Perfekter Landesliga-Start? Das sagen die Teams

Noch ohne Gegentor: Der TSV Abtswind formuliert in der Landesliga Nordwest ein klares Ziel. – Foto: Hans Will

Zwei Spiele, sechs Punkte: Vor dem Start der ersten englischen Woche in der Landesliga Nordwest hat FuPa bei den Teams nachgefragt. Was läuft gut? Was muss besser werden?

Vier Teams in der Landesliga Nordwest haben in den ersten zwei Spielen die volle Punkteausbeute eingefahren. Darunter mit dem TSV Karlburg und dem TSV Abtswind zwei Mannschaften, die sich oben festsetzen wollen. Überraschen konnten dagegen der TSV Eisingen und der Aufsteiger Sylvia Ebersdorf. Für beide zählt erstmal nur der Klassenerhalt. Eine Kurz-Umfrage zum Start in die Landesliga Nordwest.

2. Jetzt geht's in die englische Woche: Was muss/kann noch besser werden?

Christopher Bieber, Trainer des TSV Karlburg: »Wir sind natürlich zufrieden mit den ersten zwei Spielen. Trotzdem geht die Saison noch lange und wir wollen das jetzt nicht zu hoch hängen. Gegen Burgebrach haben wir insgesamt ein gutes Auswärtsspiel gemacht, aber auch Schwächen gezeigt und deshalb zwei Elfmeter verschuldet. Gegen Haibach haben wir das abgestellt und sind sehr gut gestanden.«

Bieber: »Wir spielen jetzt gegen Frammersbach das Derby. Das wird ein heißer Kampf. Letztes Jahr sind beide Spiele unentschieden ausgegangen . Wir müssen die offensive Wucht aus den ersten Spielen mitnehmen und die Cleverness aus dem Sieg gegen Haibach. Auf der anderen Seite steht mit Patrick Amrhein ein Top-Stürmer. Wir müssen ihm das Leben so schwer wie möglich machen. Er hat uns letztes Jahr gerade im Rückspiel wehgetan. Wir glauben aber an unsere eigene Stärke.«

Heiß auf's Derby gegen Frammersbach: Der TSV Karlburg steht nach zwei Spielen an der Spitze der Landesliga Nordwest. – Foto: Julien Christ / sportfotografie.de

3. Auch abgesehen vom Saisonstart: Was ist für eure Mannschaft dieses Jahr drin?

Bieber: »Wir wurden letztes Jahr Fünfter – und wollen uns verbessern. Das heißt: Wir wollen unter die ersten Vier kommen. Das wäre für uns absolut überragend und ist ein großes Ziel. Trotzdem gilt: Wir müssen von Spiel zu Spiel schauen.«

Morgen, 19:00 Uhr TuS Frammersbach Frammersbach TSV Karlburg TSV Karlburg 19:00 PUSH

Drei Fragen an den Zweiten der Landesliga Nordwest: Jakob Engelmann, Trainer des SC Sylvia Ebersdorf:

1. Zwei Spiele, sechs Punkte. Warum lief der Start so gut?

Jakob Engelmann, Trainer des SC Sylvia Ebersdorf: »Der Start ist noch nicht vorbei und eigentlich ist es für ein Fazit noch zu früh. Aber: Der Derbysieg vor großer Kulisse war natürlich der perfekte Einstieg. Coburg war brutal druckvoll und wir hätten in Rückstand gehen können. Wir sind aber gut gestanden, haben viel wegverteidigt und einmal auf der Linie geklärt. Solche Sachen müssen an so einem Tag passen. Nach Aschaffenburg sind wir deshalb mit einem guten Gefühl gereist und haben da von Beginn an ein super Spiel gemacht: Wir haben offensiv agieren können, den Gegner unter Druck gesetzt und uns Chancen erarbeitet. Dann stand es früh 3:0 – und es war eigentlich nur wichtig, die ersten Minuten der zweiten Hälfte kein Gegentor zu fangen. Heißt: Im ersten Spiel hatten wir etwas Glück, aber das zweite haben wir völlig verdient gewonnen.«

2. Jetzt geht's in die englische Woche: Was muss/kann noch besser werden?

Engelmann: »Das Gute ist: Unsere Personalsituation hat sich verbessert und wir können fast aus dem Vollen schöpfen. Bis auf einen Urlauber ist jeder zurück. Wir gehen in die englische Woche mit 20, 21 Feldspielern. Auch wenn es noch Angeschlagene gibt, wird uns das helfen, um zu rotieren und frischen Wind reinzubringen.«

3. Auch abgesehen vom Saisonstart: Was ist für eure Mannschaft dieses Jahr drin?

Engelmann: »Als Aufsteiger muss es unser Ziel sein, sich so schnell wie möglich an die Liga zu gewöhnen. Wir haben jetzt schon mal sechs Punkte gegen den Abstieg. Wenn es aber ideal läuft, können wir im gesicherten Mittelfeld landen. Das ist machbar, wenn wir den Schwung in die nächsten Spiele mitnehmen und weiter an uns glauben.«

Drei Fragen an den Dritten der Landesliga Nordwest: Julian Göbel, Co-Trainer des TSV Abtswind:

1. Zwei Spiele, sechs Punkte. Warum lief der Start so gut?

Julian Göbel, Co-Trainer des TSV Abtswind: »Die mannschaftliche Geschlossenheit hat uns ergebnistechnisch, gerade am ersten Spieltag, als Sieger vom Platz gehen lassen. Wir haben die sehr gute Defensivarbeit, wie wir sie auch schon in der Vorbereitung gezeigt haben, gemeinsam aufs Feld gebracht und in die ersten beiden Spiele transportiert. Dementsprechend stand zweimal die Null, was für uns immer ein großes Anliegen sein wird.«

2. Jetzt geht's in die englische Woche: Was muss/kann noch besser werden?

Göbel: »Wir haben schon guten Fußball gezeigt und einige Möglichkeiten herausgespielt. Die Chancenverwertung müssen wir aber verbessern, um Spiele eher auf unsere Seite zu ziehen und den Fuß vom Gegner aus der Tür zu nehmen. Wenn wir es schaffen, weiterhin so konzentriert zu spielen und mit der aktuellen Motivation und Einsatzbereitschaft in die Spiele gehen, ob von Anfang an oder auch nach Einwechslungen, sind wir gut für die englischen Wochen gerüstet.«

3. Auch abgesehen vom Saisonstart: Was ist für eure Mannschaft dieses Jahr drin?

Göbel: »Wir haben den Anspruch aufzusteigen, da gehört natürlich vieles dazu. Es braucht eine perfekte Saison auch mit dem ein oder anderen Quäntchen Glück. Aber die Struktur im Team gibt es her, dieses Ziel zu verfolgen und zu erreichen.«

Drei Fragen an den Vierten der Landesliga Nordwest: Markus Köhler, Trainer des TSV Eisingen:

1. Zwei Spiele, sechs Punkte. Warum lief der Start so gut?

Markus Köhler, Trainer des TSV Eisingen: »Wir haben in beiden Spielen sehr gut verteidigt und jeweils vorne unsere Tore geschossen. Wir haben sehr viel investieren müssen, um die Siege einzufahren.«

2. Jetzt geht's in die englische Woche: Was muss/kann noch besser werden?

Köhler: »Man kann sich immer verbessern: Die Spiele gehen bei 0:0 los und man muss seine Energie auf den Platz bekommen, um dem Gegner Paroli zu bieten.«

3. Auch abgesehen vom Saisonstart: Was ist für eure Mannschaft dieses Jahr drin?

Köhler: »Unser Ziel ist der Klassenerhalt.«