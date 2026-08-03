Perfekter Saisonstart: FCS gewinnt im Tessin

Dem FC Schaffhausen gelingt der perfekte Start in die neue Saison! Auswärts im Tessin gewinnen die Gelb-Schwarzen gegen den FC Paradiso mit 2:1. Dabei wussten insbesondere auch die Neuzugänge zu überzeugen.

Der FCS war in der Startphase klar das bessere und spielbestimmende Team. Nach rund zwanzig Minuten fanden jedoch auch die Tessiner immer besser ins Spiel. Gleich zweimal musste Torhüter Samuele Rutigliano sein Können unter Beweis stellen.

Die erste Halbzeit begann gleich mit einem Ausrufezeichen der Munotstädter. Gerade einmal fünf Minuten waren gespielt, als Neuzugang Ajeti nach einer einstudierten Eckballvariante den frühen Führungstreffer für den FCS erzielte. Beinahe kam es noch besser: Auch Campos traf ins Netz. Der Treffer wurde jedoch aberkannt – obwohl der Schiedsrichter die Partie zunächst mehrere Sekunden weiterlaufen liess.

Ein Fehler in der Schaffhauser Defensive ermöglichte dem FCParadiso in der 25. Minute den Ausgleich durch Aleksander Babic. Die Partie entwickelte sich nun zu einem attraktiven Schlagabtausch mit Chancen auf beiden Seiten. Die beste Möglichkeit für den FCS hatte zehn Minuten vor der Pause Carmine Chiappetta, dessen Abschluss das Tor nur knapp verfehlte.

Nach dem Seitenwechsel brauchte die Partie einige Minuten, um wieder Fahrt aufzunehmen. Die Tessiner versuchten mit hohem Pressing den Spielaufbau der Schaffhauser zu stören. Dennoch gelang es dem FCS, weiterhin Druck zu erzeugen. Nach gut einer Stunde wurden die Bemühungen belohnt: Eine sehenswert herausgespielte Kombination im Strafraum schloss Carmine Chiappetta zum 2:1 ab.

Zehn Minuten später lag die Vorentscheidung in der Luft. Saliji hatte jedoch Pech und traf nur die Latte.

So mussten die Schaffhauser bis zum Schlusspfiff noch etwas zittern. Nach 96 intensiven Minuten stand der erste Saisonsieg fest – und damit ein gelungener Auftakt in die Meisterschaft.

Matchtelegramm: FC Paradiso – FC Schaffhausen 2:1 (1:1), Campo Pian Scairolo Paradiso. Schiedsrichter: Marco Helbling. Tore für den FCS: 9. Ajeti, 61. Chiappetta. FCS: Rutigliano, Lenjani (62. Gegaj), Soro, Del Toro ©, Gloor, Campos (76. Rizvic), Hanke (46. Kadima), Wetz, Ajeti, Saliji (76. Pejic), Chiappetta (77. Volkart). Nicht eingesetzt: De Nitti, Schuler. Abwesend (verletzt oder überzählig): Berger, Odutayo, Babic, Kujovic, Rüeger, Kralovec.

FCS-Medienstelleber / Foto: Aaron Isele