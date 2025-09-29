Perfekter Hilmer-Einstand – Deutz mit halben Dutzend gegen TFC Köln

Beim 6:0 gegen den TFC Köln feierte Neu-Coach Markus Hilmer einen Einstand nach Maß. Vor 150 Zuschauern war die Partie nach nicht einmal 20 Minuten entschieden, als die Gastgeber mit einem Dreierpack binnen fünf Minuten davonstürmten. Dreifach-Torschütze Volkan-Hüseyin Sevinc ragte dabei heraus, doch auch insgesamt überzeugte Deutz mit einer geschlossenen Mannschaftsleistung. Für den TFC geriet der Nachmittag hingegen zum Debakel – vor allem aufgrund der eigenen Leistung.

In der Tabelle bleibt Südwest mit zehn Punkten auf Rang fünf, Rheinsüd steht mit sieben Zählern auf Platz zehn.

Für Rheinsüd fühlte sich das Remis weniger befriedigend an. „Wir gehen schon enttäuscht aus dem Spiel raus. Wir wollten unbedingt den Dreier einfahren“, sagte Coach Stefan Krämer. Nach einer schwachen Anfangsphase war er mit der Steigerung nach der Pause zufrieden: „Die ersten zehn Minuten nach der Halbzeit laufen wir zweimal allein auf den Torwart zu. Da müssen wir einfach in Führung gehen. Wir hatten in der zweiten Halbzeit deutlich mehr vom Spiel, aber zu wenig Durchschlagskraft. Da müssen wir einfach in Führung gehen.“

Südwest begann stark und hätte früh in Führung gehen können. „Wir kommen richtig gut ins Spiel, bereiten unsere Torchancen gut vor und hatten in der ersten halben Stunde drei Hochkaräter inklusive eines Abseits-Tores. Wir waren die spielbestimmte Mannschaft“, erklärte Trainer Daniel Errens. Nach dem Gegentor zeigte sich sein Team unbeeindruckt, glich schnell aus und drängte weiter. „In der zweiten Halbzeit haben wir ein bisschen den Faden verloren. Rheinsüd hatte zwei, wenn nicht sogar drei hundertprozentige Chancen, die unser Torwart glänzend pariert. Am Ende war es ein sehr intensives Spiel, beide Mannschaften wollten den Sieg. Aber das 1:1 geht in Ordnung.“

Die DJK Südwest Köln und der FC Rheinsüd Köln haben sich im Duell des fünften Spieltags mit einem 1:1 getrennt. Beide Treffer fielen schon vor der Pause vom Punkt: Abdoul Balde verwandelte in der 30. Minute für die Gäste, nur acht Minuten später glich Martin Ganser per Elfmeter aus.

Brühl feierte damit den ersten Sieg der Saison und klettert in der Tabelle nach oben. SW Köln bleibt dagegen mit nur einem Punkt auf dem vorletzten Platz hängen.

Nach der Pause stellte Temirlan Meirambekov den alten Abstand wieder her (57.), ehe Abdoul-Salam Samare die Gastgeber in der Schlussphase noch einmal hoffen ließ (82.). Doch am Ende reichte es nicht mehr zum Ausgleich. „Nach der Halbzeit haben wir wieder sehr gut angefangen und auch zum 3:1 getroffen, zum Ende hin wurde Schwarz-Weiß Köln wieder etwas besser. Insgesamt war es nach der guten Vorbereitung und dem guten Spiel ein verdienter Sieg für die Jungs“, resümierte Cinar, der bereits den Blick nach vorn richtet: „Jetzt beginnt die Vorbereitung auf Heiligenhaus, wo wir wieder punkten wollen.“

Die Gäste erwischten einen Traumstart: Yigitcan Cinar traf bereits in der 3. Minute zum 0:1, nur sechs Minuten später erhöhte Raschid Zaalouki auf 0:2. Brühl drückte weiter, verpasste aber die Vorentscheidung. „Wir hätten auch weiter drauflegen und 3:0 oder sogar 4:0 in Führung gehen müssen“, meinte Trainer Arif Cinar. Stattdessen kam SW Köln durch Marc Bendig zum Anschluss (30.).

