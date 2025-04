»Perfekter Matchplan«: Der Traum der Young Boys Balkan lebt weiter

Die Young Boys Balkan haben dem Druck standgehalten und sich im Kampf um den Aufstieg in die Futsal-Bundesliga eindrucksvoll zurückgemeldet. Nach der 3:7-Niederlage im ersten Relegationsspiel gegen Blumenstadt United aus Erfurt setzten die Pfarrkirchener im zweiten Match gegen die TSG 1846 Mainz ein ordentliches Ausrufezeichen und gewannen deutlich mit 8:2. Am kommenden Samstag (19 Uhr) steigt nun das erste Heimspiel gegen Blumenstadt.

Trotz einiger personeller Probleme - mehrere wichtige Spieler fehlten verletzungs- oder arbeitsbedingt - spürte man bereits auf der Hinfahrt am Freitag die Entschlossenheit der Mannschaft. "Wir hatten den Gegner im Vorfeld intensiv analysiert, unter anderem durch Videoaufnahmen aus dem Spiel gegen Erfurt, und konnten so einen perfekten Matchplan entwickeln. Schon bei der Besprechung im Hotel war klar: jeder war bereit, für den anderen zu kämpfen", so Berlehner.

Mit nur drei Auswechselspielern angereist, war allen bewusst, dass jeder 120 Prozent geben musste. Das Spiel begann auf Augenhöhe, doch die Young Boys zeigten von Beginn an eine starke Zweikampfführung und wurden dafür belohnt. Mit einer 3:1-Führung ging es in die Halbzeitpause.

Zum Ausruhen bleibt jedoch keine Zeit: bereits am kommenden Samstag steht das nächste Relegationsspiel an. Um 19 Uhr empfangen die Young Boys Balkan Blumenstadt United in der Dreifachturnhalle Pfarrkirchen. "Gegen Erfurt haben wir noch eine Rechnung offen und wollen unbedingt die drei Punkte in Pfarrkirchen behalten. Wir haben es wieder selbst in der Hand. Kommt alle in die Halle und unterstützt uns lautstark. Mission Futsal-Bundesliga nach Niederbayern bringen", so die Vorgabe von Trainer Almedin Ljutic.

Ins gleiche Horn stößt der sportliche Leiter Berlehner. "Das war die richtige Reaktion von unser Mannschaft nach dem Spiel in Blumenstadt. Hut ab vor den Jungs, was sie an diesem Nachmittag abgeliefert haben. Es hat alles gepasst und jetzt kommt Blumenstadt zu uns. Ich bin mir sicher, dass unser Team alles geben wird, damit die drei Punkte in Pfarrkirchen bleiben. Und an alle unseren Fans da draußen: kommt nach Pfarrkirchen und lasst uns die Halle wieder in einen Hexenkessel verwandeln wie gegen 1860 München und Futsal Allgäu!"