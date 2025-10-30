Perfekter Monat? Vilzing & die Mission goldener Oktober

Vergessen ist der holprige Saisonstart: Die DJK Vilzing ist das Team der Stunde in der Regionalliga Bayern. Vier Siege in Folge haben die Schwarzgelben zuletzt einfahren können. Warum`s nun so gut läuft? "Wir sind immer ruhig geblieben, auch am Anfang, als zunächst die Ergebnisse ausgeblieben sind. Die Basis des Erfolgs derzeit ist, dass sich jeder voll und ganz in den Dienst der Mannschaft stellt", erklärt Cheftrainer Thorsten Kirschbaum . Die Serie soll am morgigen Freitag im Heimspiel gegen den FC Memmingen seine Fortsetzung finden. Anpfiff im Manfred-Zollner-Stadion ist um 19 Uhr.

Das sagt Thorsten Kirschbaum vor dem Spiel gegen den Aufsteiger aus Memmingen: "Wir wollen natürlich versuchen, den Schwung der letzten Wochen beizubehalten und den Oktober vergolden. Fünf Siege in einem Monat, das wäre natürlich schon eine super Sache. Allerdings wartet wieder ein hartes Stück Arbeit auf uns. Memmingen hat zuletzt mit dem 2:1-Heimsieg gegen Unterhaching ein Ausrufezeichen gesetzt. Sie sind gut in die Saison gekommen und präsentieren sich vor allem auch auswärts enorm stark. Ich erwarte ein tolles Flutlichtspiel."

Personalien DJK Vilzing: Lukas Schröder kehrt nach Gelbsperre zurück. Kapitän Felix Weber hätte die zwar auch abgebrummt, wird aber aller Voraussicht nach wegen Knieproblemen nicht auflaufen können. Simon Sedlaczek ist nach seiner roten Karte gegen Hankofen noch gesperrt. Zudem fehlen wie gehabt die langzeitverletzten Tobias Hoch, Markus Ziereis, Jakob Zitzelsberger und Martin Tiefenbrunner.