Nach vier Niederlagen feierte der SC Brühl am fünften Spieltag die ersten Punkte der Saison. Beim SC Schwarz-Weiß Köln setzte sich das Team von Trainer Arif Cinar mit 3:2 durch und verlässt damit die Null-Punkte-Zone, während die Kölner weiterhin sieglos bleiben.

In der Tabelle bleiben die Rheindörfer auf Rang 2, zwei Punkte hinter Spitzenreiter Schönenbach. Frielingsdorf steht trotz der Niederlage weiterhin als bester Aufsteiger auf Platz 6.

Doch die Durchschlagskraft habe gefehlt: „Leider konnten wir in den Ballbesitzphasen nicht die nötige Durchschlagskraft einwinkeln und haben in zwei, drei Momenten den Abschluss zu spät gesucht. Auch die rote Karte für den Gegner hat nicht viel am Spielverlauf geändert.“

Frielingsdorf-Trainer Andreas Dreiner sprach von einer verdienten Niederlage: „Wir sind in der ersten Halbzeit nicht wirklich ins Spiel gekommen und hätten aktiver sein müssen. In der zweiten Halbzeit haben wir dann was angepasst und sind mutiger angelaufen, dadurch hatten wir einen besseren Zugriff und mehr vom Spiel.“

Auch wenn es am Ende noch einmal knapp wurde, bleibt für Tillmann die Erkenntnis: „Unterm Strich täuscht das Ergebnis etwas, da sich die Partie über weite Strecken deutlich klarer zu unseren Gunsten angefühlt hat.“

Trainer Sebastian Tillmann zeigte sich zufrieden mit dem Auftritt seiner Mannschaft: „Mit einigen Wechseln in der Startelf übernahmen wir von der ersten Minute an das Kommando – und das mit Erfolg. Die erste Halbzeit verlief genau so, wie wir es uns vorgenommen hatten: konzentriert, strukturiert und mit einer hohen Intensität.“ Besonders die Phase nach der Unterzahl hob er hervor: „Nach der roten Karte und 25 Minuten in Unterzahl hat meine Mannschaft großen Charakter bewiesen. Die Art und Weise, wie sie gearbeitet hat und wie wir auch in Unterzahl noch die klareren Chancen hatten, war beeindruckend.“

Die SpVg Rheindörfer hat am Sonntag ihre Heimstärke unter Beweis gestellt und den SV Frielingsdorf mit 2:1 besiegt. Vor 150 Zuschauern brachte Joel Heuter die Gastgeber früh in Führung (13.). Nach dem Seitenwechsel sah Manuel Montag wegen einer Tätlichkeit die Rote Karte (68.), doch auch in Unterzahl erhöhte Markus Lehmann auf 2:0 (85.). Der späte Anschluss von Fabian Januszewski in der Nachspielzeit (90.+5) kam für die Gäste zu spät.

Während Deutz mit 12 Punkten aus fünf Spielen auf Rang vier klettert, rutscht der TFC nach der deutlichen Niederlage auf Platz zwölf ab. Für Hilmer war es ein Einstand nach Maß – für Kahraman und sein Team hingegen ein Nachmittag zum Vergessen.

Bei den Gästen hingegen herrschte Ernüchterung. Trainer Oguz Kahraman sprach von einem Auftritt „ohne Worte“: „Wir haben uns sehr viel vorgenommen, hatten eine gute Trainingswoche. Fazit vom Ganzen: Ohne Worte. Ohne Worte deswegen, weil wir ein Gesicht gezeigt haben, was wir so von der Mannschaft gar nicht mehr sehen wollten.“ Zwar habe ein „fragwürdiger Elfmeter“ früh die Richtung vorgegeben, doch Kahraman betonte: „Wir sind selber schuld, dass wir das Spiel in der Höhe abgegeben haben und nicht, dass Deutz die Übermannschaft war. Wenn man nach vier Standards jedes Mal in einen Konter gerät, dann hat das einfach nur damit was zu tun, dass wir die Geschenke abgegeben haben.“

Deutz’ sportlicher Leiter Yilmaz Ardic lobte die Vorstellung seiner Mannschaft: „Ein verdienter Sieg, auch in dieser Höhe. Es war eine geschlossene Mannschaftsleistung. Wir haben von Beginn an unser Spiel durchsetzen können.“

