: Nach starker Vorarbeit von Andrej Vukas stand Lazar Maljkovic goldrichtig und traf zum 1:1. Mit diesem Ergebnis ging es in die Halbzeitpause.

Nach dem Seitenwechsel entwickelte sich ein offenes Spiel, in dem beide Teams auf den Sieg drängten. Die Entscheidung fiel schliesslich in der 80. Minute: Andrej Vukas setzte sich im Strafraum durch, holte einen Elfmeter heraus – und Marko Lazic verwandelte souverän zum 1:2-Endstand.