Perfekter Monat? Vilzing & die Mission goldener Oktober

Vergessen ist der holprige Saisonstart: Die DJK Vilzing ist das Team der Stunde in der Regionalliga Bayern. Vier Siege in Folge haben die Schwarzgelben zuletzt einfahren können. Warum`s nun so gut läuft? "Wir sind immer ruhig geblieben, auch am Anfang, als zunächst die Ergebnisse ausgeblieben sind. Die Basis des Erfolgs derzeit ist, dass sich jeder voll und ganz in den Dienst der Mannschaft stellt", erklärt Cheftrainer Thorsten Kirschbaum. Die Serie soll am morgigen Freitag im Heimspiel gegen den FC Memmingen seine Fortsetzung finden. Anpfiff im Manfred-Zollner-Stadion ist um 19 Uhr.
Personalien DJK Vilzing: Lukas Schröder kehrt nach Gelbsperre zurück. Kapitän Felix Weber hätte die zwar auch abgebrummt, wird aber aller Voraussicht nach wegen Knieproblemen nicht auflaufen können. Simon Sedlaczek ist nach seiner roten Karte gegen Hankofen noch gesperrt. Zudem fehlen wie gehabt die langzeitverletzten Tobias Hoch, Markus Ziereis, Jakob Zitzelsberger und Martin Tiefenbrunner.
Und das gibt Matthias Günes, Cheftrainer des FC Memmingen, vor dem knapp 300 Kilometer weiten Trip nach Vilzing zu Protokoll: "Wir können den Sieg gegen Haching schon ganz gut einordnen. Es hebt hier keiner ab und wir wissen, dass wir in Vilzing auf eine absolut gestandene Regionalliga-Truppe treffen. Die Vilzinger Mannschaft hat mit der zu Saisonbeginn nicht mehr viel gemeinsam, sie besticht aktuell durch Kompaktheit und hohe Energie. Das wird ein brutal hartes Auswärtsspiel für uns."
Personalien FC Memmingen: Personell haben die Allgäuer den gleichen Kader wie zuletzt zur Verfügung. Es fehlen weiterhin die langzeitverletzten Lukas Rietzler, Philipp Kirsamer, Micha Bareis, Fabian Kroh und David Remiger. Auch Pascal Maier kann nicht auflaufen.