 2025-10-30T14:25:35.653Z

Ligavorschau
Läuft im Moment wie am Schnürchen für die DJK Vilzing. Das soll auch gegen den FC Memmingen so bleiben.
Läuft im Moment wie am Schnürchen für die DJK Vilzing. Das soll auch gegen den FC Memmingen so bleiben. – Foto: Charly Becherer

Perfekter Monat? Vilzing & die Mission goldener Oktober

Freitag - 16. Spieltag: Die DJK will im Heimspiel gegen den FC Memmingen den fünften Sieg in Folge einfahren

Verlinkte Inhalte

präsentiert von
ZF BKK
Regionalliga Bayern
DJK Vilzing
Memmingen

Vergessen ist der holprige Saisonstart: Die DJK Vilzing ist das Team der Stunde in der Regionalliga Bayern. Vier Siege in Folge haben die Schwarzgelben zuletzt einfahren können. Warum`s nun so gut läuft? "Wir sind immer ruhig geblieben, auch am Anfang, als zunächst die Ergebnisse ausgeblieben sind. Die Basis des Erfolgs derzeit ist, dass sich jeder voll und ganz in den Dienst der Mannschaft stellt", erklärt Cheftrainer Thorsten Kirschbaum. Die Serie soll am morgigen Freitag im Heimspiel gegen den FC Memmingen seine Fortsetzung finden. Anpfiff im Manfred-Zollner-Stadion ist um 19 Uhr.

Morgen, 19:00 Uhr
DJK Vilzing
DJK VilzingDJK Vilzing
FC Memmingen
FC MemmingenMemmingen
19:00live

Das sagt Thorsten Kirschbaum vor dem Spiel gegen den Aufsteiger aus Memmingen: "Wir wollen natürlich versuchen, den Schwung der letzten Wochen beizubehalten und den Oktober vergolden. Fünf Siege in einem Monat, das wäre natürlich schon eine super Sache. Allerdings wartet wieder ein hartes Stück Arbeit auf uns. Memmingen hat zuletzt mit dem 2:1-Heimsieg gegen Unterhaching ein Ausrufezeichen gesetzt. Sie sind gut in die Saison gekommen und präsentieren sich vor allem auch auswärts enorm stark. Ich erwarte ein tolles Flutlichtspiel."

Personalien DJK Vilzing: Lukas Schröder kehrt nach Gelbsperre zurück. Kapitän Felix Weber hätte die zwar auch abgebrummt, wird aber aller Voraussicht nach wegen Knieproblemen nicht auflaufen können. Simon Sedlaczek ist nach seiner roten Karte gegen Hankofen noch gesperrt. Zudem fehlen wie gehabt die langzeitverletzten Tobias Hoch, Markus Ziereis, Jakob Zitzelsberger und Martin Tiefenbrunner.

Die Memminger ließen zuletzt mit einem 2:1-Heimsieg gegen die SpVgg Unterhaching aufhorchen.
Die Memminger ließen zuletzt mit einem 2:1-Heimsieg gegen die SpVgg Unterhaching aufhorchen. – Foto: Siegfried Rebhan

Und das gibt Matthias Günes, Cheftrainer des FC Memmingen, vor dem knapp 300 Kilometer weiten Trip nach Vilzing zu Protokoll: "Wir können den Sieg gegen Haching schon ganz gut einordnen. Es hebt hier keiner ab und wir wissen, dass wir in Vilzing auf eine absolut gestandene Regionalliga-Truppe treffen. Die Vilzinger Mannschaft hat mit der zu Saisonbeginn nicht mehr viel gemeinsam, sie besticht aktuell durch Kompaktheit und hohe Energie. Das wird ein brutal hartes Auswärtsspiel für uns."

Personalien FC Memmingen: Personell haben die Allgäuer den gleichen Kader wie zuletzt zur Verfügung. Es fehlen weiterhin die langzeitverletzten Lukas Rietzler, Philipp Kirsamer, Micha Bareis, Fabian Kroh und David Remiger. Auch Pascal Maier kann nicht auflaufen.

Aufrufe: 030.10.2025, 18:00 Uhr
Mathias WillmerdingerAutor