Vor 150 Zuschauern war die Partie früh entschieden. Bereits nach drei Minuten verwandelte Abderrahman Ben Haddou einen Foulelfmeter zur Führung. Volkan-Hüseyin Sevinc (14.), Jeffrey Eshun (16.) und Ilias Koaibi (19.) sorgten mit einem furiosen Zwischenspurt für klare Verhältnisse. Kurz vor der Pause legte Sevinc nach (45.), ehe er kurz nach dem Seitenwechsel mit seinem dritten Treffer den Endstand herstellte (50.).

Jan Wellem siegt souverän beim Heiligenhauser SV Der SSV Jan Wellem hat seine Serie ausgebaut und beim Heiligenhauser SV einen klaren 4:1-Auswärtssieg gefeiert. Die Gäste legten den Grundstein noch vor der Pause: Phil Kramer (39.) und Ashraaf Yamba (43.) nutzten zwei Fehler der Gastgeber eiskalt aus. Kurz nach Wiederanpfiff sorgten Tom Kombüchen (49.) und Maximilian Maier (55.) für die Entscheidung. Der eingewechselte Giuseppe Cardone verkürzte in der 71. Minute noch für Heiligenhaus, mehr war aber nicht drin. HSV-Trainer Andy Esins war trotz der Niederlage nicht unzufrieden mit dem Auftritt seiner Elf: „Die ersten 40 Minuten haben wir eigentlich genau das umgesetzt, was wir uns vorgenommen hatten. Wir haben hinten nichts zugelassen und vorne sogar zwei richtig gute Chancen liegen lassen. Dann machen wir kurz vor der Pause zwei individuelle Fehler und werden von Jan Wellem eiskalt bestraft.“ Auch nach dem Seitenwechsel bot sich die Gelegenheit zum Anschluss, doch Esins musste feststellen: „Wir haben die nächste Großchance zum Anschluss und kassieren im Gegenzug das 0:3 durch einen Konter. Spätestens nach dem 0:4 war die Partie entschieden und unser 4:1 war nur noch Ergebniskosmetik. Am Ende geht der Sieg für Jan Wellem in Ordnung, weil sie konsequenter vor dem Tor waren.“ Jan-Wellem-Coach Alexander Voigt sah den Erfolg als verdient an: „Ein auch in der Höhe verdienter Sieg. Wir können mit Sicherheit besser spielen und haben noch sehr, sehr viel Luft nach oben. Aber wenn du 4:1 auswärts gewinnst gegen eine Mannschaft, die bis jetzt gut gestartet ist, dann musst du zufrieden sein.“ Entscheidend sei die Effektivität gewesen: „Bis zum 1:0 hatten wir viel Ballbesitz, ohne zwingend durchzukommen. Der Gegner hatte eine Situation, die unser Torwart richtig gut hält. Kurz danach nutzen wir die beiden Fehler des Gegners eiskalt aus und gehen 2:0 in Führung.“ Mit dem Sieg bleibt Jan Wellem auf Rang drei, punktgleich mit der SpVg Rheindörfer. Heiligenhaus rutscht auf Platz neun ab.

Hoffnungsthal erkämpft Remis nach 0:2-Rückstand Der FC Hürth II und der TV Hoffnungsthal trennten sich am Sonntag 2:2. Beide Mannschaften machten damit in der Tabelle einen Platz gut: Hürth steht nun auf Rang 7, Hoffnungsthal direkt dahinter auf Platz 8. Die Hausherren starteten furios in die Partie. Schon nach zwei Minuten brachte Moritz Loppe die Landesliga-Reserve in Führung. Hoffnungsthal tat sich schwer, ins Spiel zu kommen, und musste nach einer Stunde den nächsten Rückschlag hinnehmen, als Philipp Klemp nach einer Ecke auf 2:0 erhöhte. Doch die Gäste bewiesen Moral. Nur vier Minuten später verkürzte Anton Musculus, ehe derselbe Spieler in der 86. Minute zum 2:2-Endstand traf. In der Schlussminute hatte Hoffnungsthal sogar noch den Sieg auf dem Fuß, vergab aber die große Chance zum 3:2. Sportleiter Maciek Gawlik sprach nach Abpfiff von einem „irgendwie merkwürdigen Punkt“. Er analysierte: „Wir geraten mal wieder früh in Rückstand, laden den Gegner dazu ein. Das Spiel wurde dann ausgeglichener, wobei ich die Anteile ein bisschen mehr bei uns sehe, als bei Hürth in der ersten Halbzeit.“ Nach dem Seitenwechsel habe seine Mannschaft dominiert: „Wir hatten deutlich mehr Spielanteile als Hürth. Dann kassieren wir aus dem Nichts das 0:2, laufen auswärts einem Rückstand hinterher, zeigen Moral und kommen auf 2:2 ran.“ Die vergebene Großchance kurz vor Schluss ärgerte Gawlik besonders: „In der letzten Minute laufen wir alleine auf den Torwart zu und lupfen überhastet. Im Endeffekt können wir froh sein, dass wir überhaupt noch einen Punkt geholt haben, aber irgendwie fühlt es sich mehr nach zwei verlorenen als nach einem gewonnenen Punkt an. Irgendwie ist der Wurm drin, gerade auswärts.“

Bergfried feiert ersten Saisonsieg – Ford Niehl weiter ohne Punkte Der SV Bergfried Leverkusen hat am fünften Spieltag den ersehnten ersten Sieg eingefahren. In einer turbulenten Partie setzte sich die Mannschaft von Trainer Hannes Diekamp mit 4:3 gegen den weiterhin punktlosen CfB Ford Niehl durch. Vor 130 Zuschauern brachte Taha Can-Uluc die Hausherren in Führung (28.), doch Hazim Jusic glich zehn Minuten später aus. Fast im Gegenzug stellte Can-Uluc mit seinem zweiten Treffer den alten Abstand wieder her (39.). Nach der Pause erhöhte Maik Maier auf 3:1 (52.), ehe Akin Bilgü die Gäste wieder heranbrachte (62.). Als Timo Lutz kurz vor Schluss das 4:2 markierte (84.), schien die Entscheidung gefallen. In der Nachspielzeit sorgte Jannik Maus zwar noch für den Anschluss (90.+5), mehr war für Ford Niehl aber nicht drin. Bergfrieds Trainer Hannes Diekamp war erleichtert über die drei Punkte: „Ein ganz, ganz wichtiger Sieg. Einstellungsmäßig kann ich den Jungs gar nichts vorwerfen. Läuferisch, kämpferisch war alles da. Wir müssen es nur schaffen, dass wir mehr Ruhe wieder in unser Spiel kriegen. Es ist zu oft, zu hektisch und zu oft lassen wir uns auf einen offenen Schlagabtausch ein.“ Sorgen bereitet ihm jedoch die angespannte Personallage: „Leider musste ich gestern auch viermal verletzungsbedingt wechseln. Und der Kader ist ohnehin sehr dünn. Deswegen hoffe ich, dass ich bis Freitag zum Pokalspiel und dann spätestens bis Sonntag die Jungs wieder fit habe.“ Ford-Niehl-Trainer Dogan Oymak sah eine verpasste Chance: „Wie erwartet war es ein sehr intensives Spiel gegen Bergfried. Wir haben vier Fehler gemacht, die der Gegner clever ausgenutzt hat – und genau diese Basics kosten uns Woche für Woche Kräfte und Nerven. Heute wäre definitiv mehr drin gewesen: ein Punkt, vielleicht sogar ein Sieg. Am Ende hat Bergfried aber mehr investiert und den Sieg stärker gewollt.“ Kritik äußerte Oymak auch an der Spielleitung: „Der Schiedsrichter hat eine sehr schwache Leistung gezeigt – für beide Seiten. Wir haben hier nicht wegen dem Schiedsrichter verloren, aber die Leistung war leider nicht Bezirksliga-tauglich.“ Mit dem ersten Saisonsieg klettert Bergfried auf Rang elf. Ford Niehl bleibt Tabellenletzter und wartet weiterhin auf den ersten Punkt der Saison.